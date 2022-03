NY TID: – Nå må vi alle se oss i speilet, skriver Snorre Valen. Bildet viser rådhusbygningen i den ukrainske storbyen Kharkiv, som ble skutt i stykker av russiske raketter tirsdag morgen.

Europa brenner – venstresiden må ha nye svar

Selvsagt fordrer krigen i Ukraina en ny debatt om Nato og EU. Den avgjørende aksen i Russlands krig mot Ukraina er ikke øst mot vest – det er diktatur mot demokrati. Utfordringene som nå rettes mot venstresiden bør ikke viftes vekk, men omfavnes varmt.

SNORRE VALEN, redaktør i Trønderdebatt

Fem dager etter terrorangrepet 22. juli 2011 var bloggeren Bjørn Stærk allerede i gang med en omfattende og slående intellektuelt ærlig selvransakelse. Stærk, som inntil da hadde vært noe av en kulturkriger, måtte gå gjennom hele sitt verdenssyn på nytt etter at den høyreekstreme terroren rammet oss. Ingen hadde jo tenkt at noe slikt kunne skje, og så skjedde det likevel.

«And yes, we’ll get back to discussing immigration», skrev han. «But when that happens, there will be a divide, as there was after 9/11, between those who truly felt and understood what have just happened, and those to whom it has all been one big distraction from the old debates and the old models that they knew so well», skrev han på sin egen blogg.

Det krever stort mot å innse at bevegelsen en selv har vært en del av, har vært i berøring med tankegods som i sin ytterste konsekvens kan knyttes til høyreekstrem terror.

Nå, når uskyldige ukrainere rammes av en hensynsløs militær overmakt drevet av forskrudde politiske imperieambisjoner, er vi mange som burde være mer som Bjørn Stærk, som i møte med en grusom og avskyelig hendelse vendte blikket mot seg selv og spurte: Hva må jeg lære av dette?

Svaret er at vi alle har mye å lære akkurat nå. For dette har svært få av oss opplevd før.

EU har nærmest over natten innsett at det ikke lar seg gjøre å bekjempe fascismen uten å tåle ubehag. Det var på overtid, men når EU nå har våknet er det med en voldsom kraft som regimet i Russland trolig ikke har regnet med.

Tyskland har på få dager snudd hele sin sikkerhetspolitikk på hodet, og vil om kort tid forvandle seg selv til en militær stormakt.

Politikere fra både sentrum og høyresiden, både i Norge og i resten av Europa, innser nå at de har vært for naive i sin tro på at handel og smisk med en stadig mer imperialistisk Putin er mulig, uten at det følger en alvorlig og grusom kostnad med på oligark-kjøpet.

I Finland er en ny Nato-debatt i gang. Sverige trues militært. Mange revurderer gamle standpunkter om dagen. Ikke fordi de «tok feil» eller «spådde feil», men fordi politikk er lite verdt om den ikke er tilpasset virkeligheten utenfor vinduet.

Selvransakelsen og de politiske omveltningene er med andre ord voldsomme, nesten til å miste pusten av.

Politikken hver og en av oss står for, analysene vi benytter for å forstå verden rundt oss, og slagordene vi roper, har ingen verdi dersom de ikke tåler møtet med den virkelige verden utenfor salongdøren. Mang en klok politisk analyse mistet helt sin politiske relevans mandag forrige uke, da Putin tok av masken og demonstrerte for all verden hvem vi alle har tillatt ham å bli.

En fordomsfri debatt om både Norges sikkerhetspolitikk og tilknytning til EU er derfor avgjørende å ha nå – og den må venstresiden gå inn i med et åpent sinn. Dersom vi skal bidra med nyttige ord og handlinger for fred og sikkerhet i fortsettelsen, må vi finne ut hvorfor det gikk galt. Og vi må velge en vei videre som svarer til utfordringene neste generasjon vil stå ovenfor.

Er dette virkelig den rette tiden å ta en politisk debatt om norsk sikkerhetspolitikk, EU og Nato?

Nei. Og ja.

Nei, fordi det viktigste nå så klart er å stå sammen for Ukraina, og bistå landet med alt vi kan for å slå tilbake angriperne, slik at de kan leve i fred og frihet. Og jeg forstår så klart de politiske innvendingene: En kan ikke ta langsiktige, strategiske beslutninger midt i en krisesituasjon. Vi må ha is i magen.

Men jo: Det er jo nettopp når store omveltninger skjer, at de viktigste valgene tas. Da må en være sikker på at det det du sier, står for og gjør er gjennomtenkt.

Dette innebærer nye utfordringer spesielt for den politiske venstresiden. Det har den nåværende krisen vi står oppe i, demonstrert.

Vanligvis er jo nettopp venstresiden den politiske fløyen som først advarer mot faren. Den skulle stått fremst blant dem som advarte mot at Putin, som over tid har forandret Russland til et repressivt, høyrenasjonalistisk diktatur, kunne komme til å gjøre alvor av sine trusler. De skulle vært de første til å utforme forslag til hvordan vi kan stagge en aggressiv stormakts ambisjoner om å underlegge seg sine naboer.

I opptakten til Russlands forbrytelser mot Ukraina har det i enkelte miljøer på venstresiden snarere foregått en innbitt insistering på at enhver advarsel mot et russisk angrep mot Ukraina er «krigshissing» og propaganda, og både politikere og kommentatorer på norsk venstreside har virket nesten vel så opptatt av å fiksere på en teoretisk analyse preget av en slags overforenklet, realismeteoretisk statsvitenskap, som å stå opp mot russisk aggresjon. Analysene har ofte dreid rundt følgende logikk: Russland trenger sikkerhetsgarantier / Vesten må takke seg selv for Russlands trusler siden Nato har «ekspandert østover» / Russland har behov for en «interessesfære».

De som har advart mot realitetene i Russlands aggresjon har dessverre ofte blitt latterliggjort og stemplet som ofre for vestlig propaganda, eller en slags heiagjeng for Nato.

Venstresiden skal stå opp for de svake, bekjempe urettferdighet og stå opp mot imperialisme. Dette er idealer som i utgangspunktet burde gjøre det umulig å rote seg vekk i et verdenssyn der et høyrenasjonalistisk diktaturs årelange herjing med et fritt, demokratisk naboland er noe som må observeres, tolkes, overforklares og forstås med uutholdelig letthet og påtatt kjølighet. Men slik har det dessverre ofte vært siden Russland begynte sine overtredelser mot Ukraina i 2014. Vi har til stadighet fått høre fortellinger fra politisk hold om at Russland «er omringet av Nato», «er presset av USA» og «trenger en interessesfære».

Som observasjoner gjort av forskere med dyp innsikt i mellomstatlige relasjoner og spørsmål og krig og fred, er alle de ovennevnte påstandene både legitime og uproblematiske. Forholdet mellom Russland og vesten vil være gjenstand for nyttig forskning i tiår fremover, og fagmiljøene vil (heldigvis) fortsette å være uenige med hverandre.

Men som kona mi pleier å påpeke (og hun er betydelig smartere enn undertegnede): Deskriptive, vitenskapelige forklaringsmodeller og normative, politiske meningsytringer er ikke det samme, og må ikke forveksles. Problemet venstresiden må ta inn over seg er at Russland over tid, og med systematisk innsats, har bygget en politisk offerfortelling om seg selv og sitt behov for «sikkerhet» og en «interessesfære», som regimet målrettet har spredt så godt de kan.

Og hvordan en «interessesfære» faktisk blir til, må ukrainske sivile nå oppleve, hver dag.

Taperen i et slikt verdenssyn er Ukraina – og alle andre land som vil styre seg selv. For konsekvensen av en slik tankegang er jo at Ukraina bare har å innfinne seg. De må ofres, så vi kan være trygge. «Selvsagt må Ukraina få bestemme sin egen vei», sies det, «men…». Dette er ikke bare et problem på ytterkantene. Det har vært et problem langt, langt inn på den etablerte venstresiden, helt siden Russlands angrep mot Ukraina i 2014.

Ingen som slåss for rettferdighet og solidaritet kan med et ærlig ansikt og med en rent hjerte akseptere at Ukraina skal fratas sin selvbestemmelse, bare fordi de er nabo med Russland. Det tror jeg alle er enige om. Men da må alle også formulere en politikk som faktisk fører oss dit.

En har ikke behøvd å bruke mye tid i venstre hjørne av sosiale medier de siste månedene for å observere en bekymringsfull utvikling der venstresidens omland og ytterkanter har hatt et betydelig innslag av ren apologisme for det russiske regimets utenrikspolitikk. På en Facebook-gruppe for venstresiden med flere tusen medlemmer har desinformasjonen regelrett florert. Advarsler mot russisk aggresjon er blitt avvist, og besvart med et påtrengende behov for å alltid få diskusjonen til å handle om USA og vesten: Irak-krigen, Libya, Afghanistan eller USAs herjinger i Latin-Amerika, som om det hjelper Ukraina akkurat nå. Hånflir over de stadig mer alvorlige advarslene om en russisk invasjon: Det ble ikke krig i dag heller, hø hø.

Ja vel, kan en svare, men du kan jo ikke dømme en hel bevegelse, eller etablerte politiske partier som sitter på Stortinget, ut fra hva ytterliggående stemmer sier i sosiale medier.

Det er så klart helt riktig. Det ville både vært uredelig og uryddig. Fordømmelsene av Russlands angrep på Ukraina har vært klokkeklare fra et helt samlet politisk Norge. Men at venstresiden i for stor grad har sett den andre veien mens det har foregått en rask ideologisk utglidning i eget omland, har venstresiden et eget ansvar for å ta tak i.

Autoritære krefter som strutter av selvtillit er en av vår tids største trusler mot både menneskerettigheter, fred og sikkerhet. Da må vi kunne kjenne igjen denne trusselen fra våre nærmeste naboland, også når den kommer i veien for en gammel, kjent og kjær utenrikspolitisk analyse, med læresetninger og logikk hentet fra en annen tid.

Det er derfor verken særlig elegant, eller forståelig, at venstresiden tar seg nær av å nå bli konfrontert med hva de tenker om ytre venstres spesielle forkjærlighet for Kremls historiefortellinger. Og mye viktigere: At venstresiden konfronteres med synet på sin egen sikkerhetspolitikk.

Det har jo virkelig ikke manglet på anledninger de siste årene der norsk venstreside – med rette – har krevd av høyresiden at den må gå i seg selv og tenke over både retorikk, språk, posisjoner – og vedtatte standpunkter.

Ofte har omstendighetene vært vonde. Norsk deltagelse i mislykkede kriger, ytre høyres voksende makt i land vi er allierte med, og de politiske implikasjonene av terrorangrep på norsk jord, er alle eksempler på saker der venstresiden presist og med rette har plassert et politisk ansvar, og krevd selvransakelse.

Ingen av de ovennevnte debattene har kommet som følge av å «slå politisk mynt». De har tvert imot kommet fordi sakene som ble diskutert har vært blodig alvor. Norges tyveårige deltagelse i krigen i Afghanistan. Høyresidens radikalisering i USA, Ungarn, Storbritannia, og hva den betyr for norsk høyreside. Hva 22. juli forteller oss om hva slags språk som kan mobilisere ekstremisme og ikke, og hvilket ansvar vi alle har – men spesielt hvilket ansvar politiske bevegelser har for å bekjempe de mest ytterliggående i sitt eget omland.

Avisa Klassekampen fortjener for eksempel all mulig honnør for en innstendig og iherdig innsats for at vi skal lære av de siste tyve års mislykkede kriger. Men nå må vi på samme vis lære av at betydelige deler av venstresiden – Klassekampen inkludert – benyttet så mye av opptakten til denne katastrofale krigen på å peke feil vei.

Det er derfor det både er nedslående og ærlig talt litt opprørende at så mange nå møter kritikk med å anklage meningsmotstandere for å bare være ute etter å «score billige politiske poeng».

Ville venstresiden akseptert slike svar, mens USA rullet inn i Irak?

Da jeg var 14, deltok jeg i en demonstrasjon i Trondheim som i ettertid nok fremstår som mest søt. Sammen med en gjeng aktivister tok jeg meg inn på Luftkrigsskolens område på Persaunet (vi gikk inn den åpne, ubevoktede porten) og holdt appeller. Vi ble høflig geleidet ut igjen («kastet ut», kalte vi det) av «de militære Nato-folkene» (de var vitenskapelig ansatte som underviste der).

Det er så klart lett å le av, men det vi demonstrerte mot var viktig: Det var Natos out-of-area-politikk, som på enkelte vis innvarslet begynnelsen på en serie USA-ledede mislykkede kriger rundtom i verden – og der Irak-krigen står i en særstilling – med enorme menneskelige kostnader og med en skadevirkning på respekten for folkeretten som nok er vanskelig å måle i ettertid. En hel generasjon på venstresiden ble vekket politisk under Irak-krigen. Da den brøt ut, så vi noen av de største demonstrasjonene i moderne tid i Norge, min hjemby inkludert.

Tretten år senere, i 2012, ble jeg nestleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, under Ine Eriksen Søreides (H) kyndige ledelse. Da befant vi oss fortsatt i en tid der spørsmålet om norsk Nato-medlemskap mest var av teoretisk interesse, og ikke minst: En tid der jeg antok – eller slo meg til ro med – at Norges sikkerhet først og fremst var sikret av den europeiske freden. Et fullskala, russisk angrep på et fritt, europeisk land var jo utenkelig. Derfor sa jeg gjerne at vi uten problem ville kunne finne tilstrekkelig trygghet i en svensk- eller finskinspirert sikkerhetspolitikk, eller et nordisk samarbeid.

Motstanden mot Nato-medlemskap var først og fremst begrunnet i krigene, det ekspansive og globale ved Nato, internasjonal solidaritet og utenlandseventyrene som sto i veien for oppbyggingen av et forsvar som først og fremst var utformet for å kunne forsvare Norge. Men den var gjort mulig av en rotfestet tro på at vi dypest sett er trygge, her hjemme.

Og nå står vi her, ti år senere. Få av argumentene jeg har benyttet for å forsvare (min stadig mer tvilende) motstand mot norsk Nato-medlemskap har lenger noen betydning. Det koster det meg lite å innrømme. Slik det også koster meg lite å innrømme at jeg har tatt for lett på en sikkerhet som nå kanskje aldri vender tilbake.

Som Unge Høyres leder Ola Svenneby nylig skrev, er dette mer av et generasjonsfenomen enn noe som kjennetegner en bestemt politisk fløy. Vi har alle vært naive: Venstresiden har siden murens fall trodd at tryggheten vår er billig, og at vi klarer oss alene. Høyresiden har siden murens fall trodd at autoritære land forblir ufarlige for oss, så lenge vi handler og smisker med deres økonomiske elite.

Nå må vi alle se oss i speilet.

I dette ligger en erkjennelse av at politikk faktisk forandrer verden, og at en forandret verden krever ny politikk. De tusenvis (først og fremst unge) som demonstrerte mot tøylesløs økonomisk liberalisering i Oslo i 2002 fikk jo for eksempel rett i mer enn de kunne ane. Både på godt og vondt. For her sitter vi, tyve år senere, med en voksende ulikhetskrise, og en fundamental tillitsbrist mellom folk og styresett i en rekke vestlige land. Utfordringene er enorme.

Men protestene som fant sted, og den politiske bevegelsen som fulgte, har da også, gradvis, avstedkommet endring. Få vil i dag kunne bruke Verdensbanken som et skrekkeksempel på noe som helst. De færreste politikere, uansett hvor langt ute på høyresiden de er, vil lenger forsøke å trekke velgere på å forelese om det uregulerte markedets overlegenhet. Et knippe sosialister er i dag blant USAs mest populære politikere. Offentlig sparepolitikk, austerity, er et ord som er brakt i vanry. Alt dette er eksempler både på at politisk innsats har en virkning, selv om det aldri bare går riktig vei – og at det er viktig å observere hvordan verden forandrer seg, og forme ens politikk deretter. Ha ekte svar, på ekte problemer.

Forrige uke forandret alt seg igjen. Og slik en generasjon på venstresiden ble formet av kampen mot global markedsliberalisme og store kriger på tidlig totusentall, vil en generasjon få sin politiske oppvåkning i disse dager.

De vil bli merket for resten av sitt liv av det de nå ser – og de vil se seg om etter politiske bevegelser som prøver å finne svar, og som best kan målbære deres viktigste kamper.

Hvem som best lykkes i å forme de politiske strømningene i en slik ny tid er det ingen som vet. Men jeg er ganske sikker på at politiske bevegelser som ikke evner å tenke gjennom grunnleggende spørsmål på nytt, med et åpent og fordomsfritt sinn, har mye mindre å stille opp med. Og er av mindre nytte.

Dette er så viktig, fordi dette er vår tids politiske kamp. Det føles svulstig, nærmest patetisk å skulle skrive det, men slik er det.

Demokratiet har vært under angrep i over ti år. Russland har vært en av de verste aggressorene. Det finnes ingen tvil om at russisk påvirkningsvirksomhet og desinformasjon spilte en rolle under valget i USA i 2016, og under Brexit-valgkampen i Storbritannia. Putins regime har tilrettelagt for, samarbeidet med og gitt finansiell støtte til ytre høyre i Europa i ei årrekke.

Fascismen har gjenoppstått som maktfaktor.

Parallelt med overfallet på Ukraina i 2014, satte Russland i gang en desinformasjonskampanje mot demokratiske land, for å spre myter om nazistyre i Ukraina, påstander om grov forfølgelse av «russere» i Ukraina (i virkeligheten identifiserer et overveldende flertall av russiskspråklige i Ukraina seg som ukrainere, inkludert presidenten), og ikke minst en mytologi som kunne forklare – og forsvare – Russlands åpenbare folkerettsbrudd: Myten om å være omringet, ydmyket, holdt nede.

I Russlands propagandafortelling er det Nato som har eskalert situasjonen i Europa, ved å «ekspandere østover». Det er en fiffig eufemisme for at frie, demokratiske land selv har valgt sin sikkerhetspolitikk, med flere tiårs ufrihet under Sovjet-støvelen friskt i minne. Det er her venstresiden bør finne sin viktigste kamp for selvråderett i dagens Europa.

Russlands krig mot Ukraina innvarsler en ny tid. Der demokratiet ikke lenger bare er under angrep innenfra, fra demagoger, ekstremister, desinformasjon og nedbrytning av offentlig tillit, men faktisk, fysisk under angrep.

En ny tid der en stormakt – som vi lenge jo visste var autoritært, høyrenasjonalistisk, løgnaktig – angriper andre med brutal våpenmakt og uten hensyn til krigens grunnleggende regler og hensyn til sivile, bare fordi de kan. Med et politisk, ideologisk mål for øye.

Vi befinner oss også i en ny tid der våre svenske og finske naboer trues med militære konsekvenser dersom deres egne, frie, demokratiske debatt skulle lande på at de selv ønsker Nato-medlemskap.

Selvsagt fordrer alt dette en ny debatt på venstresiden om Nato og EU. Den avgjørende aksen i Russlands krig mot Ukraina er ikke øst mot vest – det er diktatur mot demokrati. Utfordringene som nå rettes mot SV, Rødt – ja, avisen Klassekampen for den del – bør ikke viftes vekk eller føre til sårhet, men tvert imot omfavnes varmt. Hvor en lander, er opp til en selv, men vi plikter å møte vår tid med å fullt ut erkjenne hva som skjer rundt oss, og spørre hva det vil innebære, og hva som er forandret.

Det vil nemlig være forferdelig synd dersom det i en slik stund oppstår et skille, som det nevnte Bjørn Stærk i sin tid beskrev:

Skillet mellom de som virkelig kjente og forsto hva som nettopp har hendt – og de som opplever det hele som en eneste stor avsporing fra de gamle debattene og de gamle forklaringsmodellene de kjenner så godt.