OMSTRIDT PREDIKANT: VG avslører i dag at mirakelpredikant Svein-Magne Pedersen har samlet inn penger til nødhjelpsformål som ikke eksisterer. Foto: Nicolai Prebensen

La de små barn fylle min lommebok

MENINGER 2018-11-17T06:59:40Z

Den kristne givergleden kjenner ingen grenser. Enkelte av dem som nyter godt av den er også helt grenseløse.

Publisert: 17.11.18 07:59

Den såkalte mirakelpredikanten Svein-Magne Pedersen er en driftig herre for Herren. Tidligere år kunne VG fortelle hvordan Pedersen tilbød helbredelse over telefon til stive priser per tellerskritt . Mesteparten av den legende telefontiden gikk med på å vente på at han skulle svare. Selv de som faktisk trodde at en predikant kunne sende sin helbredende kraft gjennom telenettet, så at dette var en svindel.

Når den ble avslørt måtte Pedersen se seg om etter nye inntektskilder. Løsningen be å appellere til nordmenns godhet for fattige og hjemløse barn i India. Innstendige oppfordringer om å gi penger til noen av hans 24 barnehjem som til sammen huset 2000 barn ble sendt ut til hans følgere.

Det er ikke så rart om pengene strømmet inn. I India er det mange barn som trenger og fortjener hjelp. India er ingen søndagsskole, men et land der mange barn og unge har det vondt. At norske kristne ville bruke noe av sin egen velstand til å hjelpe dem er lett å forstå. Dette var jo på mange måter et edlere formål enn å bruke tellerskritt etter telleskritt på egen helse.

Problemet var bare at de 24 barnehjemmene som Pedersen ba om penger til ikke hadde noe med virkeligheten å gjøre. Mirakelpusheren fra Vennesla var bare involvert i to barnehjem. Det ene er i dag kun befolket av kuer, det andre tilbyr leksehjelp men lite annet. Nok en gang er nordmenns giverglede utnyttet og misbrukt.

Vi får håpe at folk snart gjennomskuer Pedersen og hans luftkatedraler. Det er mange gode formål å gi penger til i Norge, også i Kristen-Norge. Men mirakelpastorens luftige løfter om frelse eller omsorg er ikke blant dem.

Dessverre er han ikke alene i dette perverterte «markedet». Stadig vekk blir lignende forhold avslørt. Skal den fine norske givergleden holdes intakt, må de som misbruker den identifiseres og offentliggjøres.

VGs sak i dag er et bidrag, men de som gir fra seg penger bør vurdere troverdigheten til de som ber om dem. For hver krone som blir gitt i god tro men ikke når frem, så er det noen som ikke får det de skulle hatt. For eksempel et litt bedre liv.