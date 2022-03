Kommentar

Han hadde ikke noe valg

Av Hanne Skartveit

BLIR I BRUSSEL: Jens Stoltenberg bekreftet torsdag ettermiddag at han tar ett ekstra år som generalsekretær for Nato. Han frasier seg stillingen som sentralbanksjef.

Det er krig i Europa. Og freden er langt unna. NATO trenger Jens Stoltenberg mer enn noengang.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det vil være krise i Europa lenge. Ingen vet når krigen er over. Om den sprer seg, utover Ukrainas grenser. Om det blir brukt masseødeleggelsesvåpen. Om Putins regime faller, og hvilke konsekvenser det eventuelt vil få.

Og dersom krigen skulle vise seg å få sin avslutning raskt, så vil ingenting likevel bli som før. Vi må tenke sikkerhet i Europa på nytt. NATO får kanskje nye medlemmer, som Finland og Sverige.

Landene som grenser mot Russland kan komme til å trenge økt beskyttelse. Alle land må styrke sine forsvar. Og vesten må fortsette å stå samlet, også når den akutte krisen er over.

Alt dette trenger stødighet og stabilitet fra NATOs side - i lang tid fremover. En generalsekretær alle kan ha tillit til. En med erfaring, som kjenner alle de sentrale aktørene. Den som fyller disse kriteriene, er Jens Stoltenberg. Ingen andre.

For NATOs medlemsland har prøvd å finne en erstatter. Lenge. Uten å lykkes. Stoltenberg har motstått presset om å fortsette - lenge før Russland invaderte Ukraina. Han har hele tiden holdt fast på at han skulle hjem til Norge. Og nå, til jobben som sentralbanksjef.

Men nå gikk det ikke lenger.

Vi er et annet sted nå, etter invasjonen av Ukraina 24. februar i år. Da USAs president Joe Biden holdt sin tale i Brussel i dag, ba han Stoltenberg bli. Biden spurte ut i salen om alle var enige med ham. Svaret kom i form av applaus.

Når Stoltenberg nå trekker seg som sentralbanksjef, forteller det også noe om hvordan han ser på situasjonen i Europa. Han blir i Brussel - antagelig på ubestemt tid.

For hadde det vært sikkert at Stoltenberg bare hadde trengt ett år ekstra som NATOs generalsekretær, kunne jobben i Norges Bank ventet på ham. Han kunne fått permisjon enda et år. Men med den uvissheten som nå råder, blir det vanskelig.

Det er helt riktig av Stoltenberg å ta dette valget.

Ida Wolden Bache kunne fint ha fungert i jobben noen måneder som hans stedfortreder. Men ut fra situasjonen, trenger også Norges Bank en avklaring.

Banken, og Oljefondet, er ikke tjent med en fraværende sentralbanksjef på ubestemt tid. Nå er Wolden Bache Norges nye sentralbanksjef.

Jens Stoltenberg blir den beste sentralbanken Norge aldri fikk.

NATO får den generalsekretæren alliansen trenger i en skjebnetid. Og Norges Bank får en usedvanlig godt kvalifisert sentralbanksjef.

Bakteppet er mørkt. Plikten kaller på mange i tider som dette.

Stoltenberg gjorde det han måtte. Han hadde i virkeligheten ikke noe valg.

Hør mer i dagens episode av podkasten Giæver og gjengen: