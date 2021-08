AFGHANISTAN: – Det viktigste Norge kan bidra med gjennom bistanden vi gir til land som Afghanistan er å sørge for at jentene i landet får den utdannelsen de har krav på, skriver Arina Aamir.

25 under 25: Vi kan ikke svikte jentene i Afghanistan!

Sarah Zahid og Katja Busuttil fra Venstre mener Norge bør ta imot flere flyktninger. Men hva med alle de millioner jentene som fortsatt er igjen i Afghanistan? Hva med de jentene som ikke har muligheten til å flykte, men som må leve undertrykket?

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

AMINA AAMIR, nestleder i Aker Unge Høyre

Her er vi nødt til å prioritere, og i en situasjon som denne må man velge de tiltakene som kan hjelpe flest mulig, og ikke de som bare vil redde noen få. For målet med hjelpen Norge gir må til enhver tid være å hjelpe de som trenger det aller mest samtidig som man får størst mulig effekt ut av det.

Bistanden Norge gir kan være ideell for å sikre jenter de rettighetene de har krav på. At de får den utdannelsen de trenger og den friheten de fortjener. Derfor håper jeg at Norge tar ansvar og målsetter bistanden til nødhjelp og utviklingsarbeid for jenter.

Bistanden Norge gir til utviklingsland er med på å forhindre barneekteskap, sette flere jenter på skolebenken og bekjempe fattigdom. Den kan være ideell for å sikre disse jentene de rettighetene de har krav på, og mulighetene de fortjener.

Det viktigste Norge kan bidra med gjennom bistanden vi gir til land som Afghanistan er å sørge for at jentene i landet får den utdannelsen de har krav på. At jentene får utviklet sitt potensialet og at de får sikret sin fremtid. I den usikre tiden de er i nå, er det viktigste vi kan gjøre å sikre dem den forutsigbarheten de trenger fra vår side. At vi viser dem at de ikke står alene, og at vi er mange som kjemper deres frihetskamp!

Det er vanskelig å finne de rette ordene akkurat nå for dette gjør så innmari vondt. Dette er så innmari urettferdig, og disse jentene fortjener absolutt ikke dette! De fortjener ikke å bli fratatt sin rett til å drømme, og sin rett til å ønske. De fortjener ikke å leve et liv undertrykket en mann – og de fortjener i hvert fall ikke å leve et liv hvor de ikke er frie til å ta selvstendige beslutninger og ha egne meninger.

De fortjener et liv hvor deres sikkerhet blir ivaretatt, hvor deres meninger har noe å si, og hvor de har retten til å ta egne beslutninger. Du og jeg har friheten til å leve dette livet, men det har ikke de. Derfor er det viktig at vi med denne friheten står opp for de jentene som ikke har den. At vi hever stemmene våre fordi deres sjeldent blir hørt!

Vi som har denne friheten bør tale afghanske jenters sak, så de vet at de ikke står alene. Og Norge som en fredsnasjon burde ta ansvar for å sørge for at flest mulig jenter for den friheten de fortjener!

For de siste dagene har vært svært tunge. Hver morgen våkner jeg opp med en klump i magen fordi jeg føler på et stort ansvar. For imens jeg sitter trygt her hjemme, er det jenter i Afghanistan som sliter. Som lever i frykt for sine liv og sin frihet.

Og mens jeg sitter trygt her hjemme, er det jenter som blir fratatt alle sine rettigheter! Vi kan ikke svikte dem!