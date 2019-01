TA AVSTAND! – SV og Rødt har ved flere anledninger hyllet regimet i Venezuela og begge har et spesielt ansvar for å vise at de er demokratiske sosialister, ikke revolusjonære regimesupportere, skriver Venstres Abid Raja.

Venstre-Raja om krisen i Venezuela: – Rødt og SV må på banen!

Ta avstand fra det venezuelanske forbryterregimet, Lysbakken og Moxnes!

Publisert: 30.01.19 12:23







ABID Q. RAJA, stortingsrepresentant (V)

SV og Rødt har tidligere vært klare på sin beundring og støtte til både Hugo Chavez og nåværende president Nicolas Maduro. Begge partiene har nå forholdt seg i ro, men har heller ikke distansert seg fra Maduros forbryterregime.

For at Maduro skal utlyse nyvalg må han få et klart signal verden over om at det han driver med ikke er akseptabelt. Det gjelder spesielt blant hans egne ideologiske frender i partier som SV og Rødt.

Gang på gang har verdenssamfunnet reagert på menneskerettighetsbrudd fra Maduro-regimet. Hungersnød, kriminalitet og rasende demonstrasjoner har preget landet i mange år. En av regimets tidligere advokater, Luisa Ortega, har bedt den internasjonale domstolen i Haag om å arrestere Maduro for brudd på menneskerettigheter.

OHCHR rapporterte i 2017 at det nettopp foregikk systematiske menneskerettsbrudd, inkludert voldelige husransakelser, massearrestasjoner og tortur mot fengslede politiske motstandere. De forsøker å stanse demokratiet med vold.

Men disse rapportene har betydd lite for SV og Rødt. De har ved flere anledninger heller hyllet regimet, og ikke tatt avstand fra de avskyelige forbrytelsene begått mot det venezuelanske folk. Forrige nestleder i Rødt, Marielle Leerand skrev sågar i Klassekampen for noen år siden at regimet i Venezuela måtte forsvares med revolusjon: «Også i dag er det naivt å tro at den ikke-valgte eliten vil gi fra seg makt og privilegier enkelt og ryddig om den ideologiske makta svikter. Eksempelet Venezuela viser at seier i valg for personer og partier som reelt truer den ikke-valgte elitens makt og privilegier, må forsvares med revolusjonær massemobilisering.»

Nåværende nestleder i SV, Kirsti Bergstø, kalte Chavez for «verdens beste statsleder» og Audun Lysbakken egen Venezuela-hyllest er nå fjernet fra SVs hjemmesider, men Dagbladet har heldigvis gjengitt sitatet hans.

Rødt bør heller fortelle det til Maduro og hans egen sviktende «ideologiske makt». I går avviste han nyvalg med å si at «hvis imperialistene ønsker nytt valg, må de vente til 2025.» EU og Norge har ikke ennå anerkjent den nye presidenten, Guaidó, men støtter nasjonalforsamlingen i konflikten med Maduro. EU har satt en frist for å utrope nyvalg. Om dette ikke skjer varsler de at de kommer til å anerkjenne Guaidó. Støtten til Guaidó er rotfestet i den venezuelanske grunnloven som legger opp til at presidenten i parlamentet skal kunne ta over og utskrive nyvalg om valg ikke fullføres på en ordentlig måte. En grunnlov Chavez selv underskrev i sin tid.

Mer enn 13 000 mennesker har blitt arrestert for protester mot regimet. Jeg trenger vel ikke å påpeke ironien i at den «revolusjonære massemobiliseringen» nå skjer mot Maduro-sosialistene selv, og at «eliten» svarer folket med vold. EU og Norge fordømmer volden, men kritikken vil tas mer på alvor om det kommer fra egne ideologiske støttespillere.

Rødt og SV har et spesielt ansvar, da de er ideologiske frender med Maduro. De bør nå vise seg som demokratiske sosialister, ikke revolusjonære regimesupportere.