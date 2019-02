GIR RÅD: – Jeg unner alle det beste, og jeg håper at så mange som mulig klarer å gå inn i seg selv og finne de riktige verdiene i livet, skriver Ciftci i dette innlegget, en del av kronikkserien «25 under 25». Foto: Privat

«25 under 25»: – Kjære ungdom, hør på meg!

Vi er alle slitne. Vi har alle dårlige dager. Men det handler om å være disiplinert, ha viljestyrke og komme seg videre. Skift fokus! Enten må du gjøre noe med ønskene dine og jobbe mot det du vil i livet, ellers så må du slutte å klage og heller bare akseptere utfallet slik det blir.

ESIN CIFTCI (19), student.

Jeg vet at det er lett å bli kvalt av alt skolearbeidet. Jeg vet at det er vanskelig å leve opp til forventingene. Jeg vet også hvor tung samvittigheten blir å bære når man prioriterer feil, og møter på konsekvensene av det. Jeg vet hvor vanskelig det er å stå imot strømmen. Jeg vet hvor vanskelig det er å bare gjøre det alle andre gjør.

Det hele handler om viljestyrke, disiplin og å bruke tiden godt.

Det viktigste spørsmålet er: Hva vil du egentlig? Så fort du finner svaret på dette spørsmålet, tror jeg du innerst inne vet hva du må gjøre. Så hvorfor gjør du ikke det, egentlig?

Hvorfor har det blitt sånn at vi i det tredje og siste året på videregående, tenker vi ikke på annet enn russetiden? Sett bort i fra de ukene russetiden varer, hva får du ut av det? Du blir blakk, det er svært sannsynlig at du gjør mye du kommer til å angre på og faren for at du faller ut av rutinene med lekser og prøver er stor.

Hvorfor drar vi på skolen og klager om hvor leie vi er? Hva får vi egentlig ut av det? Dersom vi alle hadde brukt tiden vi har på skolen til å gjøre skolearbeid, så kan jeg garantere deg at mengden arbeid som må til hjemmebane vil minke. Vi prioriterer feil, og vi er blitt altfor overfladiske.

Jeg sier ikke at du skal legge flaska på hylla for godt, eller at du aldri skal få lov til å klage over hvor trøtt du er. Jeg oppfordrer deg derimot til å være mer bevisst på valgene du tar, både i ukedagene og i helgene.

Når klokka viser 23, legg deg! Når du er sliten etter en uke med mye vurderinger og hardt pensum, bruk helga til å slappe av og hent inn mer krefter til neste uke. Legg bort telefonen din, og følg med i timene, pugg pensum og dra inn de karakterene du så sårt har et ønske om.

Det er ingen som kommer for å redde verken meg, deg, eller noen andre. Nettverket vi har rundt oss kan gi oss råd og motivere oss, men selve arbeidet på skolebenken er det kun vi selv som kan utføre.

Jeg snakker spesielt til videregåendeelever. Det å gå på videregående er et valg du selv tar, det er ingen som i teorien kan tvinge deg til det. Dersom du er så lei, hvorfor går du da på videregående? Er du klar over de summene det koster landet vårt å gi deg gratis videregående opplæring?

Jeg er så lei av at ungdommer har feil prioriteringer og verdier. Hverdagen er fylt opp av «drit», og helgene er fylt opp av «enda mer drit». Folk ser på meg i timene, og spør hvordan jeg klarer å få bra karakterer. «Skulle ønske jeg var like smart som deg». Jeg er ikke smartere enn noen, jeg. Jeg prioriterer, og jeg bruker tiden på ting jeg vet vil gi meg positive fordeler i fremtiden.

Jeg har tre prioriteringer: skole, trening og menneskene jeg er glad i. Jeg prioriterer skole fordi jeg vil sikre meg en stabil fremtid. De valgene jeg tar i dag, og den innsatsen jeg gir i dag, vil påvirke mine barn i fremtiden. Har du tenkt på det? At det du gjør i dag, er avgjørende for hvilke svar du kan eller må gi ditt barn i fremtiden?

Altfor få ungdommer trener, og de som trener, har ofte feil mål med treningen. Trening er et viktig hjelpemiddel i hverdagen. Har du dårlig selvtillit? Sover du dårlig? Sliter du med konsentrasjonen og fokus? Har du lite energi? Kom deg på trening! Dersom du trener jevnt gjennom uken, kan jeg love deg at du vil merke bedringer på alle de små tingene i hverdagen som plager deg. Til og med humøret blir bedre av trening.

Slutt å putt usunn mat i munnen din, og slutt å lev på alkohol hele helga. Ta vare på kroppen din, ta vare på sinnet ditt og gjør en innsats på skolebenken. Vær et godt menneske, ikke døm noen, smil til alle du går forbi og ikke heng deg opp i andres saker. Finn ut hva du egentlig vil i livet, og jobb mot målet ditt.

Jeg er stolt over de verdiene jeg har. Jeg er stolt over at jeg ikke bruker tiden min på å drikke eller å ha mange venner som jeg ikke får noe godt ut av å være med. Selvfølgelig er jeg sosial jeg også, men da er jeg med mennesker som jeg genuint mener er gode mennesker med riktige prioriteringer i livet.

Enten så må du gjøre noe med ønskene dine og jobbe mot det du vil i livet, ellers så må du slutte å klage og heller bare akseptere utfallet slik det blir.

Ja, jeg vet det høres kaldt ut og at jeg høres ut som en person med lite empati og sympati men det er kun fordi jeg hver eneste dag ser ungdommer med skikkelig bra, men uutnyttet potensiale.

Vi er alle slitne. Vi har alle dårlige dager. Men det handler om å være disiplinert og ha en bra viljestyrke, og heller komme seg videre. Skift fokus!

Jeg unner alle det beste, og jeg håper at så mange som mulig klarer å gå inn i seg selv og finne de riktige verdiene i livet.