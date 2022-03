Kommentar

De mørkhudede og krigen

Av Shazia Majid

TRØST: To flyktninger fra Swaziland omfavner hverandre etter at de har klart å komme seg inn i Romania. Bildet er tatt 27. februar.

Det har kommet rystende berettelser om åpenlys forskjellsbehandling av mørkhudede på flukt fra Ukraina-krigen.

Ukraina står i brann. I hjertet av Europa. Hundretusener av mennesker er på desperat flukt fra kamphandlingene.

De omkringliggende landene, Polen, Ungarn, Slovakia, Romania og Moldova har så langt tatt imot godt over én million mennesker. Over halvparten av dem har flyktet til Polen. 700 har kommet til Norge.

Blant de hundretusener, finnes det titusenvis av utlendinger. De er arbeidsinnvandrere og studenter fra Asia og Afrika.

Og noen av dem har slitt med å komme seg ut av Ukraina. Stanset på grensen. Det har de fortalte til alle som vil høre, og de siste dagene til stadig flere journalister.

Omstendighetene er uoversiktlige. Vi vet ikke hvor mange som faktisk er blitt rammet av dette.

Samtidig er det flere mørkhudede som forteller at de ikke har møtt noe annet enn lange køer, i likhet med alle andre på flukt fra krigen.

Men historiene om diskriminering på bakgrunn av nasjonalitet og/eller hudfarge er nå blitt så mange at de er umulig å ignorere eller avfeie, blir jeg fortalt av folk ved FNs høykommissær for flyktninger.

Forferdet

Generaldirektøren i FNs migrasjonsbyrå IOM sier i en uttalelse 3. mars at han er forferdet. «Over verifiserte, pålitelige rapporter om diskriminering, vold og fremmedfrykt mot borgere fra tredjeland som forsøker å flykte fra konflikten i Ukraina».

Krig er kaos. I kaoset kan man oppleve det verste og det beste hos mennesker.

Vi har sett inderlige lidelser og et historisk stort mot hos det ukrainske folk. De har vist og viser det beste i mennesker.

Men krig er også fortvilelse og et desperat forsøk på å redde eget og sine nærmestes liv.

Etter historiene å dømme er det ikke de flyktende som skal ha diskriminert enkelte mørkhudede. Det skal være politiet, de ukrainske grensevaktene og soldatene.

Nå kommer også rapporter om jakt på mørkhudede flyktninger på den polske siden av grensen.

Ikke statelige ordre

Spørsmålet er om hendelsene er enkelthendelser, begått av en og annen soldat, eller om dette har vært gjennomgående. Særlig de første dagene av krigen.

Høykommissæren har i en tweet skrevet at han er (av ukrainske myndigheter) blitt forsikret om at «dette ikke er statelig policy», selv om det er «tilfeller hvor dette har skjedd».

Onsdag denne uken har FN bedt nabolandene åpne grensene også for afrikanere på flukt.

Hva er det som egentlig har skjedd?

Det har kommet flere titalls førstehåndsberetninger de siste dagene om at personer med bakgrunn fra Afrika og Asia er blitt stanset. Noen ganger med vold.

Plukket ut tilsynelatende på bakgrunn av hudfargen og etterlatt på perrongen eller bussholdeplassen. Eller dyttet til side og bakerst i køene ved grensen: «Bare ukrainere» skal soldatene ha sagt, ifølge enkelte.

KVINNER OG MENN: Disse indiske studentene har kommet seg til Medyka på grensen mellom Ukraina og Polen. De venter på å komme seg videre. Bildet er tatt 27. februar.

Rykter og sannhet

De mørkhudede flyktningene har vært bosatt i Ukraina. Flere av disse er medisinstudenter. Ukraina er et populært land for medisinstudier. India har flere tusen studenter i landet.

De er altså ikke på jakt etter muligheten for varig opphold i nærliggende land. De hadde et liv i Ukraina. Nå vil de hjem til sine respektive land. Men befinner seg i et limbo.

Det er dog også på det rene at det russiske regimet har vært opptatt av å tegne et bilde av ukrainske myndigheter som rasister og nazister. Det er fare for at enkelthendelser er løftet frem og forsterket som ledd i propaganda.

Det er vanskelig å skille fakta, rykter, misforståelser og usannheter.

Noen flyktninger skal ha fått beskjed om at de trenger europeiske pass for å komme seg inn i Polen.

Polen på sin side har sagt til avisen FRANCE 24 at de ikke aner hva som foregår på ukrainsk side, men at alle er velkomne, uansett nasjonalitet og selv med utgåtte pass.

Det sagt er det nå svært mange førstehåndsberetninger om mørkhudede som skal ha blitt nødt til å overnatte under åpen himmel i bitende kulde på den ukrainske siden over flere dager. Både menn, kvinner og barn.

Massiv internasjonal kritikk

Det har fått det til å koke i sosiale medier.

Under emneknaggen #AfricansinUkraine hagler kritikken. Ukrainske grensevakter og soldater beskyldes for åpenlys rasisme.

«Rapporter om at afrikanere blir gjenstand for uakseptabel forskjellsbehandling ville vært sjokkerende rasistisk og brudd på internasjonal lovgivning», skrev Den afrikanske unionen i en uttalelse 28. februar.

Og la til at alle har rett til å komme seg i sikkerhet uansett nasjonalitet og rase.

Både polske og ukrainske myndigheter benekter at mørkhudede utlendinger er blitt behandlet annerledes.

«Kvinner og barn først» skal være forklaringen på at utlendingene er blitt stanset. Utenlandske menn må la kvinner og barn passere først, så skal andre slipp frem. Også svarte menn, var den offisielle uttalelsen 1. mars.

Mange av utlendingene er menn. Men flere kvinner har også stått frem og fortalt at de ikke fikk komme om bord transport, selv om de er kvinner.

De har etterlyst forklaring. Den endelige forklaringen kommer antagelig aldri.

Må tas på største alvor

Det første som går tapt i en krig er sannheten. Det oppstår misforståelser. En fortvilet situasjon utløser fortvilte handlinger. De er ikke nødvendigvis rasistisk motiverte.

Men når tvilen er sådd, må den oppklares.

Forskjellsbehandlingen av mennesker på flukt er fullstendig uakseptabelt. Det er moralsk forkastelig.

Når historiene er så mange må de tas på det største alvor. De må etterforskes og dokumenteres. Slik flere medier nå gjør. Og også FN sier at de skal gjøre.

Enn så lenge ser det ut til at ting kan være i bedring.

De respektive land forsøker å få sine borgere ut. Ukrainske myndigheter lover å ta tak i problemene.

Det fortjener alle – mest av alt det ukrainske folk i den dypeste nøden noen europeer har opplevd de siste tiårene.