Kommentar

Boris i baron-bråk: Ba Dronningen adle russisk oligark-sønn

Av Yngve Kvistad

Ukraina-krigen har kneblet den interne kritikken mot Boris Johnson i regjeringspartiet. Men så ble han innhentet av fortiden. Igjen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Avsløringer i helgen om en russisk oligark-sønn som i årevis har spandert ferieturer på Boris, og gamle uttalelser om at det var EU som drev Putin til å annektere Krim, holder på å blåse opp til en ny storm mot BoJo.

Ingen så det komme nå.

I to sterke taler i underhuset den siste uken har Boris Johnson opptrådt som en britisk statsminister – ikke den løgnaktige festløven hans egne partifeller ville kvitte seg med så sent som for ti dager siden.

Selv opposisjonen hadde lagt vekk kravet om at han må gå, for landets beste. I parlamentet manet Labour-leder Keir Starmer til patriotisk samling om regjeringen – for landets beste.

Før helgen innrømmet flere av BoJos kritikere i Det konservative partiet overfor BBC at deres momentum for å få ham fjernet som leder nå var svekket. I «beste» fall kunne de håpe på et så dårlig resultat etter lokalvalgene i mai, at partidemokratiet ville ta affære.

For på meningsmålingene har det ikke slått inn noen Ukraina-effekt. Der ligger Boris og regjeringspartiet fortsatt etter sir Keir og Labour. Under normale omstendigheter ville man sagt at gapet mellom høyre- og venstresiden er for stort til at de blå kan hente inn det tapte.

Men så kom Putin på banen. Og Boris Johnson begynte å oppføre seg som forventet av en britisk statsminister. Han inntok et lederskap også internasjonalt, og det var et øyeblikk der at man kunne skimte fernissen av Storbritannias ikoniske landsfader, Winston Churchill.

Søndag hadde Boris et langt og velskrevet essay på trykk i New York Times, der han kritiserte vesten for å ha oversett Russlands aggressive oppspill.

Samme dag kom den konservative avisen The Sunday Times med nye avsløringer om BoJos nære venn, Evgenij Lebedev (41) – nå kjent som lord Lebedev, etter at Boris på selvstendig initiativ fikk ham adlet og gitt et livstidssete i House of Lords, overhuset i parlamentet.

Og i Daily Mirror ble statsministeren påminnet sin fortid som «Putin-apologet» da han før brexit-avstemningen ga EU skylden for Russlands militære overtakelse av Krim.

Hovedtrekkene i historien om BoJos forhold til Lebedev har vært kjent tidligere. Likeså at russiske oligarker har donert mer enn 20 millioner kroner til de konservatives partikasse etter at Boris ble statsminister.

Men ny informasjon fra kilder i Downing Street og overhuset, får det til å skumme på de bakre Tory-benker.

Opplysninger om at dronning Elizabeth fikk servert en personlig anbefaling fra statsministeren om å adle Lebedev, der viktige forbehold om kandidatens egnethet var utelatt, vekker harme.

Den konservative parlamentarikeren Aaron Bell ba mandag regjeringen børste støvet av en hjemmel fra 1917 som ble brukt til å avskilte lorder i overhuset som hadde støttet Tyskland under første verdenskrig.

Det hevdes at Dronningen ikke fikk vite at både Storbritannias sikkerhetstjeneste MI5 og etterretningen MI6 motsatte seg Johnsons anbefaling om å adle sin gode venn.

Hvordan kunne Downing Street utelate deres innsigelse om at det var «upassende», som det heter på diplomatspråket, at sønnen til en (for dem) kjent KGB-agent, Aleksandr Lebedev, både ble adlet av Dronningen og gitt livsvarig sete i det britiske parlamentets øverste kammer?

Hvorfor var det så viktig for BoJo at Lebedev ble lord? spør det konservative ukemagasinet The Specatator i en signert kommentar.

Ikke bare det: I mars 2020 – da coronaen slo innover de britiske øyer, og landets statsminister burde brukt sin energi på å redde landet fra pandemi – valgte han heller å vie tiden til å reversere sikkerhetstjenestenes betenkning om å adle en russisk statsborger.

Han skal også ha nektet å etterkomme en skriftlig begjæring fra Holac, overhusets kommisjon for utnevnelse av nye medlemmer, som gikk imot Lebedevs kandidatur.

19. mars, to dager etter at House of Lords avslo Boris Johnsons anmodning om å oppta Evgenij Lebedev, ble russeren invitert til statsministerboligen i Downing Street.

Overfor Sunday Times bekrefter statsministerens kontor at Lebedev var gjest hos Johnson på denne datoen, men vil ikke svare på hva som var tema for møtet.

Så hva mener statsministeren i dag om at sønnen til en tidligere KGB-kollega av Vladimir Putin – de var begge utstasjonert i Europa – nå sitter i det øverste lovgivende kammeret i det britiske parlamentet?

Det er ikke godt å vite. For Boris vil ikke svare.

Overfor Sky News mandag benektet han at han hadde noe med utnevnelsen av lord Lebedev å gjøre. Slik han også hardnakket har nektet for at det ble festet i Downing Street da landet var covid-stengt.

At The Times hevder å sitte på dokumentasjon som sier noe annet, og Dominic Cummings mener at statsministeren nå driver en «kampanje for å omskrive historien», synes ikke å gjøre inntrykk på BoJo.

Overfor The Telegraph mandag avviste hans visestatsminister, Dominic Raab, at det skulle ha foregått kokkelimonke, fordi Lebedevs utnevnelse var gjennom «en veldig streng og stringent prosess».

Så la han imidlertid til (mens han toet sine hender):

«Men jeg kjenner ikke fakta i saken, jeg var jo ikke involvert i den.»

Det som gjør saken dobbelt delikat, er ikke bare oligark-farens nærhet til Putin. Men også at baron Lebedev of Hampton in the London Borough of Richmond upon Thames and of Siberia in the Russian Federation, som han nå har rett til å kalle seg, gjentatte ganger har invitert BoJo på luksusferie i Italia.

Ved minst seks dokumenterte tilfeller har Boris – da han var ordfører i London og senere utenriksminister – bodd på Lebedevs slott i Umbria. Han har reist til og fra Castello di Santa Eurasia med milliardærens privatjet.

Statsministerens oppsiktsvekkende nære relasjon til Lebedev-familien går 13 år tilbake i tid, og har vært gjenstand for oppmerksomhet fra mediene i mange år.

I 2019 ble det kjent at deler av Det konservative partiet vurderte Boris Johnson som en sikkerhetsrisiko på grunn av han «fargerike livsstil», som blant annet omfattet omgang med toppløsmodellen Jordan på Lebedevs fester i Italia.

Det var da oligarken Aleksandr Lebedev i 2009 kjøpte London-avisen Evening Standard, at vennskapet oppsto. Lebedev jr., som hadde vokst opp i den britiske hovedstaden og gått på engelsk skole mens far spionerte for KGB, fikk driftsansvaret for den tradisjonsrike tabloiden.

OLIGARK: Den tidligere KGB-offiseren Aleksandr Lebedev har offentlig støttet Putins anneksjon av Krim. Han har representert ulike nasjonalistiske partier i den russiske Dumaen, men er også deleier av den tidvis regimekritiske avisen Novaya Gazeta.

En klassisk løssalgsavis ble over natten gratisblekke – med et daglig opplag på nesten 800 000 eksemplarer. I dag er det «knappe» 500 000.

Evgenij Lebedev svingte seg bokstavelig talt oppover i metropolens sosietetshierarki, der også byens nyvalgte ordfører Boris Johnson var aktivt tilstedeværende.

Den joviale førsteutgaven av BoJo var en liberal konservativ med kosmopolitiske vyer, en linje også Evening Standard la seg på. Snart ble den uavhengige byavisen et talerør for det Tory-styrte rådhuset.

Da Boris slet med å bli gjenvalgt som ordfører i 2012, kom Lebedev ham til unnsetning med en oppsiktsvekkende leder, klint over hele forsiden, der leserne ble oppfordret til å «ta det riktige valget for London».

Enda tettere ble vennskapet idet BoJo flagget nasjonale ambisjoner, og Evening Standard heiet ham frem til seier.

For en uke siden brukte baron Lebedev fronten på Evening Standard til nok en markering. I en personlig formulert appell ba han president Putin om å «stoppe denne krigen, vær så snill».

Han har tidligere omtalt Putin som «en sterk leder», og har bedt vesten avslutte alle sanksjoner mot Russland.

Hva baronen vil med sin fornemme status og livslange sete i overhuset synes uklart. Etter at han ble adlet for snart to år siden har han ikke deltatt i en eneste debatt, ikke én votering.

Og det er først og fremst det aspektet som opprører De konservative, ikke at den russiske lorden nødvendigvis utgjør noen sikkerhetsrisiko. Upassende, ja, men farlig, nei.

En kilde i Downing Street sier til det konservative ukemagasinet The Spectator at Boris «var helt besatt av å få Lebedev adlet» og at han selv ikke innså at det var fullstendig galt å investere tid og prestisje i en så uviktig sak «i uken som var episentret for den største krise i landet siden 1945».

Boris Johnson er ikke den første statsminister i Storbritannia som belønner en venn med kongelig sverdslag. Han blir heller ikke den siste som gir vekk et livslangt sete i overhuset til noen som bare vil smykke seg med en tittel. Bare spør Tony Blair.

BoJos problem, atter en gang, er at han forsøker å komme seg ut av en løsbar situasjon ved å smøre på så mange lag av halvsannheter og bortforklaringer at det blir umulig for ham å holde rede på hva han har sagt til hvem.

Lebedev-saken er pinlig for De konservative. Både fordi den har avslørt at russiske oligarker er blant partiets største finansielle donorer – helt legalt, det skal sies – men at det i seg selv er ugreit når resten av verden søker å distansere seg fra denne overpriviligerte forsamlingen av Putin-venner.

Men mest er den vanskelig fordi Tory-velgerne igjen får demonstrert at de har en statsminister med vekslende prinsipper, som ikke evner å prioritere nasjonens interesser foran sine egne, og som er villig til å si hva som helst for å slippe å stå til ansvar for egne handlinger.