Kommentar

Bygda tømmes, byen fylles

Av Hans Petter Sjøli

NÅDELØS ELDREBØLGE: Ifølge SSB vil bortimot en tredjedel av bygdefolket i noen av de mest ikke-sentrale kommunene i Norge være over 70 år når vi kommer til 2050. Bildet er fra gamle Halsa kommune på Nordmøre.

Selv Senterpartiet må gi tapt for vår tids megatrend: Urbaniseringen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Befolkningsframskrivinger bør tas med en klype salt, selv når de presenteres av våre statsautoriserte tallknusere i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Men ikke så mye at vi ikke kan ta lærdom av dem.

SSBs ferske regionale framskrivninger er dårlig nytt for regjeringens rurale fløy, med finansminister Vedum i spissen. Byene vil nemlig fortsette å vokse, mens bygdene tappes for unge og arbeidsføre.

Norge bebos av stadig flere nordmenn, og i 2050 vil det ifølge byrået være seks millioner av oss, 11 prosent flere enn i dag. Problemet for Senterpartiet og alle som ivrer for at «det skal bo folk i husan» er at veksten vil bli særdeles ujevn.

Områdene i og rundt hovedstaden (det vi snart ikke lenger får kalle Viken) vil nemlig oppleve en betydelig vekst i tiårene som kommer. Nesten 20 prosent flere Oslo-folk og «vikinger» blir det, spår SSB, mens Nordland fylke mister to prosent av befolkningen sin.

Hele 40 prosent av kommunene må enten nøye seg med å holde på innbyggerne sine, eller miste noen av dem – og dette er utelukkende snakk om distriktskommuner.

Blant de SSB definerer som de minst sentrale kommunene, vil over halvparten oppleve befolkningsnedgang.

Oslo, derimot, vil ese ut enda mer, og er forventet å få sin innbygger nummer 800.000 om snaue 25 år. Også Bergen kan se fremtiden lyst i møte, i den grad det er plass til flere mellom de påstått syv fjell.

For noen hver kan det muligens høres noe overveldende ut at det i 2050 vil være nesten 325.000 av dem, bergenserne, men for SSB er det de tørre tall som gjelder.

Så det får vi vel bare ta ad notam.

68 prosent av oss bor allerede i det SSB definerer som sentrale kommuner, og andelen er ventet å vokse til 73 prosent i 2050. Det betyr at byene vil holde seg unge og spreke når eldrebølgen for alvor slår inn over landet, mens distriktene får en stadig mer tilårskommen befolkning.

Ifølge SSB: I noen av de mest ikke-sentrale kommunene kan, når vi kommer til 2050, bortimot en tredjedel av bygdefolket være over 70 år.

Det er ganske brutale tall.

GLESBYGDEN: Her fra Ed i Sverige, rett over grensen fra Viken, snart (igjen) Østfold.

Norge er verdensmestre i distriktspolitikk og regjeringen, og især Sp, lover blant annet såkalte bygdevekstavtaler for å motvirke at ungdommen trekkes mot bysentraene.

Finnmark skal spesielt satses på, men også andre fraflyttingstruede områder, for eksempel i Trøndelag og Innlandet, pekes ut som mulige satsningsområder.

Men vil det hjelpe? Har den ambisiøse og særnorske distriktspolitikken hjulpet?

Det siste først: Ja da, det har den. Sammenlignet med de svenske, er det viltert liv i mange norske bygder, skjønt de mange mytene om den triste, svenske glesbygden som motsats til livskraftige klyngetun på den andre siden av grensen, holder nok likevel ikke helt vann.

I den grad dette er en god ting, noe de fleste nordmenn mener (andre, derimot, vurderer den slags som en av de hellige kuene i norsk politikk), så har politikken fungert noenlunde etter intensjonene, selv om den knapt kan kalles en betydelig suksess.

Og iallfall ikke om målet er at de minste kommunene skal danne skole for det gode, norske liv. For sentralisering handler selvsagt ikke kun om Oslo og Bergen, men også om de større byene utover i landet. Som for eksempel høyst vitale utdanningsbyer som Tromsø og Bodø.

Men vil regjeringens fokus på å gjenreise bygdas posisjon som et enda mer sentralt og livskraftig subjekt i fortellingen om Norge snu denne trenden?

Neppe.

Og iallfall ikke om vi skal tro på statistikernes prognoser. For hvis disse viser seg å være noenlunde sannsigerske (usikkerhetsmomentene er mange, selvsagt, selv om f.eks. coronaen og hjemmekontorbølgen ikke virket så desentraliserende som noen drømte om), så har vi en desentraliseringsregjering som vil mislykkes kapitalt i sin iver etter å lede utviklingens elv over i andre løp.

For sentralisering og urbanisering er megatrender som selv ikke Sigbjørn Gjelsvik eller Per Olaf Lundteigen kan stå opp mot.

MÅ GI TAPT? Bygdeforkjemperduoen Lundteigen & Gjelsvik (Sp).

Om det er en bra eller en dårlig utvikling kommer som med det meste her i verden an på øynene som ser.

Det gode og meningsfulle liv finnes både i by og bygd og ingen har naturligvis hevd på sannheten om hvor lykken best kan oppdrives og utvikles.

Jeg kjenner flere bygdefolk som har flyttet til byen og tilbake igjen – og som preges av alt annet enn anger over at de har vendt hjem igjen.

Noen av disse virker kanskje vel oppstemt over sine livsvalg, som om de virkelig har noe å bevise. Men slik er det jo med oss alle: Vi forsvarer våre handlinger og interesser, og forsøker å forme livene våre til meningsfulle fortellinger. Det skulle bare mangle.

Selv vokste jeg opp i en mindre norsk by, og vil nødig se den bli slukt av den nærmeste storbyen, blant annet ved at offentlige institusjoner eller hjørnesteinsvirksomheter overføres fra den lille til den større.

Heldigvis er de mange forsvarsverkene i småbyene, Norges ryggrad, relativt godt fundamentert. Snart står et flunkende nytt kulturhus klart også i min gamle by; og idrettsanleggene burde gjøre alle storbymennesker med interesse for den slags grimme av misunnelse.

Og så kulturlandskapet, da. Gjengrodde stier er ikke særlig gjestmilde, verken for de som lever livene sine der, eller for turistene som vender ryggen til flybransjens tilsynelatende evige kaos og velger innenlandsferdsel i bil, tog eller til fots.

Og for å sikre landet mot aggressivt innstilte naboer, hjelper det nok at det lever folk i mange av husan som ligger der, i nærheten av riksgrensen, som for å markere hva som er vårt.

Men beretningen om det autentiske bygdelivet versus rastløs kosmopolitisme i nådeløse asfaltjungler – i den grad den fortelles lenger – fremstår mer og mer som en romantisk forestilling om noe som en gang var, og det av en grunn. Å legge til rette for at folk kan bo på bygda er en sunn og god norsk verdi, men å holde liv i alle bygder for en hver pris er en målsetning som det er verre å forsvare.

Folk har sine grunner for å flytte til (og rundt) byene ; og det er ikke bare fordi det er der arbeidsplassene befinner seg som følge av en påstått villet politikk fra sentraliseringskåte eliter.

Nei, det handler om så mye mer enn det; om utferdstrang, om kulturtilbud, om (i overført betydning) at «Stadtluft macht frei», som det het i middelalderens tyske bystater.

Og som det het for nesten like lenge siden – på det utskjelte 1990-tallet: Mennesket har føtter, ikke røtter.

Vi flytter på oss, og vi liker det.

Det kan ikke en gang Senterpartiet nedkjempe, uansett fromme tiltak. Bygdene tømmes, byene fylles.

Fordi folket vil det slik.