Foto: Morten Mørland

Giæver/Mørland søndag 1. juli: Trump TVs triumf

kommentar

Publisert: 30.06.18 17:00

MENINGER 2018-06-30T15:00:06Z

Under radaren til de godt synlige nyhetsinstitusjonene som CNN, New York Times og Fox News sprer det seg et nytt nettverk av konservative nyhetskanaler i USA.

Kontrafaktisk historie: Det gikk som de fleste hadde forutsagt. Hillary Clintons «brannmur» av velgere gjennom Michigan, Wisconsin, Virginia, Colorado, Pennsylvania, og New Hampshire kompenserte for tapene i Florida og North Carolina. I januar i fjor ble hun tatt i ed som USAs første kvinnelige president.

Men Donald Trump brukte ikke lang tid på å reise seg etter tapet. Allerede dagen etter valgnederlaget lanserte han sin nye merkevare, «Trump TV». «Jeg har skaffet millioner av seere og lesere til falske nyhetsredaksjoner som CNN , løgnerne i Washington Post og det mislykkede New York Times », sa Trump under pressekonferansen.

«Det er på tide at jeg får kontroll over alle de inntektene jeg skaper selv».

Til tross for mye bråk rundt oppstarten hvor høyprofilerte hvor folk ble ansatt og oppsagt i et rykende tempo, var Trump TV godt etablert høste 2017, med seertall som utfordret hovedkonkurrenten Fox News i viktige demografiske områder.

«Ingen har skapt en større mediesuksess så raskt enn Donald Trump», sa Donald Trump ved ettårsmarkeringen for valget. «Jeg har den beste forståelsen av hva seerne vil ha og er selv den største suksessen på amerikansk tv».

Nå gikk det altså ikke slik. Men planene skal ha vært klare, selv om det er usikkert hvor langt de hadde kommet. Svigersønnen Jared Kushner skal ha vært i kontakt med store medieinvestorer som investeringsbanken LionTree om finansiering.

Og Trump selv hadde valgt Breitbart-sjefen Steve Bannon som kampanjeleder og pleiet forbindelsen med Alex Jones fra den konspirative mediekanalen InfoWars. Han hadde sett hvilket potensiale som lå i disse alternative mediekanalene og hvordan de kunne utnyttes.

Nå må han i stedet nøye seg med en beskjeden presidentlønn (som han donerer til en veldedighetsorganisasjon for amerikanske krigsveteraner). Samtidig som CNN, Washington Post og New York Times fortsetter å tjene penger på vegg til vegg-dekningen av ham.

Antagelig langt mer enn de ville ha tjent om den noe mindre fargerike Clinton var blitt president.

Det har ikke gått like bra for alle støttespillerne hans. Etter at Steve Bannon fikk sparken som spesialrådgiver har lesertallene til Breitbart News stupt og er nå halvert iløpet av det siste året. InfoWars med kringkastingssjef Alex Jones har fått problemer med annonsører og distributører som YouTube, etter at han hevdet at skolemassakren i Parkland, Florida i februar, var en «falsk flagg»-operasjon orkestrert av «dypstaten». Og at de overlevende som krevet strengere våpenkontroll, var innleide «skuespillere».

Bare Rupert Murdochs Fox News ser ut til å holde fortet, etter at de mest profilerte programlederne har gått tungt inn i forsvaret for Trump. Men kanalen har vært ledende i 16 år sammenhengende, under tre forskjellige presidenter, så det er ikke nødvendigvis Trump-effekten som er avgjørende.

Det er liten tvil om at det egentlig er plass til flere på dette markedet. Og nylig skjedde det noe som for alvor kan forandre det amerikanske mediekartet. Sinclair Broadcast Group varslet at de ønsket å fusjonere med Tribune-syndikatet, noe som vil gi det nye selskapet kontroll over 200 lokale tv-stasjoner og i praksis bortimot et monopol på lokal kringkasting.

Det er i seg selv kontroversielt i USA, hvor anti-monopoltradisjonen står sterkt. Men i tillegg er konservative Sinclair kjent for å utøve sterk redaksjonell innholdskontroll over sine redaksjoner. Blant annet skal de pålegge kanalene å kjøre utvalgte utgaver av kommentatoren Boris Epshteyns segment «Bunnlinja med Boris», hvor den tidligere Trumrådgiveren forklarer presidentens linje.

I forrige uke ble alle bedt om kjøre et innslag hvor Epshteyn hevdet at all oppmerksomheten rundt adskillelsen av barn og foreldre de grensen til Mexico, var «politisk motivert av liberalere i politikk og medier».

I april ble det avslørt hvordan et titalls programledere over hele USA fra vidt forskjellige tv-stasjoner, leste opp fra det samme Trump-vennlige manuskriptet.

Om fusjonen går gjennom vil det nye selskapet nå frem til anslagsvis 72 prosent av alle amerikanske husstander, mange konsentrert i de såkalte vippestatene hvor både kongress- og presidentvalgene i realiteten avgjøres.

Trump vil dermed igjen gå glipp av inntektene merkevaren hans genererer i seertall. Til gjengjeld vi han få et alternativt nyhetsbilde som bekrefter hans virkelighetsoppfatning.