Leve bonden – og landbruket!

Nortura skal også være framtidas samvirke. For å fortsette å produsere norsk mat er vi nødt til å overleve i dagens tøffe marked. Vi må derfor omstille oss, både når det gjelder moderne produksjon og bærekraft.

ANNE MARIT PANENGSTUEN, konsernsjef Nortura SA

«For å være ordentlig nordmann bør du ha et visst forhold til landbruk på en eller annen måte», sa sosialantropolog Jan Brøgger i sin tid. Det har han helt rett i – og det er hjertevarmende at også skribent Dagfinn Nordbø har et hjerte som banker for bonden og landbruket. Men skal landbruket klare seg i årene som kommer må det gjøres en innsats fra alle som jobber med bondens rammevilkår.

Nortura er eid av den norske bonden, nærmere bestemt av 17300 høyst levende bønder over absolutt hele landet. Bønder som hver eneste dag går på jobb i fjøset for å sikre at dyra har det bra, at de viderefører familietradisjonene fra generasjon før dem og - som hver eneste dag ønsker å vite at det går an å leve av husdyrhold i Norge. Slik at også deres barn kan overta gården og være med i den viktige jobben det er å sikre selvforsyning og kortreist mat.

Nortura er et samvirke som skal bestå også i fremtiden. Vi skal sørge for bærekraftig produksjon av gode, norske råvarer. Vi skal sikre bondeinntekta og et levende landbruk i hele Norge. Nordbøs bekymring for fremtiden til norsk landbruk er en bekymring vi deler, men Nordbø burde heller rettet kronikken mot politikerne som har gjort den norske bondens rammevilkår vanskeligere i en årrekke.

Nordbø ser ut til å vite lite om hva Nortura gjør. Derfor må vi også forklare. Vi skal nemlig fortsette å slakte dyr både på Forus og i Steinkjer. Slakteriene vil begge steder forbli, og dyrene vil bli vurdert og slaktet av den samme fagmannen som før. Vi trenger fagfolk i alle ledd, men vi må gjøre to ting samtidig. Vi skal både ha gode håndverkere og samtidig investere i moderniserte fabrikker for å sikre best mulig produksjon – og minst mulig matsvinn.

Nortura skal også sikre at bøndene driver et forsvarlig landbruk, der dyrehelse og velferd holdes høyt. Det er ikke riktig at vi hverken er gode på antibiotika eller Narasin. Ifølge det europeiske legemiddelverket er Norge et foregangsland på både antibiotika og Narasin, og her er det nettopp vårt samvirke som har gått foran for å skape en bransjestandard som løfter landet. Vi jobber hele tiden for en fullstendig antibiotika fri husdyrproduksjon og Nortura var aktøren som gikk foran i utfasing av Narasin. Sammen med bonden greide vi å fjerne Narasin på rekordtid. Ingen land i verden har før eller senere lykkes med det samme.

Nordbøs innlegg burde heller vært adressert til politikerne, som i mange år har gjort rammevilkårene for norsk landbruk krevende. Omfattende endringer i politiske og markedsmessige rammevilkår gjennom flere år er grunnen til at Nortura gjennomfører en stor omlegging av industristrukturen for rødt kjøtt i Norge.

Økt konkurranse fra import, norske konkurrenter som sentraliserer seg til husdyrtette områder, endringer i etterspørselen og færre kunder tvinger frem behovet for paradoksal omstilling, selv for en samvirkebedrift som har distriktene som sin hjemmebane.

Dagens Næringsliv hadde sist uke en tabell som viste driftsmarginene til mat- og drikkeprodusentene i Norge. Nortura var uteglemt fra tabellen. Hadde vi vært listet opp, ville vi ha stått på 23. plass med en driftsmargin på 1,8 prosent. Det vil si at Nortura konsern tjener en krone og åtti øre for hver hundrelapp vi selger for. Disse ørene skal først og fremst brukes til å spe på inntekten til den norske bonden. Det er ikke mye å leve for – og da er det vår jobb å sørge for at bonden tjener mer. Det er jobben vi gjør fremover, gjennom flere tiltak og med effekter som får virke over tid.

Nortura skal også være framtidas samvirke. For å fortsette å produsere norsk mat er vi nødt til å overleve i dagens tøffe marked. Vi må derfor omstille oss, både når det gjelder moderne produksjon og bærekraft.

Vi tror ikke Norebøs fremstilling av fremtidens bonde er realistisk. Det er de færreste bønder som har mulighet til å drifte gården ved å selge dør til dør. Våre 17300 eiere ønsker et sterkt samvirke hvor vi sammen jobber for at bondeyrket blir lønnsomt også i framtida.