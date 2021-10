MILITÆRFENGSEL: – En av de mest kritiserte konsekvensene av «krigen mot terror», er interneringen av mistenkte terrorister. Det sitter fortsatt flere titalls fanger inne på Guantanamo Bay, skriver professor Geir Stenseth.

Ute av Afghanistan – fortsatt inne på Guantanamo

Det sitter det fortsatt flere titalls fanger på Guantanamo-basen på Cuba. En av dem er Abu Zubaydah. Han er verken tiltalt eller dømt for noe, men har vært internert i snart 20 år, de siste 14 årene på Guantanamo.

GEIR STENSETH, professor dr. juris, Institutt for privatrett, UiO

Tjue år etter 9/11 er de vestlige styrkene – med USAs militære i spissen – ute av Afghanistan. «Nå har vi avsluttet det norske militære bidraget i Afghanistan», sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i forbindelse med den dramatiske evakueringen.

En av de mest omdiskuterte – og kritiserte – konsekvensene av «krigen mot terror», er interneringen av mistenkte terrorister. Selv om mange ble overført til tredjeland under president Obama, sitter det fortsatt flere titalls fanger inne på Guantanamo Bay.

En av dem er Abu Zubaydah. Han er verken tiltalt eller dømt for noe, men har vært internert i snart 20 år, de siste 14 årene på Guantanamo.

I 2015 fant Den europeiske menneskerettsdomstolen at Zubaydah – før han kom til Guantanamo – var holdt ulovlig fengslet og torturert i et CIA-fengsel i Polen, på en såkalt «black site». For å styrke den etterfølgende kriminaletterforskningen i Polen, stevnet hans amerikanske advokat to psykologer for bevisopptak av vitneprov. De to har ikke bare designet avhørsmetoden waterboarding, men skal selv ha utført den på Zubaydah i Polen.

Etter stevningen la amerikanske myndigheter ned forbud mot bevisopptakene, fordi de kunne avsløre stats- og etterretningshemmeligheter i forholdet mellom USA og en annen stat. Spørsmålet om dette forbudet var lovlig, ble nylig prosedert i den amerikanske høyesteretten.

FANGE: Bildet viser Abu Zubaydah, som fortsatt befinner seg i det amerikanske militærfengslet i Guantanamo på Cuba.

Under prosedyrene kom det imidlertid opp et mer grunnleggende spørsmål: «Hvorfor sitter i det hele tatt Zubaydah fortsatt inne på Guantanamo», spurte den liberale dommeren Breyer, «aktive kamphandlinger mot Taliban er jo opphørt i Afghanistan?»

Den konservative dommeren Kavanaugh fulgte opp: «Er USA fortsatt engasjert i fiendtligheter mot Al Qaeda og andre terrororganisasjoner der», spurte han. Administrasjonens advokat svarte at troppene nok er trukket tilbake fra Afghanistan, men det forhindrer ikke at USA fortsatt er engasjert i fiendtligheter med Al Qaeda: «Derfor kan Abu Zubaydah fortsatt holdes på Guantanmo Bay», fastholdt han.

Hvorvidt amerikanerne fortsatt vil anse det lovlig å holde fanger på Guantanamo Bay uten tiltale og dom, beror altså på hvordan domstolene tolker kongressvedtaket etter 9/11. Der ble presidenten autorisert til å bruke all «nødvendige og hensiktsmessig makt» mot dem som hadde bidratt til angrepene 11. september 2001.

Opprinnelig tolket Bush-administrasjonen dette som en ubegrenset rett til å fengsle «ulovlig stridende». Men da høyesterett behandlet spørsmålet i 2004, mente dommerflertallet at interneringen ikke kunne fortsette etter at den aktuelle konflikten var opphørt. Det var bakgrunnen for spørsmålene fra dommerne nå, og Zubaydahs advokat bekreftet at man gjør alt for å påskynde kravet om løslatelse gjennom rettssystemet.

I denne omgangen ble spørsmålet om løslatelse brakt på bane for å slippe et taushetsproblem overfor Polen: «Kan det ikke heller gjøres et bevisopptak av Abu Zubaydah selv», spurte flere dommere, som mente at brutaliteten i avhørene allerede måtte anses allment kjent. I tidligere vitnemål (og sågar bokutgivelse) har for eksempel en av de to psykologene avslørt mye om behandlingen av Zubaydah: Etter å ha utført waterboarding-metoden over 60 ganger på ham, ba de selv om at avhørene måtte stoppes, som for forferdelige – ja, selv to av de Trump-utnevnte høyesterettsdommerne brukte nå ordet tortur om behandlingen.

Muligheten for bevisopptak av Zubaydah ble ikke avklart under prosedyren, men administrasjonens advokat ble faktisk presset til å komme tilbake til dommerne med et svar.

Hvordan retten til slutt vil stille seg til begjæringen om bevisopptak av de to psykologene, er vanskelig å spå om.

Selv om den liberale dommeren Kagan slo frempå om at det vil kunne virke farseaktig om retten fastholder taushetsplikt om forhold som «alle» vet har foregått i CIAs black sites, var det betenkeligheter å spore blant andre dommere, blant annet den Trump-utnevnte Gorsuch. Det var han som kom opp med løsningen om at Zubaydah selv burde avhøres, istedenfor de to vitnene.

Det spekuleres blant annet i at et bevisopptak mot vitner vil få ringvirkninger for den pågående militærtribunalsaken mot fem andre som er fengslet på Guantanamo Bay. Disse er tiltalt for medvirkning i terrorangrepene 11. september 2001, og risikerer dødsstraff hvis de blir dømt. Siden bevismateriale som er fremskaffet under tortur, ikke kan fremlegges i saken, har forsvarerne hatt problemer med å dokumentere avhørsmetodene som ble brukt på fangene.

Dersom den amerikanske høyesteretten godtar Zubaydahs begjæring om bevisopptak, kan det skape presedens med virkning for militærtribunalsaken. Etter det The New York Times melder, vil forsvarene der nemlig søke øyenvitneskildringer om hvordan avhørene har foregått.

Deres argument er klart: Fanger som har blitt torturert, kan ikke utsettes for dødsstraff.