BRANNBOMBER:Politi nær åstedet for angrepet mot en synagoge i Gøteborg lørdag kveld. Foto: TT NEWS AGENCY / X02350

Avskyelige angrep

leder

Publisert: 11.12.17 12:31

MENINGER 2017-12-11T11:31:14Z

At jøder ennå en gang utsettes for dødstrusler og brannbomber er dypt opprørende og urovekkende.

Fredag kveld i Malmø demonstrere et par hundre personer mot president Donald Trumps beslutning om å flytte den amerikanske ambassaden til Jerusalem . I demonstrasjonen ropte mange av de fremmøtte “vi skal skyte jødene”. Saken etterforskes som hets mot en folkegruppe. Lørdag kveld ble synagogen i Gøteborg angrepet med brannbomber. I et tilstøtende lokale pågikk en ungdomsfest og det oppsto stor frykt for hva som kunne skje. Heldigvis kom ingen fysisk til skade. I Gøteborg har politiet pågrepet tre mistenkte menn i 20-årene.

Det som har satt sinnene i kok og utløst demonstrasjoner i mange land er Trumps Jerusalem-erklæring i forrige uke. Det er selvsagt tillatt å si sin mening om presidentens Midtøsten-politikk. Vi kritiserte også Trumps anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad, fordi det ikke tjener forsøkene på finne en fredelig løsning og i stedet oppildner til konflikt. Men at noen holder jøder i våre samfunn ansvarlige for den politikk som amerikanske eller israelske regjeringer til enhver tid fører er grovt feilaktig og avskyelig.

70 prosent av norske jøder svarer at de opplever at jødehatet er blitt verre de siste årene, ifølge en rapport fra Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter som nylig ble lagt frem. Riktignok har andelen i den norske befolkningen med utpregede fordommer mot jøder gått ned til 8,3 prosent. Men det er skremmende at 28,9 prosent av muslimske innvandrere støtter negative påstander om jøder, og at en av tre nordmenn har fordommer mot muslimer.

Når antisemittisme kommer til uttrykk i europeiske gater i 2017 må vi alle være på vakt. Dette er et samfunnsonde som må bekjempes på flere fronter. Hets og vold mot folkegrupper må fordømmes og straffeforfølges. Jøder og andre minoriteter må få den beskyttelse som er nødvendig. Vi trenger politiske og religiøse ledere som tydelig tar oppgjør med fordommer og hets. Liberale demokratiske samfunn må stå opp for grunnleggende verdier som toleranse, respekt og minoriteters rettigheter. Hendelser som i Malmø og Gøteberg skal ikke finne sted i våre samfunn. Her må vi demonstrere nulltoleranse.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!

Denne artikkelen handler om Jerusalem

Jødehat

Donald Trump