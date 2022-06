Kommentar

Snakk om surmaget kritikk!

Av Astrid Meland

HAR SOMMERFERIE: Prinsesse Ingrid Alexandra feirer myndighetsdagen i flere dager på rad. Fredag er det fest på Slottet.

I hovedstaden hisser kritikerne seg opp fordi biblioteket holdt stengt en dag.

Den utsatte feiringen av bursdagen til prinsesse Ingrid Alexandra fargelegger helgen.

Men alle er ikke like fornøyde.

I hovedstaden har flere stemmer klart å hisse seg opp over at feiringen førte til at Deichmanske bibliotek måtte stenge en dag.

Dagbladet kalte det tonedøv bursdagsfeiring, og mente prinsesse Ingrid Alexandra burde satt ned foten.

Det var Oslos fattige den republikanske avisen syntes synd på.

LÅNTE HOVEDBIBLIOTEKET: Særlig republikanere har hisset seg opp over at prinsessens bursdag ble feiret på hovedbiblioteket Deichman i Bjørvika, som dermed holdt stengt på torsdag.

Nå er det kanskje tvilsomt 18-åringen ville valgt dette selv, om hun kunne bestemme.

Men også tillitsvalgte ved biblioteket var enige.

– Rett og slett flaut, skrev de i en kronikk i samme avis, hvor de gikk imot at biblioteket «stengte for fiffen».

Kanapeene og elitepreget var også innvendingen til Rødts bystyrerepresentant Sofia Rana. Hun skrev i Dagsavisen om hvordan denne bibliotekstengingen vissstnok fremsto for vanlige folk.

BJØRVIKA I OSLO: Badesesongen er i gang. Og for Oslos skoleelever var fredag siste skoledag. Andre har både skole og dårlig vær i vente.

Ja, hvordan ser det ut for folk flest, tro?

Vanskelig å vite siden vi ikke har spurt folk flest. Og Rana representerer jo Oslos befolkning. Men akkurat i denne saken kunne en kar fra bygda likevel tilby nye perspektiv.

På Dagsnytt 18 i NRK torsdag satte Nils Forren (Sp) fra i Heim kommune i Trøndelag kritikerne i den dypeste forlegenhet.

Han kunne fortelle at han hadde funnet over 20 andre bibliotek som holdt åpent i Oslo samme dag.

Det skulle altså gå an å få lånt seg en bok i byen.

Og denne formen for nyhetsproduksjon, hvor metodikken er å fingranske Oslos egen navle, den har overoppfylt statistikken denne uken.

RØRT: Prinsesse Ingrid Alexandra tok til tårene da hun takket brødrene sine for støtten.

På NRK nyhetsmorgen fredag sa de for eksempel at det var siste skoledag. Sol var det visst og.

Typisk. For det var det ikke. Det var regn. Og det er skole neste uke og.

I hvert fall for noen.

Ved Marienlyst skole like ved NRKs hovedkontor, der var nyheten korrekt. Elevene slutter 17. juni, og mange barn har ni uker sommerferie.

Men altså! Halve landet er glemt!

KJENT, NORSK AVISREDAKTØR: Frimand Pløsen i avisen Flåklypa Tidende stjal en snømaskin for å kunne rapportere om snørekord i avisen. Her sammen med skuespiller Kåre Conradi som spilte Pølsen i filmen «Jul i Flåkypa».

Og nei da, NRK med alle sine distriktskontorer ser vanligvis ikke bort fra hele Norge.

De er tvert om de beste til å rapportere fra hele landet.

Men det er vel kanskje noe med sommeren. For det er årstiden Flåklypa Tidenes redaktør Frimand Pløsen flytter inn i mange medier.

Han skrev kun om været og ble berømt da han tuklet med en snømaskin for å sikre avissalget.

Det er mulig han er satt opp på noen vakter i VG og.

Og når vi snakker om hva som er flaut og ikke: Det som er virkelig pinlig er å ikke se lenger enn sin egen nesetipp.

Og å klare å irritere seg over at et bibliotek i Oslo er stengt en dag.

Men denne engstelsen går det absolutt an å få noe produktivt ut av!

Er man bekymret for at biblioteket ikke er åpent hver dag, er det mye å ta av i resten av Norge.

Men der får du neppe like mange til å klage på det.