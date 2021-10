OFFER FOR ONDSKAP: – Jeg har tenkt på Jon Charles Davidsen mange ganger etter at jeg kom over tegninga hans for flere år siden. I dag, 10. oktober, ville han blitt 86 år. For meg er han en påminnelse om den umenneskelige behandlinga av jødene og om Holocaust som en del av norsk historie, skriver kronikkforfatteren. Bildet av tegningen er hentet fra boken «Skedsmo. En historie om samhold og splittelse» (2012).

En bursdagshilsen til en liten gutt og en gammel mann

En gammel, gulnet barnetegning kan fortelle om et lite liv og en stor tragedie. De forsiktige strekene er en viktig påminnelse om alle de barna som er uskyldige ofre i krig, før og nå. Vi hører ikke deres stemmer, men de er der, i Moria, Afghanistan og i Nazi-Tyskland. Det forplikter oss voksne.

HILDE GUNN SLOTTEMO, professor i historie Nord Universitetet

For noen år siden skrev jeg daværende Skedsmo kommunes historie. I den forbindelse kom jeg over en enkel, liten barnetegning fra 1942: et fargelagt bilde av et par kvinner med hatt, en ryggsekk med en kopp hengende i ei snor, en kaffekjele over et bål og en nisse sittende på en kasse.

Jeg ville ikke stoppet opp ved den hvis det ikke hadde vært for den forklarende teksten. I margen hadde noen – ukjent hvem – med sirlig voksenskrift notert at tegninga var laget av sju år gamle John Charles Davidsen. Han ble drept i gasskammer i Tyskland sammen med sine foreldre og fire søsken samme høst.

Den korte, plutselige informasjonen satt som et slag i magen. Plutselig var det ikke bare ei barnetegning; det er et uttrykk for et lite liv og en stor tragedie. John Davidsen ble med ett en påminnelse om et enkeltmenneske bak tallene. Den enkle streken til den lille gutten greide noe viktig: Den appellerte ikke bare til en faglig hjerne, men også til et menneskelig hjerte.

John Davidsen var en av rundt 1800 jødene som befant seg i Norge på denne tida. Han bodde på tettstedet Strømmen sammen med mor Nina, far Bernhard og sine storesøsken David og Ruth. Foreldrene var opprinnelig russiske, men hadde kommet til Norge i 1912. Etter en periode i Trondheim, flyttet de til Strømmen. Der ble de hentet i huset sitt tidlig om morgenen den 26. november 1942, plassert i en politibil og kjørt av gårde. John gråt hjerteskjærende og ville ikke bli med, fortalte ei nabokvinne senere. Han skulle jo på skolen.

På Strømmen ventet naboene lenge på at familien skulle komme tilbake. Leiligheten sto tom, med dekket frokostbord, akkurat som de hadde forlatt den. Men familien Davidsen kom aldri hjem igjen. Hele familien ble deportert til Tyskland med fangeskipet D/S Donau. Der døde de; John, søsteren og foreldrene i gasskammer like etter ankomst, hans to brødre noe senere. Drapene på dem var et tragisk bidrag til det som i Hitler-Tyskland ble kalt «die Endlösung» – den endelige løsninga på «jødespørsmålet».

Jeg vet ikke så mye om John Davidsen, annet enn litt overfladisk kunnskap om familiebakgrunnen hans. Ikke en gang et bilde av ham har jeg. I boka Våre falne er det kun foreldrene og tre søsken som er avbildet. Jeg vet ikke hvordan han så ut. Var han liten og sped? Høy og slank? Han var sikkert mørk, som resten av familien. Ellers framstår han ikke for meg som annet enn et navn og ei tegning. Likevel har jeg tenkt på ham mange ganger etter at jeg kom over tegninga hans for flere år siden. I dag, 10. oktober, ville han blitt 86 år.

For meg er lille John Davidsen en påminnelse om den umenneskelige behandlinga av jødene og om Holocaust som en del av norsk historie. Han kan dessuten inngå i ei fortelling om hvordan det var å være jødisk minoritet i Norge, hva slags liv de levde og hvordan de forholdt seg til storsamfunnet rundt seg. De siste årene er det utgitt en del litteratur, både romaner og sakprosa, som hjelper oss å huske og se enkeltskjebner blant jødene. Ruth Maiers dagbok, Espen Søbyes Kathe, alltid vært i Norge, Irene Levins Vi snakket ikke om Holocaust er blant dem. Flere andre kunne vært nevnt.

Alle disse aspektene er viktige, men for meg representerer John Davidsen også noe annet. Han minner meg om alle andre barn som lider i krig og katastrofer. De er uskyldig i det som skjer. Vi ser bildene deres i avisene, men stemmene deres hører vi aldri. De er tause for oss. De kan ikke snakke selv, for de har ikke evnen til å uttrykke seg sånn at de blir lyttet til av mennesker med makt.

John Davidsen er en påminnelse om at vi aldri må slutte å se enkeltmennesket. Kriger og katastrofer blir så lett gjort til tall, statistikker og rubrikker over døde. Vi kan ikke hjelpe alle, heter det (som om noen har foreslått det!).

Men vi må aldri glemme å se dem som lider som mennesker. De har sine gleder og sorger, håp og drømmer, ønsker og behov, enten det dreier seg om flyktninger i Moria, traumatiserte mennesker i Afghanistan eller jødiske minoriteter i 1940-tallets Norge. Mange av dem er barn. Bak tallene befinner det seg små John Davidsen-er. Kanskje er de glade i å tegne, de også?

Historiefaget trenger personene, slik den svenske historikeren Peter Englund har formulert det i mottoet «søk mennesket». Vi må skrive for både hjertet og hjernen. Historieformidling kan ikke bare handle om streng og saklig kunnskap. Den må også skape innlevelse og identifikasjon, nærhet og gjenkjennelse i fortidas fremmede land. Historie er ikke bare stiene som har blitt gått opp. Faget kan også brukes for å kaste lys over veien vi går framover, slik at vi kan se den retningen vi skal ta.

Vi trenger holdepunkter når vi navigerer i den verden vi vil skape. Historie handler om å danne oss som menneske og som mennesker i et samfunn.

Jøder har et uttrykk som sier at et menneske dør to ganger: Den første gangen når hjertet slutter å slå, den andre når de døde ikke lenger lever i noens minne. Det er derfor det legges ned snublesteiner i gatene utenfor husene der de drepte menneskene bodde, messingplater med navnene deres inngravert. Vi skal ikke få lov til å glemme.

Gratulerer med dagen, John Charles Davidsen. Dette er en snublestein i kronikkform. Det er min bursdagsgave til deg.