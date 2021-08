Kommentar

Vill kamp om velgerne på venstresiden

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Det er store velgervandringer mellom partiene til Audun Lysbakken (SV), Une Bastholm (MDG) og Bjørnar Moxnes (Rødt).

Kampen om velgerne spisser seg til på rødgrønn side. Hva slags regjering vi får virker mer uklart enn på lenge. Men også høyresiden kan få et problem med glupske småpartier.

Alle partiene er over sperregrensen. De rødgrønne partiene har mistet flertallet. Partiene på ytre venstre fortsetter fremgangen, og tar velgere fra hverandre. De borgerlige krymper forspranget, men med museskritt.

Slik er hovedbildet på Respons Analyses ferske måling for VG, 18 dager før valglokalene åpner. Selv om mange velgere bytter parti, ser det ut til at flere har kommet ned fra gjerdet. Likevel gjør markante variasjoner i bakgrunnstall på ulike målinger at det er betydelig usikkerhet.

Senterpartiets fall var det mest spektakulære forrige uke. Nedganger ble bekreftet på fylkesmålinger, og av andre byrå. Nå viser tallene 11,9 prosent. Det vil nok gi Sp-ledelsen litt å tenke på at flesteparten av velgerne deres har gått til rødgrønne partier, deriblant Rødt. Andelen Sp-velgere som har satt seg på gjerdet er lavere enn de kunne ønske seg.

Jonas Gahr Støre er nær statsministerdrømmen, men den sterke fremgangen til Rødt og MDG må være et skår i gleden.

Arbeiderpartiet er i godt driv. 26,6 prosent på målingen og markant bedre lojalitet skaper god stemning på Youngstorget. Svakheten ved målingen er at SV gjør det påfallende svakt, og mange velgere har gått fra SV til Ap. Det kan være en feilkilde, da SV lå på 9,6 prosent sist uke.

Det er ikke lenge siden noen trodde på Trygve Slagsvold Vedums drømmeregjering, at Ap og Sp kunne få flertall alene. Da handlet debatten om ja eller nei til SV i regjering. Nå er Arbeiderpartiet avhengig av enten MDG eller Rødt for å få flertall.

MDG har fått et momentum etter at FNs klimarapport ble lagt frem, og får årets beste resultat hos Respons. Det er neppe Jonas Gahr Støres ønskesituasjon å måtte leve med kontinuerlige krav og utspill fra de to fløypartiene de neste ukene. Han er nær statsministerdrømmen, men den sterke fremgangen til MDG og Rødt må være et skår i gleden.

For første gang ser vi målinger der Ap kan få like mange representanter uten Sp, men med SV, MDG og Rødt. Selv om Ap neppe vil være så taktisk lite smarte at de kaster vrak på Sp, gir det ytre venstre mer muskler og selvtillit.

Selv om forspranget har krympet, er veien fortsatt særdeles lang for Erna Solberg. Sps fall på meningsmålingene ga de borgerlige nytt håp, men da trenger Høyre en rakett en viss plass. Selv om det er fremgang for Høyre, er den alt for puslete.

På denne målingen er det lite drahjelp fra Frp, som vi også ser nærmest blir halvert på enkelte fylkesmålinger. Til gjengjeld er både Venstre og KrF over sperregrensen, et syn vi ikke har sett så ofte det siste året.

Et problem for både høyresiden og venstresiden er faren for kannibalisme. Det innebærer at mange partier kjemper om de samme velgerne. Resultatet kan lett bli at velgerne sprer seg over så mange partier at de samlet sett taper mandater, eller at ett parti tar alt.

Det skjedde blant annet sist da Rødt og MDG havnet under sperregrensen, mens KrF og Venstre havnet over. Det sikret Erna Solberg gjenvalg.

Vi ser på bakgrunnstallene at det er store velgervandringer mellom Ap, SV, MDG og Rødt. De neste ukene vil vi nok få se at MDG, SV og Rødt konkurrerer og bruker store bokstaver for å nå velgere som er opptatt av klima og sosiale forskjeller. Partiene til venstre for Arbeiderpartiet har også det grunnleggende problemet at de ofte gjør det sterkere på målinger enn ved valg.

Det er ikke lenger flertall på målingene for en rødgrønn regjering bestående av Ap, Sp og SV.

Men kannibalisme er også noe som ser ut til å ramme høyresiden ved dette valget. Den store sekkeposten av «Andre partier» varierer, men blir generelt større. Ulike målinger viser at særlig Demokratene kan gjøre det sterkt. I Troms fikk partiet eksempelvis 3,7 prosent på VGs måling og sørget dermed for at Frps Per Willy Amundsen mistet sitt mandat.

Men også Industripartiet og Partiet De Kristne tar en del velgere fra Frp og Høyre, og sistnevnte også fra KrF. Dette er partier som går under radaren i valgkampen. Særlig Demokratene blir mye omtalt på alternative nettsteder som Resett, Document, Rights og ikke minst Sørlandsnyhetene, og er svært aktive i ulike kommentarfelt.

Dette er strømninger som er vanskelig å plukke opp, men de to eks-Frp’erne Kent Andersen og Geir Ugland Jacobsen er i tillegg til veteranen Vidar Kleppe sentrale stemmer.

Utfordringen for disse partiene er at de er så spredt at de neppe får inn noe mandat, men kan sørge for at de borgerlige partiene taper mandater.

De ulike partienes styrker og svakheter i slutten av valgkampen:

Miljøpartiet De Grønne

Styrke: Har fått en drømmeposisjon etter at klima er blitt valgkampens viktigste sak. Sterk appell i de store byene der det bor mange velgere.

Svakhet: Har ikke troverdighet på andre saker dersom klimasaken forsvinner mot slutten av valgkampen. Har en påfallende stor andel velgere som ikke stemte sist, og det er sårbart. Kan bli rammet av rødgrønn kannibalisme.

Sosialistisk Venstreparti

Styrke: Har vokst sakte, men sikkert på målingene, og utviklet organisasjonen. Har sterkt sakseierskap til to av valgkampens viktigste saker, klima og ulikhet. Har posisjonert seg som garantist for «alle skal med» i rødgrønn regjering. Har en erfaren og debattsterk partileder i Audun Lysbakken.

Svakhet: Fare for rødgrønn kannibalisme. Kan risikere å bli oppfattet som mindre «hot» enn MDG og Rødt, og mindre trygg styring enn Ap..

Rødt

Styrke: Rødt kom tidlig i form, har fått mye oppmerksomhet og har vært stabilt over sperregrensen. Kan kritisere både Ap og Høyre-regjeringen for å ikke gjøre noe med forskjellene. Valgkampen deres er ikke så avhengig av oppmerksomhet i mediene.

Svakhet: Mange av de nye velgerne deres er hjemmesittere eller unge som ikke hadde stemmerett sist. Det er sårbart, fordi det er folk som gjerne ikke møter opp på valgdagen. Det er også et parti som mange tradisjonelt sier de skal stemme, men ombestemmer seg i valglokalet. Rødgrønn kannibalisme.

Arbeiderpartiet:

Styrke: Styrket lojalitet og fått tilbake en del frafalne velgere. Har tettet gapet til Sp og Støre er igjen den åpenbare statsministerkandidaten på rødgrønn side. Samlet sett har rødgrønn side mest eierskap til sakene som har preget valgkampen.

Svakhet: Fare for «rødgrønt kaos». Sliter med forholdet til MDG og Rødt. Støre må vinne dette valget. Kan risikere å ta seieren for gitt.

Venstre

Styrke: Har sterkt sakseierskap på klima, og vinner på at den er blitt dominerende. Erfarne på å drive valgkamp, og vet nøyaktig hvor de skal sette inn støtet for å mobilisere mulige velgere. Har noen av sine sterkeste profiler, som klimaminister Sveinung Rotevatn, på utsatt plass.

Svakhet: Svært troløse velgere og mangler grunnfjell. Er avhengig av å mobilisere i valgkampen. Kan miste taktiske stemmer dersom det virker åpenbart for velgerne at regjeringen ikke blir gjenvalgt. Har mistet fotfeste i distriktene.

Selv om statsminister Erna Solberg fortsatt er populær, får Høyre lite betalt for det.

Kristelig Folkeparti

Styrke: Har et grunnfjell, og tradisjonelle KrF-velgere bruker stemmeretten sin. Skiller seg ut i flere politiske saker og kan mane til at KrF trengs i norsk politikk. Ikke så avhengig av mediene, kan mobilisere i kristne miljøer og organisasjoner.

Svakhet: Sliter med å få sine viktigste saker, familie og verdispørsmål, på dagsorden. Har to konkurrerende småpartier i Sentrum og Partiet De Kristne. Mangler appell til nye velgere. Lite erfaring med taktisk stemmegivning.

Senterpartiet

Styrke: Har bygd et stort fundament i partiapparatet de siste årene. En populær og synlig partileder i Trygve Slagsvold Vedum. Stort eierskap til distriktspolitikk. Kan engasjere på grasrota.

Svakhet: Er sårbare når dagsorden skifter, og distriktspolitikk ikke får like mye plass. Det markante fallet på meningsmålingene gjør at de lett havner i en negativ spiral. Står i en stor spagat når de så lenge har appellert til borgerlige velgere.

Fremskrittspartiet

Styrke: Kan mobilisere på å skille seg ut i olje- og klimapolitikken. Har fortsatt godt fotfeste i noen kjernefylker, som Rogaland. Kan hente hjem noen velgere som har gått til Sp.

Svakhet: Sliter med at de viktigste sakene deres, som innvandring, ikke er på dagsorden. Sp har tatt mye av eierskap til bil og avgifter. Mister velgere til Demokratene. Blir fortsatt regnet som et slags haleheng til den borgerlige regjeringen.

Høyre

Styrke: Statsminister Erna Solberg er fortsatt Høyres sterkeste kort. Folk flest er fornøyd med regjeringens pandemihåndtering. At Ap kan bli avhengig av Rødt og MDG kan skremme noen velgere over til en «tryggere havn». Lav lojalitet gjør at de kan hente velgere fra gjerdet.

Svakhet: Har ikke fått valgkampen til å handle om deres hovedsaker. Får lite betalt for pandemihåndtering. Åpenbar regjeringsslitasje.

