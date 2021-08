ASYLFEIDE: – Frps Jon Helgheim bruker tall og løsrevne sitater fra europeiske ledere som ikke er direkte relevante, skriver Sylo Taraku.

Jon Helgheim tar feil om migrasjon

Det er sikkert opportunt for Frp å skremme med en ny, ukontrollert asylbølge nå midt i valgkampen, men hvor sannsynlig det faktisk er, må vurderes på bakgrunn av et objektivt faktagrunnlag.

SYLO TARAKU, statsviter og rådgiver i tankesmien Agenda

Krisen i Afghanistan har fått mange til å frykte en gjentakelse av migrasjonskrisen av 2015, men denne bekymringen er overdrevet, skrev jeg i en kronikk i VG, 22. august. Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim beskyldte meg i samme avis 28. august for å villede og skape et falskt inntrykk av at grensekontrollen er blitt bedre siden den gang.

Ingen av oss kan være helt sikre på hva som kommer til å skje i fremtiden, men mine sannsynlighetsvurderinger er hovedsakelig basert på situasjonen langs den viktigste smuglerruten som brukes av afghanere, og den politiske stemningen i Tyrkia og EU.

Under migrasjonskrisen kom det 1,3 millioner asylsøkere til Europa. De fleste via den såkalte «østlige middelhavsturen», det vil si via Tyrkia til Hellas. Afghanerne var den neststørste gruppen etter syrere. Vi så dramatiske bilder fra grenseområdene med blant annet barn som druknet. Flere tusen mennesker mistet livet på vei til Europa. Mottaksforholdene i Europa var kaotiske. Den krisen skapte også stor polarisering, både mellom EU-land og innad i det enkelte land. Men nå er det ganske stor konsensus i EU om at noe lignende ikke må skje igjen.

Det Helgheim bruker som motargument er tall og løsrevne sitater fra europeiske ledere som ikke er direkte relevante. De tallene han bruker sier ingenting om den østlige middelhavsturen som afghanerne bruker. Det stemmer ikke at grensene mellom Tyrkia og Hellas lekker som en sil.

Helgheim sier videre at vi ikke kan stole på Erdogan. Nei, men avtalen mellom EU og Tyrkia er fortsatt gjeldende og har holdt seg. Milliardoverføringer fra EU har gjort livet bedre for de millionene av flykningene som befinner seg i Tyrkia.

Aldri i historien har EU gitt så store beløp til et land for å ta seg av flyktningene. Samtidig har menneskesmuglingen blitt redusert drastisk. Fra én million ankomster i 2015 og begynnelsen av 2016 til bare 36.000 året etter at avtalen ble signert. I fjor var det mindre enn 16.000 irregulære grensepasseringer.

Jeg følger med på rapportene om irregulær migrasjon, og det er fortsatt ingen tegn til noen ny bølge fra Afghanistan. Det er likevel naturlig at det foregår en diskusjon om asylberedskap i EU. Det er ikke utenkelig at det vil bli litt mer aktivitet langs smuglerrutene nå, men basert på tidligere erfaringer, er både Tyrkia og EU fast bestemt på at en migrasjonskrise må forhindres denne gangen. Dessuten finnes det nå også fysiske grensemurer som ikke var der i 2015 og 2016.

På tirsdag hadde EU et møte om saken der budskapet var klart: Menneskesmugling skal forhindres og hjelpen til Afghanistans naboland som tar seg av flyktninger skal styrkes. Nå er det kvoteordningen som gjelder. Når grensene kontrolleres bedre, er håpet at europeiske land viser større vilje til å ta imot forfulgte flyktninger via FN eller andre ordnende kanaler. Selv Polen har nå evakuert ca. ett tusen afghanere fra Kabul.

Det er sikkert opportunt for Frp å skremme med en ny, ukontrollert asylbølge nå midt i valgkampen, men hvor sannsynlig det faktisk er, må vurderes på bakgrunn av et objektivt faktagrunnlag.