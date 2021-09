Kommentar

Vi kommer til å trenge en tredje dose

Av Astrid Meland

GIR ALLE TREDJE DOSE: I Israel har barn over 12 år tilgang til en tredje dose. Bildet viser en kvinne som fikk tredje dose i Tel Aviv i juli.

Vaksinerte har begynt å bli syke. Og nabolandene vaksinerer folk på nytt. Men Folkehelseinstituttet nøler.

Det begynner å dukke opp flere enkelthistorier om folk som er blitt skikkelig syke til tross for at de er fullvaksinert mot corona. Det kan virke som det særlig skjer blant eldre og helsepersonell. Og mange av disse ble vaksinert alt i januar.

Det er litt skremmende. Er beskyttelsen i ferd med å forsvinne? Risikerer vi alle å bli syke et halvår etter at vi ble vaksinert?

Det var den friheten, liksom?

VAKSINERT SENT: Helseminister Bent Høie fikk sin første dose i sommer.

Foreløpig sier Folkehelseinstituttet at de ikke ser noen skumle tegn i statistikken sin.

Men tydeligvis ser blant annet danskene, svenskene, israelerne og amerikanerne noe litt annet enn i Norge.

Israel nøler ikke. De tilbyr tredje dose til alle over 12 år. De sier at de ville fått sykehuskollaps om de ikke innførte dette.

TILBYR OGSÅ TREDJE DOSE: USA vaksinerer barn med bakenforliggende sykdommer og alle over 65 år med tredje dose. Bildet viser Roberto Ortega (16) som ventet på sin doe i Los Angeles, California i august i år.

Danskene tilbyr snart påfyll av vaksine til alle over 65 år. De er fornøyd med å ha vaksinert de eldste en tredje gang allerede. Politiken melder at smitten på eldrehjem er på vei ned etter at de eldste har fått et tredje stikk.

Sverige har også begynt med dem over 80 år. Også de ser en økning i antallet fullvaksinerte eldre som blir skikkelig syke av corona.

En årsak kan være at svenskene brukte AstraZeneca på de eldste. I Norge brukte vi Pfizer.

Men det gjorde også danskene. Det er pussig at vi ikke ser det samme som i Danmark. Men det er ingen grunn til å tro at dette ikke vil skje også hos oss.

Også Norge kommer til å innføre en tredje dose.

Men ekspertene er usikre på sammenhengen her: Fører nedgangen i antistoffer som vi ser i flere studier til at vi faktisk mister beskyttelsen mot sykdom?

Det er ikke sikkert. For det er som forventet at antistoffene går ned. Immunforsvaret vårt har dessuten flere andre våpen på lur.

Et annet spørsmål er om det holder med tre doser. Enkelte mener tre er optimalt. Andre ser for seg å vaksinere hvert år.

Eller er det kanskje en fordel å ha smitte i samfunnet, slik at alle som er vaksinert får en gratis «boost» når de smittes på vinteren?

De som er best beskyttet er folk med «hybrid-immunitet». De fikk først infeksjon, så vaksinerte de seg etterpå. Og det virker å bare være en ting som når opp mot dette, og det er å ha fått tre doser vaksine.

Så langt nøler FHI. De unnskylder seg med at en tredje dose ikke er godkjent formelt. Og at det ikke er forsket på effekten av en tredje dose i kontrollerte studier.

Men det har ikke hindret FHI i å anbefale tre doser til dem som har dårlig immunforsvar.

Dette med manglende godkjenning har heller ikke hindret nabolandene våre i å gi en tredje dose. De har tall fra Pfizer i Israel å lene seg på. Der er snart fire millioner gitt en tredje dose, uten at man ser farlige bivirkninger. Tvert om ser de at langt færre blir syke.

Også i USA er mange millioner vaksinert for tredje gang.

Dette er et spørsmål om riktig timing. Om effekten av vaksinene blekner igjen og igjen, er det ikke noe vits i å gi tredje dose for tidlig. Men samtidig vil folk dø unødvendig om vi er for sent ute.

FHI vil si at Israel startet vaksineringskampanjen før oss. Og at det dyrt og arbeidsomt å innføre en tredje vaksinedose. Dette gjør man ikke uten god grunn.

Tanken er at kun de som blir alvorlig syke av viruset bør vaksineres en tredje gang. Alle som tåler en infeksjon kan smittes uten fare.

For folk som jobber med store tall er det unødvendig luksus å vaksinere rike nordmenn bare for å spare dem for en forkjølelse.

De bryr seg ikke om du føler deg elendig og må tilbringe to uker til sengs hjemme, så lenge du holder deg i live og ikke trenger helsehjelp. Det ekspertene kaller «mild» sykdom, kan nok være ganske pyton.

Men for hver enkelt av oss, ser det fort litt annerledes ut. For de fleste vil vel helst unngå å bli syk i det hele tatt.

Når markedet åpnes og folk kan kjøpe seg vaksine, kan de som har råd handle en booster og få beskyttelse mot å bli smittet. Mens de andre må tåle å bli smittet. Og noen vil bli ganske dårlige.

Her har helsemyndighetene andre interesser enn hvert enkelt individ.

Diskusjonen ligner den vi har hatt hele dette siste året.

Avveiningen dreier seg om vi skal gjøre store tiltak for å hindre at folk flest blir smittet selv om de ikke blir særlig syke av viruset.

I mellomtiden kan det være at norske kommuner må kaste doser som går ut på dato. Det virker for dumt. Og dette kan til slutt godt kan ende med at alle som vil får vaksinere seg nok en gang.