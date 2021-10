Kommentar

Nå kommer vinterbølgen

Av Astrid Meland

FEIRET FRIHETEN: I slutten av september feiret Stockholm fjerningen av coronatiltakene. Det samme skjedde i Norge og Danmark. Siden har smitten vært stabil, men nå går den opp her hjemme og hos danskene.

Akkurat nå er det Sverige som slipper unna.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det uvanlige har skjedd. Det er i Sverige de har minst corona-smitte i Norden. I Norge går smitten opp. Og det er plutselig i nord det er verst.

For Nord-Norge er farget ildrød av corona. De har styggere tall nå enn noen gang tidligere i pandemien, til tross for vaksinene.

Vinterbølgen kommer først dit det er vinter.

Og på nytt dukker de samme, kjedelige spørsmålene opp.

Kommer det tiltak? Kan vi bestille Sydentur? Blir det vanlig jul i år? Er det så lurt at uvaksinerte barn går «knask eller corona» til besteforeldre og andre i nabolaget på søndag?

NY CORONASJEF: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) må fremover avgjøre hvilke regler hun vil ha på norske grenser og hvor mye testing, smittesporing og isolering som skal til.

Om jeg skal tippe, tror jeg ikke vi trenger å være så strenge og bekymret i vinter. I Tromsø er sykehuset hardt belastet nå, fordi det er lite. Og det kan bli snakk om lokale tiltak.

Men nasjonalt er ikke det nødvendig.

Jeg tror vi kan få den første ganske normale julen på to år, fordi så mange er vaksinert. Og fordi de sårbare og eldre nå får en tredje dose.

Da trengs ikke like mange tiltak som i fjor. Reiser i Europa kommer sikkert til å gå ganske normalt, siden ordningen med coronapass er godt etablert.

les også Nakstad: En rekke lokale tiltak er aktuelt

KNALLHARDE TILTAK: Storgata i Halden i februar i år. Etterjulsvinteren var spesielt hard i Øst-Norge, hvor nye virusvarianter førte til nedstengte kommuner.

Når smitten øker, kan det være fordi vaksinene begynner å miste effekt, vi har fått vintervær og vi har mer kontakt enn før.

Det er noen uker fremover nå hvor flere av oss skal slutte å sykle og begynne å ta bussen. Med mer vintervær i Sør-Norge er det fare for mer smitte også her.

Spørsmålet er hvor stor vinterbølgen blir. Og hvor kald den ferske helseministeren Ingvild Kjerkol vil være.

les også FHI: – Vi er bekymret for en vinterbølge

Nå er det opp til henne å avgjøre hva slag smittenivå hun vil akseptere. Hvor mange innlagte er ok for den rødgrønne politikeren som tidligere har klaget på at de borgerlige ikke var strenge nok?

Den nye ministeren vil få god støtte fra et pandemierfarent byråkrati. Men her vil hun oppdage at ekspertene har forskjellig syn. FHI vil nok akseptere flere innleggelser enn Helsedirektoratet.

Og hva med folk flest? Er de fornøyd med beskjeder om at sykehusene tåler flere hundre innlagte samtidig, når smitten sprer seg?

les også Årets influensa er allerede i Europa

NEDSTENGT AV COVIDSMITTE: Nedre Follo i Viken i januar i år. Kommunen fikk etter jul den første mutantsmitten i Norge, og til og med Vinmonopolet ble stengt.

Det kan være greit å forberede seg på at det kan komme tiltak. Som munnbind, hjemmekontor og avstand.

Men det blir neppe så harde tiltak som flere byer og kommuner måtte innføre etter jul i år. Og de innføres nok ikke for hele landet.

I august i år hadde vi 10 000 smittede på en uke. Den borgerlige regjeringen sa det var for mye. Erfaringer da var at vi klarte å snu utviklingen uten de drøyeste tiltakene.

Og nå er enda flere vaksinert og slik sett er det lettere å få kontroll.

les også Ingen grunn til panikk

Sverige, Danmark og Norge fjernet de fleste corona-tiltakene i september. Siden den gang har folk festet som gale.

Men den fryktede økningen i smitten kom ikke. Ikke før nå.

Det som trekker i negativ retning for Norge, er at vi har mange flere smittede enn dem vi oppdager. Vi tester langt færre enn før og mørketallene er store.

Høy, skjult smitte kan være et problem fordi eldre og sårbare også blir smittet. Og når de først blir innlagt, vil det ta tid før tiltak får ned innleggelsene.

Norge har heller ikke like mange immune. I Sverige er tusenvis av barn som ikke kan vaksineres, smittet på naturmetoden.

les også Folk trenger en tredje dose

Men også i Sverige spår de en vinterbølge, til tross for skyhøy, naturlig immunitet i befolkningen.

– Faren er definitivt ikke over, sa statsepidemiolog Anders Tegnell til Svenska Dagbladet nylig.

Danskene har alt sett et hopp i innlagte, og de forventer flere smittede og innlagte fremover.

I Norge har ikke FHI offentliggjort sin vinterrapport ennå. Men det er vel ingen spesiell grunn til å tro at vi slipper unna her.

les også Coronasmitten stiger kraftig igjen

For smitten er på vei opp i Europa. Mest i øst, hvor vinteren kan bli en tragedie, fordi så få er vaksinert.

Men også i vest, hvor svært mange er vaksinert, øker smitten, innleggelsene og dødsfallene.

Særlig gjelder det Storbritannia, hvor vaksinene de har brukt ikke er like effektive. Antagelig er effekten også svekket, fordi dosene ble satt så tidlig.

Men vaksineeffekten vil blekne også i Norge. Vi slipper neppe unna. Januar og februar kan bli hektiske måneder, særlig om vi får influensa på toppen.

Likevel har helseminister Ingvild Kjerkol en lettere jobb enn Bent Høie. Hun trenger ikke å stenge klesbutikkene, nekte barn å trene og lukke vinmonopolet.

Med henne blir det ikke noe nasjonalt hytteforbud. For hun kan klare å snu en smittetrend med langt mildere grep enn ham.

Med mindre noe dramatisk skjer da. Som at viruset muterer til en ny, farlig variant.

I Storbritannia har de oppdaget en ny versjon av Delta-varianten som er enda mer smittsom.

Tegnell har altså rett. Faren er ikke over.