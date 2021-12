PRIVAT VELFERD: – Er det virkelig jaget etter profitt som står i veien for høyere kvalitet på omsorgstjenester i Norge i dag, spør kronikkforfatteren.

Frykten for profitten

Er det jaget etter profitt som hindrer gode velferdstjenester i Norge i dag?

KARL KRISTIAN INDREEIDE, forfatter av boken «En velferdsprofitørs bekjennelser» (skrevet i samarbeid med Gudmund Skjeldal)

Om jeg ikke var en såkalt velferdsprofitør selv, hadde jeg kanskje slukt stortingsrepresentant Freddy Øvstegårds (SV) fortelling om velferdsprofitt, VG 07.12, med hud og hår. «Ikke en krone skal hentes ut av velferdstilbudet for å gjøre konserneierne rikere», skriver Øvstegård blant annet.

Det er en fortelling som begynner å bli velkjent, om hvordan fellesskapets midler, satt av til omsorg for dem som trenger det mest, ender opp i skatteparadis. Nå har SV endelig fått gjennomslag for et utvalg som skal se på hvordan profitten kan fases ut av velferden.

Å gå til angrep på profitt er en grunnstein i sosialismen. Arbeiderne som «intet eier, men som skapte alt» (Rudolf Nilsen, «Løfte»), krever sin rett av kapitalisten, som intet skapte, men som eier alt.

At den sosialistiske venstresida er mot velferdsprofitt, bør derfor ikke overraske noen. Og det er et ryddig kart Øvstegård tegner opp. Alt som er godt i velferdssektoren knyttes til fravær av profitt. Der profitten er borte, er pedagogikken bedre og menneskene lykkeligere. Hvis det er så entydig, er det vel ikke noen grunn til å begrense profittforbudet til velferdssektoren? Kan vi endelig bli kvitt profitt, eller økonomisk egeninteresse i det hele tatt, som drivkraft i samfunnet?

Men så viser det seg, oppsiktsvekkende nok, at på mange andre områder i samfunnet regnes profitt som uproblematisk, kanskje til og med rettferdig og fortjent, av den samme venstresida.

«Klarer en bilprodusent å lage en bil som mange kjøper, fortjener selskapet og eierne selvfølgelig et overskudd som reflekterer den risikoen og innsatsen som er lagt ned», skriver ikke Erna Solberg, men SV-leder Audun Lysbakken, i et innlegg i Aftenposten, tilbake i 2018 (sitert i «En velferdsprofitørs bekjennelser», s. 34).

Personlig er jeg skeptisk til all profitt. Men, som en og annen sikkert har erfart før meg: Slik prinsipiell skepsis er ikke noen effektiv vaksine mot å unne seg selv høy inntekt, eller til og med legge seg opp, eller arve, formue.

Det er forresten slående i hvor liten grad rikdom anses som et problem så lenge den tilfaller folk i profesjoner som er typiske for venstresiden – akademikere, artister, billedkunstnere, jurister, forfattere, arkitekter osv. Ingen ville protestert mot at noen tjente seg søkkrik på å skrive og snakke om krevende profesjonell omsorg.

Pengene som går til profitt burde gått til bedre lønn de for ansatte og til bedre tjenester, heter det. Ja, det kan være. I det hele tatt er det vel slik at hensynet til fortjeneste for de få, jevnt og trutt går på bekostning av både velferd og fremtid for de mange. Ulikheten ser ut til å vokse i Norge, og finanskreftene (inkludert det norske oljefondet) får stadig mer makt i verdensøkonomien. Det er ikke mitt ærend å forsvare verken storkonsernenes herjinger, finansieringen av økonomien, eller at noen få privatpersoner eier en sjokkerende andel av jordens ressurser.

Men er det virkelig jaget etter profitt som står i veien for høyere kvalitet på omsorgstjenester i Norge i dag? Det har vært mye oppmerksomhet rundt alvorlig svikt i forskjellige deler av velferdssektoren i det siste. Hvor mange av disse henger sammen med kommersialisering? Er det for eksempel jaget etter profitt som er årsaken til at lærere og vernepleiere etter tre års utdanning er uforberedt på å håndtere vold, selv om det er en forutsigbar del av arbeidshverdagen for mange av dem?

Jeg har 30 års erfaring fra det som kan kalles komplisert omsorgsarbeid, først og fremst med mennesker med utviklingshemming, diagnoser på autismespekteret og ofte med det som kalles alvorlig utfordrende atferd. I motsetning til de fleste som uttaler seg i debatter som denne har jeg rikelig erfaring fra «gulvet», mest innen det offentlige.

Jeg har også, som innleid ekspert, bistått mangt et tjenestested i forebygging og håndtering av aggressiv og voldelig atferd, og ellers prøvd å komme med gode råd der det har vært interesse for det.

Etter hvert har jeg blitt kjent med mange flotte, og noen ikke fullt så flotte, omsorgsmiljø, noen offentlige, noen ideelle, noen kommersielle. Etter hvert bygde jeg opp en virksomhet som kunne tilby heldøgns omsorg. Jeg gjorde det fordi jeg trodde jeg kunne tjene mer penger på den måten.

Men jeg gjorde det også fordi jeg hadde mange fikse ideer, eller visjoner, som en gjerne kaller det, om hvordan omsorgsoppdraget fra det norske samfunnet (slik det blant annet er nedfelt i lovverket) kunne løses bedre.

Det dreide seg blant annet om hva slags kompetanse som skulle prioriteres, og hvordan arbeidet skulle organiseres. Det dreide seg kanskje mer enn noe om å gi dyktige folk med gode hensikter frihet til å gjøre jobben sin, uten å måtte danse etter alskens irrelevante piper, enten de er «faglige» eller ideologiske.

Det viste seg at i den konkrete, historiske konteksten jeg arbeidet var et AS den best egnede rammen for å bygge omsorgstjenester «etter vår egen skikk», for å sitere Rudolf Nilsen igjen.

Så blir det spennende å se om det bebudede utvalget finner fram til noe bedre.