Roseslottet hedrer svenske krigshelter

Av Yngve Kvistad Kommentator

FROGNERSETEREN (VG) Ifølge en seiglivet kransekakeblødme heter verdens tynneste bok «Svenske krigshelter».

Vebjørn Sand viser oss vitsen med svenskene. På ramme alvor.

Selv om vårt naboland var såkalt nøytralt under krigen, sto mange mange opp mot nazismen. Mange betalte dyrt.

Vestenfor blåne og østenfor Soria Moria ligger Roseslottet. Et utendørsgalleri av gull-lamé, gråstein, akrylmaling og bark. 253 motiver på plastplater, overflatebehandlet med jord, kvister og epoxy.

Naturalismens veier er uransakelige.

Hvert bilde, på sitt vis, er viet demokrati og humanisme; en hyllest til individets ukrenkelighet, formet som visuelle fortellinger fra fem okkupasjonsår da en autoritær makt frarøvet oss nettopp disse verdiene.

15 monumentalmalerier av svenske motstandsfolk er fra og med denne uke innlemmet i den spektakulære friluftsutstillingen. De kommer i tillegg til flere nye portretter av kvinner som gjorde seg gjeldende i kampen mot okkupantene.

Brødrene Eimund (52) og Vebjørn (56) Sand er kunstnerduoen bak gullslottet ved inngangen til Nordmarka. Det ble reist til 80-årsminnet for Nazi-Tysklands overfall på Norge, og skulle åpne på 75-årsdagen for frigjøringen, 8. mai 2020.

Coronaen ville det annerledes.

En pandemi senere har over 260 000 mennesker besøkt Roseslottet. Det har mottatt heder og ære i form av priser og utenlandsk oppmerksomhet. Time Magazine satte det på sin liste over «The World’s 100 Greatest Places», og har anbefalt leserne å ta turen til Oslos tak.

Svenske besøkende vil i så fall kunne nikke gjenkjennende til fremstillinger av heltemodige landsmenn.

* Slike som grev Folke Bernadotte og Raoul Wallenberg. Diplomatene som reddet titusenvis av mennesker fra tyske konsentrasjonsleirer.

* Den uredde journalisten og redaktøren Torgny Segerstedt som kompromissløst kritiserte sin egne – den svenske kongefamilien, inkludert – for unnfallenhet overfor Hitler-regimet. Det var han som ga den legendariske norske tegneren Ragnvald Blix spillerom, under signaturen Stig Höök.

* Blix har sitt eget portrett i Roseslottet.

* Det har også Harry Söderman, som lærte opp de norske polititroppene i Sverige.

* I tillegg har både forfatteren Vilhelm Moberg, revyskuespilleren Karl Gerhard og den såkalte kunstnerprinsen Eugen fått sine kontrafei foreviget av Vebjørn Sand.

* Det har også antimilitaristen og kommunisten Ture Nerman, som ble glødende Nato-tilhenger etter hvert, samt seks kvinner, deriblant forfatterne Karin Boye, Nelly Sachs og Amelie Posse.

Ifølge opphavsmannen er det nå flere motstandskvinner enn -menn i den stasjonære tidsmaskinen rett over Holmenkollbanens endestasjon. Samlingen rommer mer enn et kvart tusen arbeider – fordelt på et sirkulært areal, langs en spiralformet gangvei på 250 meter.

Foruten portretter av kjente profiler fra krigsårene, har Vebjørn Sand også malt en serie tidsvitner. En av dem er nå 103-årige Eystein Røset. Selbyggen er den eneste gjenlevende fra infanteriregimentet som møtte tyskerne i Gratangsbotn i Troms 25. april 1940.

Andre bilder viser historiske hendelser fra krigen, eller episoder, hvor maleren finner stemninger i kunsthistorien og plasserer begivenhetene inn i kjente rammer.

De groteske drapene på Hopseidet i Finnmark 6. mai 1945, da seks sivile, ubevæpnede fiskere ble torturert og skutt av soldater fra en tysk spesialstyrke, er gjengitt i en parafrase over Francisco Goyas ikoniske «3. mai 1808», som skildrer en fransk eksekusjonspelotong i ferd med å henrette spanske krigsfanger.

Et annet fremstiller jugoslaviske slavearbeidere på «Blodveien» i Nordland; en far holder sin døde sønn som ble skutt da han forsøkte hjelpe faren som falt – slik Ivan den grusomme sitter med sønnen i fanget i Ilja Repins urovekkende maleri.

Det kanskje vanskeligste inntrykket å fordøye, tilsiktet grotesk som det er i all sin vemmelige idyll, er «Wannsee-konferansen». Her ble holocaust koordinert, og Sand orkestrerer Reynhard Heydrich, Adolf Eichmann og de andre skrålende nazi-toppene rundt festbordet i Peder Severin Krøyers Skagen-maleri «Hip hip hurra!».

Bildet er like lyst komponert som stemningen det utlegger, og kunstneren tilkjennegir at inspirasjonen var vel så mye filosofen Hannah Arendt som Krøyers konkrete verk.

I «Ondskapens banalitet» beskriver hun hvordan alle kan utføre en uhyrlig handling, hvis omstendighetene ligger til rette. Noen velger å begå grenseløs ondskap, andre begår heltedåder.

I Roseslottet beveger vi oss mellom kampscener og fredsommelige hverdagsligheter, tilsynelatende. Ved nærmere ettersyn kommer uroen sigende. En ung gutt sammen med en tysk soldat. Ariske barnehjem. Asylet som evakueres. Kongens flukt.

Sol og skyggespill forsterker dramatikken i noen av dem. Andre får en patina av historiens sus.

Og bakom synger Frognerseterskogen.

Hele den storslagne parken, med Eimund Sands lydskulpturer, hans geometriske konstruksjoner, og de fem gullseilene som representerer krigsårenes kamp for frihet og demokrati, er i seg selv en kunstinstallasjon. Men også et betydelig pedagogisk prosjekt.

Hvor det ene begynner og det andre fortsetter, er mest av akademisk interesse. For de fleste besøkende vil Roseslottet være en sansearena. Et krigskabinett som formidler fortellinger vi ikke må glemme. Holdninger vi ikke må ta for gitt.

Det som vi mistet under okkupasjonen, og som Vebjørn Sand kaller «vår egentlige gullebeholdning»: demokratiet, humanismen, rettsstaten og respekten for det ukrenkelige individet.