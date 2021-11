Kommentar

Kunsten å rive ned tillit

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Man trenger slett ikke leve som en helgen for å være politiker. Men man kan med fordel reflektere mer rundt hva som ligger i det å ha tillit.

De siste ukene har vært nitrist for alle som er glad i det norske folkestyret. Når Stortinget minner om en farse i flere akter og det ser ut som man spiller poker om hvem som skal bli stortingspresident, tar man åpenbart ikke rollen nok på alvor.

En skulle kanskje tro at det å styre landet skulle gi Arbeiderpartiet nok å henge fingrene i, men igjen er det de som byr på de største overskriftene. Og nok en gang er det personalpolitikken som er roten til problemet.

De to som Ap i høst valgte som sine kandidater til å bekle de viktige og ærefulle (trodde vi) vervene i Stortingets presidentskap, har begge trukket seg eller blitt vraket. Selv om sakene er ulike, har reaksjonene i ettertid demonstrert hvordan man ikke bygger tillit. Partiet har også vist at det ikke står særlig bra til med evnen til å hverken kommunisere eller lede.

Eva Kristin Hansen måtte trekke seg som stortingspresident etter å ha brutt regelverket for pendlerbolig. Først erklærte regjeringspartiene full tillit til henne. Deretter kom hennes redegjørelse for alle formildende omstendigheter, en åpenbar avsporing.

Så kom nyheten om en mulig politietterforskning, og ble et halmstrå partiet grep begjærlig. Nå er det uklart om hun faktisk blir etterforsket, noe som fikk hennes advokat John Christian Elden til å hevde at hun trakk seg på uriktig grunnlag og mente at valget av ny stortingspresident måtte utsettes.

Å hyre inn advokat vil neppe løse et eneste tillitsproblem i politikken. Men partiet gjorde det unødig rotete for seg. Den situasjonen Hansen havnet i var rett og slett uforenelig med den krevende rollen å rydde opp og gjenreise tilliten til Stortinget. Så enkelt, men og så vanskelig.

Etter altfor mange brudd på regler og ordninger, trengte man ikke bare noen som har «rent rulleblad», men også den nødvendige årvåkenheten. Det har man ikke når mediene må grave frem saken.

Etter at Eva Kristin Hansen trakk seg, trodde mange at det var Sverre Myrlis tur. Som visepresident var det ventet at han skulle rykke opp, som Ap har for vane. Sånn gikk det som kjent ikke.

Mens partiet pekte på Masud Gharahkhani, beskyldte Myrli partiet for et «uverdig spill» og mente noen brukte rykter om et 20 år gammelt forhold i et maktspill. Også grisevitser og et videresendt bilde av noen lettkledde damer, er blitt nevnt.

Partisekretær Kjersti Stenseng avviser at dette skal være årsaken. En vel så nærliggende forklaring er at det fantes bedre kvalifiserte kandidater enn Myrli. Om det er tydelig kommunisert, er uklart. Ofte er det lettere å skylde på noe enn å gi en ærlig tilbakemelding om at man ikke er god nok eller den beste kandidaten.

Ap har i så fall gjort seg selv en bjørnetjeneste dersom de har skapt inntrykk av at dette handler om gamle synder eller grisevitser. Vi er på en underlig galei om vi gjør stien så smal for å få et verv at man nærmest må ha bodd i kloster for å bli politiker. Et ubehagelig oppslag i mediene må man kanskje tåle, men det er også en grense for hvor redde politikerne bør bli.

Folk er mer tilgivende enn man skulle tro. Hvis man gransker synderegisteret til alle stortingsrepresentantene, vil man se at det er flere som tidligere har trukket seg fra verv, men bygd opp tillit igjen. I dag er det knapt noen som husker saken.

Det er fullt mulig å få både tilgivelse og ny tillit, men en god start handler om å erkjenne feil og ta konsekvensene av dem.

