SKAM: – Flyskam, håndhilseskam og andre kulturelt betingede skamfenomener, hva har de til felles? Kanskje dette: At de blir påført oss utenfra og at de som utsettes for skammen har brutt noen normer og forventninger samfunnet har, skriver Kim Larsen.

Skam deg – men bare sånn passe

Man skal helst ikke skamme seg, sies det, men hva da med den konstruktive skammen?

KIM LARSEN, katolikk og førsteamanuensis ved Høgskolen NLA

Jeg husker det godt. Jeg skulle ut med noen venner. Vi hadde planlagt å se en fotballkamp sammen. Det var søndag og kampen startet kl. 14. Det ble servert alkohol. Vin og øl ble satt på bordet. Vi drakk og koste oss. Liverpool var i dytten så det var god stemning. Da jeg skulle gå, merket jeg en rar følelse i kroppen. Jeg hadde tydeligvis gått på en snurr. Bilen måtte stå, og jeg tok beina fatt hjemover.

I det jeg låste meg inn, møtte min kone meg i døren. Jeg prøvde å ta meg sammen, prøvde å se rolig ut, prøvde å virke edru. Hun så det opplagte, og jeg så ned. Hun hadde sett noe jeg ville skjule – noe jeg ville holde for meg selv, noe sårbart jeg ville dekke over. Jeg skammet meg.

Skam er en meget kompleks følelse. Selve begrepet handler om å skjule noe eller dekke noe til, og kan oppstå når vi ser oss selv med andres øyne, og erfarer det vi ser som negativt. Skam er likevel en grunnleggende menneskelig følelse, og varierer selvsagt fra person til person. Noen erfarer den sterkere enn andre. Enkelte som har all grunn til å skamme seg, skammer seg påfallende lite, og noen som blir behandlet på en skamløs måte, skammer seg mye.

Skam er ofte knyttet til den du er, mer enn til det du har gjort, og flere forskere slår til lyd for at den dypeste skammen er smerten over opplevelsen av å ikke være elsket, erfaringen av å ikke passe inn. Den går på selvfølelsen løs. Eller som Finn Skårderud skal ha sagt et sted: Skammens vesen er knyttet til selviakttakelsen, å se seg selv med andres blikk. Ved å vise hvem du er, risikerer du å bli avvist, latterliggjort og utstøtt.

Skamfølelsen som mange kjenner på, kan derfor handle om opplevelsen av å bli avkledd. Den andre har sett noe du ikke vil vise, og det skapes en distanse i relasjonen. Den som skammer seg forventer å ikke bli møtt og forstått. Den skamfulle forventer forakt. Selve skamfølelsen henter sin kraft fra frykten for å bli avslørt. Den akutte skammen utløser derfor en kroppslig lengsel etter å bli borte, etter å dekke seg til og «synke i jorden». Skam er nært knyttet til det kritiske blikket. Vi er var på andres vurdering av oss, og redd for å tape ansikt i egne og andres øyne. Skammen kan derfor være lammende, og frembringer et behov for å skjule seg.

Men skammen kan ikke bare forstås individuelt. Både i lokalmiljøet, nasjonalt og globalt er det mange normer som det forventes at vi følger. I disse koronatider er det nok å nevne det skammelige ved å klemme hverandre og ta hverandre i hånden. Flyskam, håndhilseskam og andre kulturelt betingede skamfenomener, hva har de til felles? Kanskje dette: At de blir påført oss utenfra og at de som utsettes for skammen har brutt noen normer og forventninger samfunnet har. Det å bryte med samfunnets elastiske forventninger, kan oppleves som skam.

Men skam har også en positiv side, den såkalte sunne eller konstruktive skammen. Den er på mange måter beskyttende og fungerer som et regulerende fenomen i ulike relasjoner, og forebygger uønskede avsløringer. I tillegg kan den bidra til å avverge overgrep og krenkelser mot mennesker, ved at den forhindrer oss i å tråkke over barrierer hos den andre. En slik sunn skam hjelper oss med å respektere egne og andres grenser, og regulerer intimiteten i relasjoner. Mens den skamløse krenker den andres verdighet, kan den sunne skammen demme opp for dette.

Mange har hevdet at kirken har påført mennesker skam, og det er sikkert noe i det. Kirken kan stå i fare for å påføre mennesker usunn skam gjennom dårlig forkynnelse. Dette kan skape sår og unødvendig smerte og lidelse. En slik forkynnelse vil alltid stå i kontrast til det budskapet man finner i Bibelen. Det er nok å vise til Jesu omgang med de urene, de spedalske, de fattige og de marginaliserte. Blikket Jesus møter dem med er alt annet enn skampåførende. Det er et blikk som reiser mennesker opp, gir dem verdighet og setter dem fri. De som erfarer verdiløshet, får verdi, og de som har blitt påført skam får en fornyet selvrespekt.

Det er noe av dette May Bente Stuart Matre er inne på i artikkelen «Kan man tro seg fri fra skam?». Hun påpeker det radikale i Jesu møte med de utsatte. De blir møtt, forsvart og gitt verdi, uavhengig av sin egen dårlige selvfølelse og samfunnets undertrykkende normer. En forkynnelse som formidler håp om at hvert menneske er villet, skapt og akseptert av Gud, demper den usunne skammen.

God teologi bør alltid bære med seg at mennesker er sårbare og gjør feil. Men god teologi må aldri forkynne at mennesker er feil. For det er stor forskjell på å ha gjort feil, og følelsen av å være feil. Tilgivelse kan frigjøre fra skylden. Selvaksepten kan frigjøre fra den usunne skammen. Kirken kan løfte frem at den guddommelige kjærligheten ikke er en betinget størrelse, slik menneskelig kjærlighet ofte er. Kjærligheten fra Gud er uavhengig av både opplevelsen av skyld og følelsen av skam. Frukten av en slik forkynnelse kan på sitt beste gi hjelp til mennesker som skammer seg.

Noe av kirkens kall er å gi mennesker en erfaring av sin iboende verdighet, og på den måten bidra til at den usunne skammen reduseres hos den enkelte. På den måten kan kirken være med å bidra til en forkynnelse som virkelig setter fri, og som formidler omsorg og kjærlighet til den som skammer seg.