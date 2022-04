ADVARER: – Influenseren er ikke venninnen din som anbefaler deg et skikkelig godt produkt. De får betalt, eller en form for gevinst for å reklamere for produktene. Husk det før du klikker på kjøpslenken eller «swiper up».

Debatt

Influenseren er ikke venninnen din

Norske influensere straffes ikke for brudd på lovverket. Dette til tross for at loven brytes gang på gang. De unge betaler prisen for det.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

THEA OLSEN, forbrukerøkonom Den Danske Bank Norge

«Vi er så opprørt.»

«Nå orker vi ikke mer.»

Ordene kommer fra to unge jenter. De føler de seg lurt. Gang på gang. Lurt til å kjøpe produkter de egentlig ikke har behov for. «Du føler du har et slags venninneforhold til denne personen. Når venninnen din anbefaler et produkt – ja – da stoler du jo på det».

Samtalen med jentene fant sted i fjor høst. Danske Bank hadde nettopp fullført en større undersøkelse om influensere og deres økonomiske påvirkning på unge mennesker. Funnene var nedslående.

Hele åtte av ti unge jenter opplever kjøpepress fra influenserne. Én av tre forteller at de blir nedstemt av all reklamen de eksponeres for i sosiale medier. I tillegg opplever halvparten av respondentene at influenserne forsøker å skjule at innleggene inneholder reklame. En rask titt innom Instagram bekrefter det sistnevnte, at reklamemerkingen hos mange influensere er godt skjult.

Ofte er merkingen vanskelig å få øye på i form av utydelig skrift, liten skriftstørrelse eller en svært lite fremtredende plassering. Stikk i strid med hva lovverket faktisk krever.

Så skulle man jo tro at influenserne får bøter for å bryte lovverket. I det minste en liten «smekk over fingrene». Sannheten er faktisk den at ingen – altså ingen – er blitt ilagt en økonomisk sanksjon for brudd på merking av reklame i sosiale medier, noensinne.

Så hvem betaler egentlig den høyeste prisen for slik atferd i sosiale medier? De unge og lettpåvirkelige. De som har minst i lommeboken. Det er dem det svir mest for.

«Flere store influensere tatt i Instagram-aksjon». «Advarsel til 50 norske influensere». «Varsler et strengere bloggregime med bøter i 50.000 kroners klassen». Det florerer av advarsler i nyhetsbildet når Forbrukertilsynet er ute og bruser med fjærene, og det avdekkes store omfang av mangelfull reklamemerking blant influensere.

Les også Influencer Sara Emilie Tandberg dro inn nesten fem millioner Influencer Sara Emilie Tandberg (29) tok ut 2,9 millioner i utbytte etter toppår: – De siste årene har vært…

Det er Forbrukertilsynet som fører tilsyn med at influensere følger markedsføringsloven i sin markedsføring. I høst utførte Forbrukertilsynet en større tilsynsaksjon, der flere influensere ble tatt i å feilmerke og skjule reklame. Influenserne som ble tatt fikk imidlertid ingen økonomisk straff for å ha brutt loven, men i stedet et orienteringsbrev med veiledning. Forbrukertilsynet mener dette er et godt virkemiddel.

Men – hjemme alene-festen fortsetter hos flere av de samme influenserne som om ingenting har skjedd. Man skulle jo da tro at denne «sovende» boten skulle våkne til liv, og at de influenserne som fortsetter å bryte lovverket, gang på gang, nå skulle bli straffet for det. Det skjer ikke.

Forbrukertilsynet har nemlig ingen lovhjemmel til å sanksjonere med overtredelsesgebyr for lovbruddene. Per i dag må Forbrukertilsynet først gi et forbudsvedtak, før de så kan pålegge tvangsmulkt, altså en økonomisk sanksjon, etter gjentatte brudd på forbudsvedtaket.

Et forbudsvedtak betyr at tilsynet fastslår lovbruddet og utmåler en «sovende» bot, som hentes frem dersom samme overtredelse skjer igjen. Så du kan altså bryte loven uten at det får konsekvenser, og bryter du loven igjen (…og igjen) kan du bli pålagt tvangsmulkt. Så blir jo da spørsmålet hvor mange influensere på sosiale medier som er blitt pålagt tvangsmulkt for brudd på merking i sosiale medier.

Som nevnt. Ingen.

Så de varslede bøtene i 50.000 kroners-klassen i 2014, og årevis med brudd på forbud om skjult reklame forblir ustraffet. Med regler som kan brytes uten konsekvenser er det ikke rart at hjemme alene-festen på sosiale medier fortsetter.

Sannsynligheten for å få en økonomisk straff er så liten, at det kan se ut til at svært mange influensere rett og slett gir «blaffen» i å følge lovverket.

Det er snakk om at en lovendring er på gang hos barne- og familiedepartementet, som skal gjøre det enklere for Forbrukertilsynet å sanksjonere influenserne. I mellomtiden må jeg be deg om å passe godt på lommeboken. Ikke la deg bli revet med.

Influenseren er ikke venninnen din som anbefaler deg et skikkelig godt produkt. De får betalt, eller en form for gevinst for å reklamere for produktene. Husk det før du klikker på kjøpslenken eller «swiper up».