Kampen om det ytre høyre

Av Per Olav Ødegård

Høyrepopulistiske Marine Le Pen har fått en konkurrent på ytterste høyre fløy. Éric Zemmour kan ødelegge for Le Pens planer om å bli Frankrikes neste president.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Le Pen skal ha forsøkt å overbevise Zemmour om ikke å stille som presidentkandidat. Men til ingen nytte. Zemmour sier at han fortalte Le Pen at man ikke kan vinne valg som sentrumskandidat: - Folk forventer fasthet og overbevisning, endog radikalisme.

Marine Le Pen forbindes ikke med det politiske sentrum, snarere ytre høyre fløy. Men hun har forsøkt å gjøre partiet Nasjonal samling mer akseptabelt for høyre-sentrumsvelgere de siste årene. Arbeidet med å fornye partiet startet for alvor etter at Le Pen led et stort nederlag mot Emmanuel Macron i presidentvalget i 2017.

Det gir Zemmour en mulighet til å erobre ytre høyre fløy. Marine Le Pens far, tidligere partileder og presidentkandidat Jean-Marie Le Pen, sier at han nå støtter Zemmour. Den interne striden passer Macron utmerket. Le Pen må bruke tid på en brysom høyreradikal rival i stedet for å fokusere på oppgjøret med Macron.

Men Macron vet også, bedre enn noen annen, at det er mulig å gå til topps, selv for kandidater som hverken har lang fartstid i politikken eller et parti i ryggen. Macron gjorde det samme selv i 2017. Han hadde vært statsråd i to år, men han stilte som presidentkandidat for en nystartet bevegelse. Macron ble avskrevet som sjanseløs av de fleste eksperter. Likevel vant han. Da oppslutningen om de to store partiene i etterkrigstidens Frankrike, gaullistene og sosialistene, kollapset så Macron en åpning for en liberal, pro-europeisk sentrumsbevegelse. Heller ikke Zemmour har noe parti, bare mange følgere.

Zemmours foreldre kom som jødiske innvandrere fra Algerie til Frankrike. Men han er sterkt imot innvandring, særlig fra muslimske land. Zemmour dyrker nostalgiske forestillinger om fransk storhetstid. Hans stil er provokativ. Det gjelder å komme med de mest sjokkerende spissformuleringer. I vår tid gir det det oppmerksomhet og oppslutning. At det også fører til mange anmeldelser, og i et par tilfeller domfellelser, har ikke gjort ham mindre populær.

Zemmour formidler sin høyreradikalisme i bøker og i et populært debattprogram på TV. Han er sterkt kritisk til feminisme, grønn politikk og såkalt politisk korrekthet. Alt dette, og mere til, fører Frankrike mot undergangen, mener Zemmour.

Zemmour har ennå ikke erklært at han stiller som presidentkandidat, men det er ventet at det snart vil skje. Han opptrer allerede som en kandidat, med folkemøter og en kampanjestab. I noen meningsmålinger har han om lag like høy oppslutning som Marine Le Pen. På minst en måling ligger Zemmour foran Le Pen. Bare Macron har større oppslutning.

Presidentvalget holdes i april neste år. Hvis ingen kandidat får mer enn 50 prosent av stemmene i første valgomgang, noe som ikke kommer til å skje, blir det en ny valgomgang mellom de to kandidatene som har størst oppslutning. Alle har forventet en reprise på oppgjøret mellom Le Pen og Emmanuel Macron i 2017, da Macron vant med 66,1 prosent av stemmene mot Le Pens 33,9. Le Pen bekrefter at hun er presidentkandidat. Macron har ikke offisielt erklært sitt kandidatur.

Alle meningsmålinger gir Macron er klar ledelse, men det er oppstått stor usikkerhet om hvem som blir hans motkandidat i andre runde. Det kan bli Le Pen, Zemmour eller den konservative Xavier Bertrand. Macrons utfordrere kommer fra høyre. Venstresidens kandidater sliter med lav oppslutning.

Ifølge Politicos gjennomsnitt av målinger vil Macron beseire Le Pen med ti prosent margin. Hvis Macron møter Zemmour blir seieren enda større. Men meningsmålinger på dette tidspunkt er lite å stole på. Det som er verdt å merke seg er Zemmours sensasjonelle vekst i oppslutning. Han er langt oftere på TV enn noen av sine rivaler. Han er blitt det store samtaletema, enten folk liker hans synspunkter eller ikke.

Zemmour liker å kalle seg gaullist, i tradisjonen etter tidligere president Charles De Gaulle. Han betrakter seg også som en bonapartist, altså inspirert av Napoleon Bonaparte. Andre mener han minner om USAs tidligere president Donald Trump, “ikke-politikeren” som sa han skulle redde landet. Trump dominerte mediene og nyhetsstrømmen i langt større grad enn sine motstandere. Det samme gjør Zemmour.

I forrige uke presenterte Macron en gigantisk investeringsplan på 30 milliarder euro, nesten 300 milliarder kroner. Planen er å gjøre Frankrike til Europamester i innovasjon og forskning innen 2030. Le Pen kaller det et forsøk på å forgylle Macrons valgplattform, og at han bare ønsker å bli gjenvalgt, for enhver pris. Men Macron ønsker å vise at han er mer fremtidsrettet enn sine nostalgiske konkurrenter på ytre høyre.

Franske velgere vil stå overfor et tydelig retningsvalg om noen måneder. Resultatet blir avgjørende for Frankrikes kurs. Da handler det også om EUs fremtid.