Antisemittismen i familien Bjørnson

En desember natt i 1942 stamper en 59-årig kvinne seg gjennom snøen over grensen til Sverige. Hun er i likhet med mange andre jøder på flukt fra jødeforfølgelsen som har nådd klimaks med arrestasjoner og deportasjon. Hun bærer på en koffert og er i følge med flere fra kultur- og teatermiljøet i Oslo.

CHRISTOPHER S. HARPER, jurist og historiker

Det er Eileen Bjørnson, enken etter teatersjef Bjørn Bjørnson, eldste sønn av Bjørnstjerne Bjørnson, som er på flukt.

Litt over en måned senere, den 29. januar 1943, skriver Aslaug Bjørnson, datter av Bjørn Bjørnsons bror, Erling Bjørnson, et brev til ministerpresident Vidkun Quisling der hun mellom annet skriver: «Det har alltid vært en skamplett på familien at hun (Eileen) som jødinne kom inn i familien, og vi har heller ikke brydd oss videre om henne, men min onkel var glad i henne, og det har vi prøvd å respektere.»

Den tyske okkupasjon av Norge førte til dyp splittelse i mange norske familier der noen sto på okkupantens side mens andre var aktive i motstandsbevegelsen. Så også blant barna til nasjonal ikonet Bjørnstjerne Bjørnson. Bjørn Bjørnson var en uredd motstander av de tyske okkupanter og deres norske medløpere. En gang kjeppjaget han en NS-mann av Oslotrikken.

Uredd gikk han til politiminister Jonas Lie og skjelte ham ut i forbindelse med at en av Bjørns bekjente skulle stilles for den nazistiske folkedomstolen.

På den andre siden av skillelinjen sto Bjørns to brødre Erling og Einar. Særlig Erling var et aktivt NS-medlem som i skrift og tale søkte å bruke farens navn og pan-germanistiske synspunkter til støtte for politikken til tyskerne og Quisling-regimet.

Eileen Bjørnson var en tysk-jødisk skuespillerinne som giftet seg med Bjørn Bjørnson i 1909. Mens Bjørnstjerne og Karoline var glade for Bjørns ekteskap med Eileen, var Erling fiendtlig innstilt fra første stund. Bjørn ble fort klar over Eileens utsatte stilling som jødinne etter 9. april 1940, men så lenge han levet var hun trygg.

Bjørn døde imidlertid i april 1942. Eileen var nå alene, tynget av sorg etter tapet av Bjørn og vitne til en dramatisk økning i jødeforfølgelsen med arrestasjoner i oktober og november. Samtidig vedtok Quisling-regjeringen en lov om inndragning av jødenes formuer.

Noe støtte fra svogeren Erling Bjørnson som satt på Aulestad, kunne hun ikke regne med. Tvert i mot. Det tok ikke lang tid etter at Bjørn var død før Erling Bjørnson og datteren Aslaug meldte seg på banen for å slå kloen i arven etter Bjørn. Etter deres mening skulle arven ikke tilfalle jødinnen Eileen, men tilfalle slekten, nærmere bestemt Erling.

Ifølge et gjensidig testament tilfalt Bjørns etterlatte midler Eileen. Det kunne ikke Erling akseptere. Over det hele hang usikkerheten knyttet til Eileens status som jøde.

Presset mot Eileen økte utover i 1942. I juli ble hun innkalt til et møte hos NS’ justisminister Sverre Riisnæs. Hun møtte alene på hans kontor og temaet for møtet var Bjørns rettigheter til en andel av forfatterrettighetene etter faren. Disse tilhørte nå Eileen. Alene måtte Eileen stå overfor den mektige antisemitten Sverre Riisnæs.

Riisnæs forlangte at Eileen måtte si fra seg sin rett til Bjørns andel av forfatterrettighetene etter Bjørnstjerne Bjørnson fordi hun ikke var av arisk rase. Et ferdig utskrevet dokument ble forelagt Eileen til undertegning. Eileen nektet. Etter all sannsynlighet var det svogeren Erling som hadde tatt initiativet til kravet fra Riisnæs at Eileen skulle gi fra seg rettighetene..

I desember 1942 besluttet Eileen etter råd fra sine venner i i Oslos teater- og forfattermiljø å flykte til Sverige. Eileen var med en gruppe flyktninger som omfattet flere fra teater- og journalistmiljøet i Oslo, blant disse var den kjente Dagbladet-journalisten Axel Kielland.

Samtidig med at Eileen forberedte seg på å flykte så havnet hennes »sak» på bordet til Quisling. Uten at hun visste det hadde hennes lege, dr Carl Mathiesen, sendt et brev til Quisling der han ba at hun måtte bli fritatt for meldeplikten.

18. desember 1942, samme dag som Eileen kommer til Sverige, sendte Quisling et brev til Innenriksdepartementet der han fritok Eileen for meldeplikten og inndragningen av formuen mot at hele boet etter hennes død tilfalt staten. Hadde Eileen valgt å bli i Norge dersom hun hadde fått kunnskap om beslutningen til Quisling før hun dro? Det blir en spekulasjon.

Det vi imidlertid vet at er at hun like etter hun kom til Sverige fikk kjennskap til at hun var fritatt for meldeplikten og inndragningen. Hun ble av eksilmiljøet i Stockholm frarådet å reise tilbake, og hun avslo «tilbudet».

Eileen slo seg ned i Alingsås og skrev den vakre «Boken om Bjørn» som var en hyllest til hennes store kjærlighet, Bjørn Bjørnson. Da Eileen avslo «tilbudet» om å reise tilbake til Norge ble hennes eiendeler og formue i Norge inndratt og overlatt til Likvidasjonsstyret som hadde som oppgave å realisere jødenes formuer om til rede penger som tilfalt statskassen. Erling Bjørnson ble utpekt som medlem av styret for boet til Eileen. Han kom fort i en dobbeltrolle idet han var lite interessert at verdiene skulle tilfalle staten. Han la ikke skjul på at hans mål var at verdiene skulle tilfalle «slekten».

Etter frigjøringen ble Erling Bjørnson tiltalt og dømt til ti års fengsel for landssvik. Under et avhør ble følgende protokollert: «Han (Erling Bjørnson) er motstander av jødene idet han mener at disse er meget skyld i den sociale urettferdighet som består overfor de mindre i samfunnet. Han er derfor til dels enig i den forfølgelsen av jødene som er ført i Tyskland og her oppe, men ikke i den terror som har vært benyttet og som han er blitt kjent med i den senere tid».

Eileen avsluttet «Boken om Bjørn» i desember 1943. 6 januar 1944 tok hun sitt eget liv gjennom en overdose sovemedisin. Hun ble bisatt under stor deltagelse i Stockholm.

Max Tau, som også var jøde og flyktning i Sverige, beskrev bisettelsen slik: «Hun var ikke i stand til å falle til ro, så ingen utvei og kunne ikke leve uten Bjørn Bjørnson. En aften tok hun for mange sovetabletter. Venner og bekjente strømmet til begravelsen, så krematoriet ble for lite. Kisten til denne jødiske kvinnen fra Tyskland var dekket av det norske flagg».