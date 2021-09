Kommentar

MDG: En gedigen skuffelse

Av Shazia Majid

DRØMMEN KNUST: Une Bastholm, partileder i Miljøpartiet De Grønne klarte ikke legge skjul på skuffelsen.

MDG sin store drøm var å komme på vippen og få reell makt. Slik gikk det ikke. Partiet tapte på oppløpssiden.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

MDG gjør sitt beste stortingsvalg noensinne. Det er en fattig trøst.

Etter at 99 prosent av stemmene er talt, er Miljøpartiet De grønne klart under sperregrensen. Det ble ikke ti mandater slik Lan Marie Berg så for seg. Men tre.

Skuffelsen er like brutal som oppturen var euforisk for knappe måneden siden. Da FNs klimarapport meldte kode rød for kloden. Og partiet fikk en voldsom oppsving.

Fra jubel til fortvilelse

Da partileder Une Bastholm gikk på scenen på valgvaken klokken 22.40 forsøkte hun å løfte stemningen. Stemmen skalv. Dette var ikke talen hun ønsket å holde.

At det ikke var sikkert at de kommer over sperregrensen.

Forventningen var ikke bare å komme over sperregrensen, men å komme på vippen. Og presse Støre til å gjennomføre mest mulig av MDG-politikken.

Det skjedde ikke. Tidligere ble det klart at Støre får danne en flertallsregjering med Sp og SV.

Men det begynte bra.

Da valgprognosen kom klokken 21, viste den 4,2 prosent for MDG. Det var full jubel på Sentralen i Oslo, hvor partiet holder sin valgvake.

Det varte ikke lenge.

Alt ble snudd på hodet

Den første prognosen var en toppnotering. Basert i stor grad på de rekordmange forhåndsstemmene. Som tradisjonelt er blitt avgitt av de unge og urbane.

Ettersom flere og flere stemmer ble talt, sank MDG mer og mer under sperregrensen.

Det gikk fra øredøvende jubel til stille som i graven.

Slik skulle det ikke være. Partiet var i siget i lang tid. Ja, nærmest førende for premissene i valgkampen. Miljø og klima ble den sentrale diskusjonen.

Så kom skolevalgresultatene. Alt ble snudd på hodet. Den grønne bølgen partiet red i kjølvannet av FNs klimarapport, ble forvandlet til en kalddusj.

Ingen i partiet forventet resultatet. At MDG skulle bli nær halvert sammenlignet med valget i 2019 i bastionen Oslo, var et sjokk.

Selv Oslo sviktet

Selv ikke Oslo, som skulle løfte Miljøepartiet De grønne over sperregrensen om det buttet andre steder, ble en opptur. Snarere tvert imot.

Med alle stemmene talt klokken 01.00, fikk partiet 8,45 prosent i hovedstaden. Det er en betydelig oppgang siden siste stortingsvalg, men en solid tilbakegang siden kommunevalget for to år siden.

9 prosent var worst case i Oslo for MDG.

Dette er vondt for partiet som smakte på 6,7 prosent nasjonalt ved partimåling uken etter FNs klimarapport.

Årets valg var muligens det nærmest MDG kunne komme reell makt over den norske klimapolitikken. De kom til kort.