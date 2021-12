MINNEORD: – Willochs interesse for klima og miljø var ikke nødvendigvis det vi først og fremst forbinder med hans politisk aktive karriere. Men som pensjonist var han aktiv på langt flere fronter, skriver Andrew Kroglund.

Debatt

«Vi er nødt til å gjøre hva vi kan»

Vi trenger flere gode aktive besteforeldre som Kåre Willoch. Fred over hans minne.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ANDREW P. KROGLUND, generalsekretær i Besteforeldrenes klimaaksjon

Kåre Willoch er død, fred over hans minne. Willoch ble av mange oppfattet som mer radikal og fremsynt jo eldre han ble. Også når det gjelder klimapolitikk viste Willoch stort engasjement som eldre samfunnsdebattant. En av Arendalsukas mest omtalte samtaler, fant sted i 2018, med Willoch og Erik Solheim som møttes i Trefoldighetskirken. Anne Grosvold ledet møtet.

De to var kommet dit for å tenke høyt om de globale utfordringene, med klima i første rekke. Willoch fyrte løs i tempelet og sa:

«Jeg vil spørre deg, – tror du at huset ditt kommer til å brenne? Svaret er nei. Men du tegner jo brannforsikring? Ja, selvfølgelig. Sånn er det også med klimapolitikk. Er det risiko for at mennesket påvirker klima, så er den risikoen så fatal at vi er nødt til å gjøre hva vi kan.»

En fullstappet kirke hørte åndeløst på. Så fortsatt Willoch:

«Og så vil vi oppdager at en effektiv klimapolitikk koster en bagatell i forhold til den gigaskade som vi risikerer å skape hvis vi ikke fører en effektiv og litt kostbar klimapolitikk».

I skrivende stund har denne videoen over 2,9 millioner visninger. I en kommentar i Nettavisen samme høst uttrykte Willoch glede over at samtalen var blitt sett av så mange. «Det gleder meg meget hvis en understrekning av behovet for en mer effektiv klimapolitikk i verden i det hele når frem til mange i Norge».

les også Kåre Willoch (1928–2021): Mannen som åpnet Norge

Willochs interesse for klima og miljø var ikke nødvendigvis det vi først og fremst forbinder med hans politisk aktive karriere. Men som pensjonist var han aktiv på langt flere fronter. I 2006 stilte han seg aktivt bak oppropet «Besteforeldre krever en ansvarlig klimapolitikk». Som medlem av Besteforeldrenes klimaaksjon skrev han under på det første, store oppropet fra organisasjonen i 2006, sammen med mange andre eldre, godt kjente samfunnsaktører.

Blant disse var Hermod Skånland (tidligere sentralbanksjef); Hans Martin Seip (professor/klimaforsker); Sigbjørn Grønås (professor/klimaforsker); Kåre Willoch (tidligere statsminister); Per Kleppe (tidligere finansminister); Reiulf Steen (tidligere partileder og statsråd); Rakel Surlien (lagdommer, tidligere miljøvernminister); Kjellbjørg Lunde (utdanningsdirektør, tidligere nestleder i SV); Ole D. Hagesæther (biskop); Finn Wagle (biskop); Ebba Haslund (forfatter); Inge Eidsvåg (lektor/forfatter); Erik Dammann (forfatter); og Halfdan Wiik (høgskolebibliotekar, initiativtager).

BKA var klare i sine krav i 2006:

Vi krever: En troverdig klimapolitikk basert på anbefalingene fra FNs klimapanel. Det kan innebære vanskelige omstillinger, inkludert restriksjoner på vårt personlige forbruk. Det vil vi selvsagt akseptere for våre barnebarns skyld, så lenge byrdene blir rettferdig fordelt.

Vi etterlyser: Politikere fra alle partier som med mot, alvor og energi går løs på vår tids største etiske og globale utfordring. Klimaproblemet er voksende. Det haster! Våre barnebarn kan ikke vente.

Norge sitter i dag i en nøkkelposisjon i Sikkerhetsrådet. Kronprins Haakon er akkurat nå i FN for å fremme en mer aktiv global klimapolitikk. Vi trenger en økt innsats både fra høy og lav for å klare å stoppe farlige klimaendringer. Men det aller viktigste er at vi har brede sosiale bevegelser, med medlemmer og et medlemsdemokrati. På den måten vil flere føle et eierskap til klimakampen.

Kåre Willoch valgte i sin tid å være del av denne kampen. Den er langt fra over. Huset vårt kan fortsatt komme til å brenne. Vi trenger derfor flere gode aktive besteforeldre som Kåre Willoch. Fred over hans minne.