Leder

Farlig alenegang i NATO

MED BESKJED TIL NORGE: Generalsekretær Jens Stoltenberg under åpningen av forsvarsministermøtet i NATO i Brussel.

Det er oppsiktsvekkende at tidligere statsminister Jens Stoltenberg åpent skiller lag med tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre. Særlig alvorlig er det at det skjer på et så viktig område som i forsvars- og sikkerhetspolitikken.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Statsminister Jonas Gahr Støre vil at Norge skal delta som observatør på statspartsmøtene til traktaten om forbud mot atomvåpen.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sier til VG at det ikke er veien å gå.

Han mener traktaten er en dårlig idé. Stoltenberg mener at så lenge det finnes atomvåpen i verden trenger NATO atomvåpen som avskrekking. Dette er et syn vi deler.

les også Nato-sjefen refser atom-traktat - Norge bøyer ikke av

Hurdalsplattformen, som danner grunnlaget for Ap/Sp-regjeringen, bygger på velkjente elementer. NATO skal være en bærebjelke i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, heter det. Men plattformen inneholder også det omstridte punktet om å delta på atomforbuds-møtene som observatør.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen sier at Norge ikke har tenkt å slutte seg til atomvåpenforbudet i FN-traktaten. Enoksen understreker at Norge står fullt og fast bak NATOs linje.

Ensidig nedrustning er heller ikke noe vi vil arbeide for eller kan forsvare, sier forsvarsministeren. Hva er da hensikten med å observere? Annet enn å så splid mellom oss og våre nære allierte.

les også Støre-regjeringen reiser til atomforbud-konferanse: USA stiller spørsmål

For faktum er at Norge i denne saken bryter ut av rekken i NATO. Ingen andre allierte har sagt at de vil delta som observatører på møtet i Wien i januar. Den nye regjeringen markerer også en kursendring i forhold til det som var Norges holdning da Erna Solberg var statsminister.

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland advarer mot norsk alenegang i NATO, i forhold til atomvåpen-traktaten. Han kaller regjeringens beslutning oppsiktsvekkende.

Det har lenge vært enighet mellom Høyre og Arbeiderpartiet om de lange linjer i forsvars- og sikkerhetspolitikken. Det har vært en styrke for Norge og bør ikke settes på spill, slik den nye regjeringen nå gjør.

les også Tegner rød strek for Støre-regjeringen: Norge må ikke gi etter for Russlands krav

Jonas Gahr Støre sier at det er svært alvorlig at nedrustningsarbeidet står så stille. Men ingen land som har atomvåpen, eller som er medlemmer av NATO, har undertegnet traktaten om forbud mot atomvåpen.

Verden blir ikke tryggere av at Norge deltar på et møte i Wien. For å oppnå reell nedrustning er det nødvendig å oppnå gjensidige avtaler mellom atommaktene. Det er også viktig å styrke innsatsen for å hindre spredning av atomvåpen.

I en tid med økende internasjonal spenning er det særlig viktig at norsk sikkerhetspolitikk er forutsigbar. Vi må står solidarisk sammen med våre allierte. Ikke spille solo.