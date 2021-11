Kommentar

Fra fugleskremsel til finansminister

Vedum skremmer i alle fall ikke sine egne velgere med sitt første statsbudsjett. De som derimot bør bli litt bekymret, er Arbeiderpartiet. Mens SP-preget er tydelig, svir kritikken mest for Ap.

I fjor på denne tiden ble Trygve Slagsvold Vedum kjent for det norske folk som et syngende fugleskremsel i tv-suksessen Maskorama. Når han i dag har sin store debut med å legge frem endringene på statsbudsjett, har mange vært spent på hvor lang tid det tar før Finansdepartementet temmer ham og får han inn i folden.

Svaret er åpenbart mer enn tre uker.

Finansministerens redegjørelse, som vanligvis er en ganske tørr gjennomgang av rikets tilstand og landets finanser, hørtes ut som noe som med suksess kunne vært holdt på et Sp-landsmøte i valgkampmodus. Gjennomgangstonen var å lytte til vanlige folk, løse problemene til vanlige folk og være nær folk i hele landet som vi er så glad i.

Da mediene sto utenfor døren hans i morges, hørte man latteren lenge før han dukket opp. Den sorte regjeringsbilen hadde han for anledningen vraket. Nå kjører vanlige statsråder sin egen dieseldrevne pickup fra pendlerleiligheten i Homansbyen til NRK på Marienlyst.

Det etterlatte inntrykket er at Vedum er havnet så lite i Finansdepartementets fold at man kan lure på om han i det hele tatt har vært innom de tunge dørene der. Om målet har vært å ivareta Vedums image som folkets mann i ny rolle så har de lyktes.

De fleste ville blitt forbauset hvis man visste hvor lang tid man brukte på å lage et statsbudsjett, og hvor lite penger politikerne faktisk flytter. På debatten kan det høres ut som det er forskjellen på himmel eller helvete om et parti er i regjering, men de store linjene, og de store pengesummene, ligger som regel fast.

Når den nye regjeringen har hatt tre uker på å sette sitt preg på det nye budsjettet, er det naturlig nok begrenset hvor mye de kan endre.

Desto viktigere er det å gi inntrykk av at man gjør tydelige endringer og setter ny kurs. Da blir symbolsaker viktige. Der har i alle fall Vedum vist at han klarer seg godt uten betalte pr-råd, som han er så lite glad i. Inntrykket er at dette er et budsjett med et tydelig Sp-stempel. Alle de styrte lekkasjene i forkant, har underbygget det bildet.

Mange av økningene har en tydelig distriktsprofil. Kommunene får økt sine frie inntekter med 2,5 milliarder kroner, men nær halvparten brukes til å bevare flest mulig grendeskoler. Så mye for «frie inntekter» der altså.

Det øremerkes penger til desentralisert utdanning, deriblant gjenopprettelse av høgskolen på Nesna. Finnmarksfradraget økes, det samme gjør investeringsstøtten i landbruket, og til og med bistandsbudsjettet er endret slik at det er småbønder i u-lands tur.

Det er også en tydelig prioritering av reisende i distriktene. Pendlerfradraget økes, og det skal bli billigere å reise med ferge. Det er litt snikete å si at prisen skal reduseres med 30 prosent, for Frp har allerede mye av skylden/æren for at prisene allerede er kuttet i år.

Ambisjonene om reduserte priser og gratis ferge i små øysamfunn er åpenbart ambisiøse. Selv om dette er en sak Ap-politikere, særlig i Nordland og Møre og Romsdal har kjempet for, er det lett å se på dette som en Sp-sak.

Kritikken fra opposisjonen har kretset rundt flere forhold, og en fellesnevner er at den rammer Arbeiderpartiet sterkest.

Høyres innvending er at regjeringen smører pengene for tynt utover. Det gjelder i høyeste grad for reduksjonen i elavgiften på 2,9 milliarder. Etter høstens stadige kriseoppslag om rekordhøye strømpriser, var det vanskelig å komme unna grep som hjelper folk med strømregningene.

Problemet er at effekten kan diskuteres når man velger et virkemiddel som ikke skiller mellom folk, inntekt og strømutgifter. For en vanlig familie er det beregnet mellom 500–1000 kroner spart på strømregningen gjennom vintermånedene.

Det samme kan også sies om redusert makspris for en barnehageplass. Istedenfor å gjøre grep som monner for de barnefamiliene som trenger det, får alle noen hundrelapper ekstra i måneden.

Både Venstre, SV og MDG er kritiske til klimaprofilen. Vedum klarer ikke å tallfeste kutt i CO₂-utslipp, og blir også beskyldt for å gi med den ene hånden og ta med den andre til ulike klimatiltak. Det sier litt når SVs Kari Elisabeth Kaski mener at Solberg-regjeringens klimaprofil var bedre enn Støre-regjeringen. Det er nok en merkelapp Sp lever godt med, men som må svi i deler av Arbeiderpartiet.

Det er også påtagelig at LO er skuffet over at regjeringen ikke innfrir sitt eget løfte om å gjeninnføre feriepengetillegg for permitterte og arbeidsledige. Det blir heller ikke åpnet for pensjon fra første krone neste år. Heller ikke den utskjelte ABE-reformen, det såkalte ostehøvelkuttet, ble fjernet nå.

Heller ikke på helseområdet er Ap i nærheten av å innfri sine store forventninger. Sykehusene fikk ikke en milliard, og fastlegene er skuffet.

Nå er det selvsagt begrenset hvor mye man kan gjøre på noen uker. Særlig på de store sakene. Det gir likevel en indikator når «ulikhet» står nevnt én gang i dokumentet, mens «distrikt» står nevnt 43 ganger.

Kanskje er tanken at SV skal rette opp dette i forhandlingene og gjøre budsjettet både grønnere og mer rettferdig. Det etterlatte inntrykket er uansett at Vedum skal være svært tilfreds med hvordan han så langt har klart sitt rollebytte fra fugleskremsel til finansminister.

