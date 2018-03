VINNER VALGET:President Vladimir Putin vinner valget, men forholdet til vestlige land er verre enn på lang tid. Foto: Reuters

Russisk kaldfront

leder

Publisert: 18.03.18 04:19

I en iskald tid mellom øst og vest blir Vladimir Putin i dag gjenvalgt som Russlands president. Putin har ansvaret for at forholdet til vestlige land har gått fra vondt til verre.

Forholdet var krevende tidligere, men ble dramatisk forverret da Russland annekterte Krim og destabiliserte Øst-Ukraina. Russiske cyberangrep mot vestlige land, forsøk på innblanding i demokratiske valg, spredning av falske nyheter og militære trusler viser et mer aggressivt og selvsikkert Russland. Nervegift-angrepet mot en tidligere russisk spion og hans datter på britisk jord er foreløpig siste hendelse i en gryende kald krig.

Det er en svært beklagelig utvikling. Vestlige land har ingen interesse av en ny kald krig. Norge er tjent med å samarbeide med Russland på en rekke områder i nord. Vi ønsker et stabilt naboskap. Men et samarbeid må bygge på tillit. I sine forsøk på å gjenoppbygge Russland som stormakt synes Putin villig til å spolere resultatet av alle tillitsskapende tiltak som ble bygget opp etter Sovjetunionens fall.

I følge president Putin er alle vestlige anklager mot Kreml oppspinn eller uttrykk for russofobi, en sykelig tendens til å gi Russland skylden. De eneste i vesten som godtar Putins versjon befinner seg i hovedsak på politikkens ytterste høyre og venstre fløy. President Donald Trump har vært uvanlig spak i sin omtale av Russlands handlinger, men den tid ser ut til å være over.

Før helgen innførte USA sanksjoner mot fem russiske grupper og 19 individer som anklages for å ha utført en rekke cyberangrep mot amerikansk infrastruktur. Det er de mest omfattende straffetiltak siden Trump ble president. Og i en uvanlig sterk fordømmelse skriver Trump, Tysklands forbundskansler Angela Merkel, Frankrikes president Emmanuel Macron og Storbritannias statsminister Theresa May at det ikke finnes noen annen troverdig forklaring enn at Russland sto bak “den første offensive bruk av nervegift i Europa siden 2. Verdenskrig”. Det anses som et brudd på internasjonal lov og en trussel mot alles sikkerhet. Russland stiller vestlige land på prøve. Da er vestlig samhold første bud.

Det er nedslående at Russland går i stadig mer autoritær retning med stadig mindre rom for dissens og opposisjon. I et slikt klima vinner Putin oppskriftsmessig gjenvalg. Men Russland har mest å tape, politisk og økonomisk, på økende internasjonal isolasjon.