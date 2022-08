Kommentar

Pakistan drukner

Shazia Majid

UNDER VANN: Enorme landområder er oversvømt i Pakistan. Over tusen mennesker er omkommet. Det er enorme skader på bygninger, avlinger og infrastruktur. Dette bildet er tatt 29. august i Charsadda i Pakistan.

Ekstrem-monsun og smeltende isbreer er i ferd med å legge store deler av verdens femte mest befolkningsrike land under vann. Pakistan trygler om hjelp.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Akkurat nå utspiller det seg en klimakatastrofe av historiske dimensjoner. Over 33 millioner pakistanere er rammet av flom.

Den årlige monsunen er blitt til et ekstremvær uten sidestykke. 1 136 personer er registrert omkommet. Ennå er det ikke over.

Monsunen har pågått uavbrutt i åtte uker. Landet har aldri sett maken. Det er verre enn 2010-flommen. Som var den verste flommen i landets historie.

Enorme landområder, på størrelse med Storbritannia, ligger under vann. I en tredjedel av Pakistan har det regnet fire til fem ganger mer enn 30-årssnittet. De verst rammede områdene har fått sju ganger mer regn enn normalt.

I tillegg smelter isbreene og forårsaker jøkullaup – en plutselig frigjøring av store mengder vann fra isbreer lengst nord i landet.

Pakistan er det landet i verden med flest isbreer.

Byen Nowshera i provinsen Khyber Pakhtunkhwa fotografert 29. august.

Klima-dystopi

Pakistans klima-minister, Sherry Rehman, sier at landet er «Ground Zero» for «en klima-dystopi».

Denne beskrivelsen er lett å forstå, når landet går fra en sommer med temperaturer over 50 grader enkelte steder – til å bli oversvømt. Den vedvarende hetebølgen i våres reduserte avlingene med 10 til 35 prosent.

Lidelsene er enorme i landet med over 220 millioner innbyggere.

Sykdommer forårsaket av flommen kan ta livet av flere enn selve flommen. Det er allerede meldt om sykdomsutbrudd flere steder.

Enkelte mener ødeleggelsene skyldes dårlig infrastruktur og vanstyre fremfor klimaendringer.

HARDEST RAMMET: Landsdelen Baluchistan sørvest i Pakistan er hardest rammet. Her har monsun forårsekt flom siden juni. Dette bildet er tatt søndag 28. august i en landsby nær Jaffarabad.

Betaler dyrt

Ingen kan forberede seg på så mye regn, sier klimaministeren og har følgende beskjed til klimafornektere:

«Verden må forstå at naturen ikke går tilbake til normaltilstand. Vi har krysset et vendepunkt», sier hun i et intervju med britiske Channel 4 News.

Det finnes også et visst sinne. Pakistanere føler de betaler dyrt for andres klimautslipp og velstand.

For selv om hele verden koker, og elvene og avlingene tørker ut fra USA i vest til Kina i øst, er noen hardere rammet enn andre. Særlig smerter det de fattigste landene, som har minst ansvar for klimaendringene.

Pakistan står for under én prosent av verdens klimagassutslipp. Men er et av de mest klima-sårbare landet i verden.

FLYKTER FRA VANNET: Charsaddaa i provinsen Khyber Pakhtunkhwa fotografert 29. august.

Ufattelige ødeleggelser

Hvordan klimaendringer rammer de fattigste har vi sett eksemplet på de siste dagene. Over en million hjem er helt eller delvis ødelagte av flommen i Pakistan.

Helgen var særlig dramatisk da flom og jordras førte til massive ødeleggelser av landets fremste turistdestinasjoner nord i Pakistan.

Hjerteskjærende bilder av lokale og turister, voksne og barn – som plutselig omringes av rasende vannmasser og til slutter forsvinner i dem, fyller sosiale medier. Over hundre mennesker skal ha mistet livet bare i helgen, 75 det siste døgnet.

Ikoniske luksus-hoteller, broer, restauranter, hus og alt som har stått i veien er pulverisert i møte med vannet.

Myndighetene har fortsatt ikke full oversikt over ødeleggelsene. Alle tapene er fortsatt ikke registrert.

Det som er telt og gjort rede for vitner om et omfang det er vanskelig å fatte.

ØDELEGGELSER: Flommen har knust alt i dets vei. Nærmere hundre broer, og hundretusenvis av hus er ødelagt. Bildet er tatt ved Quetta i Balochistan 27. august.

Tallenes tale

Konsekvensene av flomkatastrofen er umiddelbare, så vel som langsiktige.

Hva betyr det for eksempel når over 14 500 kvadratkilometer dyrket mark er lagt under vann i Pakistan? Og over 20 prosent av høsteklare avlinger har gått tapt? Og når 719 000 husdyr har omkommet i flommen?

Det betyr at det har gått fra vondt til nærmest ulevelig.

Pakistan hadde nemlig ingenting å gå på. Allerede før naturkatastrofen.

Landet er på konkursens rand. I en dødsspiral av prisvekst ute av kontroll, statsgjeld over pipen og valutareserver som i ferd med å nå bunnen.

Inflasjonen er på svimlende 38 prosent. På enkelte matvarer er prisstigningen på 70 prosent. I tillegg kommer vedvarende politisk kaos og tiår med vanstyre. En situasjon ikke så ulikt det vi så i Sri Lanka før landet kollapset i sommer.

Situasjonen kunne ikke vært mer desperat. Og nå kan vi legge til flom-ødeleggelser som er estimert til å beløpe seg til 55 milliarder kroner.

NØDHJELP: Flom-isolerte pakistanere mangler alt. Her får en gruppe utdelt mat i Peshawar 28. august.

Vanstyre

Pakistanske myndigheter har sviktet landet over tid. Den ene regjeringen skylder på den forrige. Problemene har vokst over hodene på politikerne.

Prioriteringene har vært mer populistiske enn fremtidsrettede. Nærmere en av fem budsjett-kroner går til det militære forsvaret av landet.

Det kunne kommet mye infrastruktur til den prisen. En infrastruktur tilpasset de miljø-herjingene som vi nå ser et glimt av.

Men du kan ikke bygge broer høye nok for sju ganger mer regn enn normalt, sier landets klimaminister.

Og hun kan ha rett.

Hvor mye kan Pakistan og fattige pakistanere forberede og tilpasse seg til klimaendringene?

De kan uansett ikke hindre katastrofene, som er anslått å treffe oftere og i større omfang.

Amina Khatoon bærer vann til sitt flomskadde-hjem i Sukkur i provinsen Sindh. Fotografert 29. august.

En plikt å hjelpe

Det er overveldende å ta innover seg når man ser de pågående flom-ødeleggelsene.

Men verden må reagere med hjelp fremfor apati.

Nå gjelder det å redde menneskeliv. Å begrense sykdomsutbrudd og bidra med vann, mat og medisiner. Å gjenreise de 146 broene og titusenvis av kilometer med hus og veier som er vasket vekk.

En hel verden har bidratt til klimakrisen. En hel verden må trå til.

I de stadig flere fattige landene som nå rammes av den ene menneskeskapte klimakrisen etter den andre. Klimakriser de ikke har skapt – men som rammer dem hardest.