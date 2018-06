Giæver og Mørland: Jakten på Robinson

kommentar

Publisert: 04.06.18 11:57

MENINGER 2018-06-04T09:57:31Z

Er England i ferd med å bli en politistat der journalister fengsles for sine politiske meninger? Eller var alt oppstyret rundt Tommy Robinson forrige uke bygget på en misforståelse?

«Hvorfor er det ingen media som dekker Tommy saken når den berører flere hundre tusen mennesker i Europa å verden ellers? ... Dere støtter pedofili når dere hjelper å skjule det».

Bare et av mange engasjerte spørsmål til VG i uken som gikk. Og temperaturen er enda nøyere på nettstedene Resett, Document og Human Rights Service.

«Med fengslingen av Tommy Robinson har myndighetene der til lands høynet innsatsen i et svært farlig spill. En helt for mange i den britiske arbeiderklassen er nå en politisk fange», skrev Christian Skaug på Document. I kommentarfeltene gikk det enda hardere for seg.

Bakgrunnen er at britisk politi forrige fredag arresterte Tommy Robinson utenfor et rettslokale i Leeds, der han var i ferd med å rapportere fra en pågående rettssak hvor 29 menn står tiltalt for omfattende, organiserte overgrep mot mindreårige over lengre tid.

«Kan noen skaffe meg en advokat?», spurte Robinson da han ble ført bort. Dagen etter marsjerte flere hundre demonstranter ned Whitehall i London under kravet «Free Tommy Robinson». Det skal ha blitt holdt appeller hvor Robinson ble sammenlignet med Nelson Mandela.

Det kom i flere dager uklare og til dels motstridende meldinger om hva Robinson egentlig var arrestert for. Var det for å ha forstyrret offentlig ro og orden? Hadde han vist ringeakt for retten – utenfor rettslokalet – uten å ha ytret et ord?

Først over helgen, da rettssaken var over og referatforbudet dommeren hadde bestemt ble hevet, begynte det å tegne seg et bilde av årsaken for det som skjedde.

Det er nødvendig med litt bakgrunn på Robinson. Hans egentlige navn er Stephen Yaxley-Lennon, men han har tatt navnet til et av de mest kjente aktørene i den til dels voldelige fotballhooligan-klubben, Men in Gear. Han er tidligere medlem av det britiske fascistpartiet British National Party og var en av grunnleggerne av anti-innvandrergruppen English Defence League . Han er arrestert flere ganger, blant annet for vold og trusler.

I fjor debuterte han som journalist for Rebel Media, en medieplattform på den kanadiske ytre høyrefløyen. Her begynte han å rapportere om de omfattende overgrepssakene som skal involvere menn med afrikansk og asiatisk bakgrunn og som skal dreie seg om omfattende og organiserte seksuelle overgrep over flere år.

Og for et år siden ble han arrestert i Canterbury av samme årsak som arrestasjonen forrige fredag: For å ha filmet tiltalte og vitner på vei inn og ut av rettslokalet i en av disse sakene.

For det er det som er Tommy Robinsons forbrytelse i denne sammenheng, å ha brutt de meget strenge engelske lovene mot å fotografere i og utenfor rettslokalet under pågående saker.

Som dommer Heather Norton skrev i sin avgjørelse om å gi Robinson en betinget dom på tre måneder: «Dette handler ikke om ytringsfrihet, ikke om legitim journalistikk og ikke om politisk korrekthet. Det handler om rettssikkerheten og garantien for at en rettsprosess kan avvikles på en riktig måte, og det handler om at man er skyldig inntil det motsatte er bevist».

Robinson erkjente skyld og godtok dommen. Det var nærmere et halvt år igjen av prøvetiden da han ble arrestert for å ha gjort det samme forrige uke. Ifølge politiet hadde han direktesendt bildene av folk på vei inn og ut av rettslokalet med kommentarer om hva de skal ha gjort og hadde allerede 250 000 visninger da politiet arresterte ham.

Man kan godt mene at de britiske reglene er for strenge. For to år siden ble en nittenåring ilagt en dom på 15 måneders fengsel for å ha lagt ut bilder av en kamerat i retten som sto tiltalt for et særlig brutalt drap. I de sosiale medienes tidsalder er det en betydelig utfordring å skulle fortsette å håndheve disse lovene.

Men i britisk rettstradisjon er man langt mer bekymret for at dommere og jury skal påvirkes av utenforliggende omstendigheter, som for eksempel pressedekningen.

Og når reglene engang er slik, vil den aktiviteten Tommy Robinson bedrev, potensielt kunne føre til at eventuelle domfellelser kan settes til side fordi partene vil kunne hevde at retten ble påvirket. Det vil i ytterste konsekvens kunne bety at menn som kan ha utnyttet og misbrukt unge jenter over en årrekke, vil kunne gå fri.

Og det vil de i så fall kunne takke Tommy Robinson og hans støttespillere for.