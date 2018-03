Giskes comeback

SNAKKET I ORKDAL: Trond Giskes første opptreden etter metoo-saken var i februar. Foto: Hallgeir Vågenes

Selvsagt var det kampen om «arvesølvet» Trond Giske skulle komme tilbake på.

Etter at et flertall i Stortingsgruppen til Ap tirsdag sa at partiet stemmer ja til EUs tredje energimarkedspakke og Acer , så Trond Giske sitt snitt. Han sendte en sms til Trønder-Avisa for å si sin mening. Han er nei-mann, viste det seg. Giske vil ha «full norsk styring» over kraftpolitikken fordi det er så viktig for industrien.

I Norge betyr som kjent én industriarbeider i hjelm, kjeledress og skitt under neglene mer enn 100 call center-ansatte damer på kontor. Og selv om de ansatte i kraftproduksjonen også har kjeledress og holder til i distriktene, kom de til kort. Det var smelteverksindustrien som stakk av med merkelappene «distrikt», «miljø» og «grasrot» denne gangen.

En meningsmåling viste at nesten ingen vil la EU-byrået Acar fatte vedtak om norsk kraft. Giske står altså på folket side, for distrikt, industri, mot eliten, mot ledelsen i eget parti og ikke minst mot Jonas Gahr Støre.

Å stille ledende spørsmål i meningsmålinger, er ikke noe nytt. Men det er en tidvis usaklig gjeng Giske snakker på vegne av. Kringkastingsrådet har fått 656 klager fra nei-siden for å ikke ha dekket Acer-saken godt nok. Men selvsagt har NRK dekket saken. Problemet er nok at NRK ikke har tatt nok parti.

Så har vi Rødt da, som vil ha folkeavstemning i saken. Det er et ekstremt dårlig forslag i en sak få har forstått. Aller minst partiet selv.

For nei-siden har oversvømmet oss med tullepåstander i saken. Som at tilslutning til energibyrået Acer vil føre til økte strømpriser. Og at EU skal bestemme om Norge skal bygge kabler. Det er ikke riktig og har ingenting med saken å gjøre.

I virkeligheten inneholder tredje energimarkedspakke lite nytt, det er en oppdatering av regler vi fikk i 2003. Det nye er byrået Acer, som driver mest med rådgivning og koordinering. Nei-siden mener skal stjele «arvesølvet» vårt , til stor overraskelse for byrået i Ljubljana.

For Giske er dette en god sak å profilere seg på. Arbeiderpartiet har en stor nei-side. LO er imot. Giske er gammel EU-motstander som kan relanserer seg selv som folkets mann i krass motsetning til Støre og Espen Barth Eide. For av nei-siden har de blitt fremstilt som totalt i utakt med grasrota.

Men egentlig er det ikke så lett å vite hvem grasrota er. Sterke stemmer i industrien er nemlig ja-folk. Giske er uansett tilbake. Det er risikofritt. For hans nei vet han godt ikke endrer noe. Annet enn å få sagt fra om at han er tilbake, så klart.