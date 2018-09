ENIGE: Sør-Koreas president Moon Jae-in og Nord-Koreas leder Kim Jong-un utveksler håndtrykk etter å ha undertegnet en rekke samarbeidsavtaler. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Fremskritt i Pyongyang

Sør-Koreas president Moon Jae-in har gjennomført et historisk besøk hos leder Kim Jong-un i den nordkoreanske hovedstaden Pyongyang. De har undertegnet avtaler som skal bidra til større sikkerhet og samarbeid mellom de to koreanske statene.

For et år siden skrøt Kim Jong-un og USAs president Donald Trump av sine atomvåpen og sendte dramatiske trusler om å ødelegge hverandre. Trump sa at han kunne straffe nye nordkoreanske trusler med “ild og raseri” verden aldri hadde sett maken til. Det var grunn til å frykte at opptrappingen kunne ende i krig.

I dag er situasjonen heldigvis snudd på hodet. Kim møtte i juni Trump til et toppmøte i Singapore og Kim og Moon har hatt flere møter i den demilitariserte sonen. Nå vil Kim besøke Seoul så snart det lar seg gjøre. Aldri tidligere har en nordkoreansk leder besøkt hovedstaden.

Den gode tonen mellom Sør- og Nord-Korea er svært gledelig og løfterik. Det oppsto en alvorlig trussel mot regional sikkerhet og verdensfreden da Nord-Korea utviklet atomvåpen og avanserte raketter. Alt som kan redusere denne trusselen er positivt.

Samtidig er det nødvendig å minne om at Nord-Korea ennå ikke har påbegynt atomnedrustningen. Kim har ikke en gang lagt frem en liste over hva Nord-Korea har av atomvåpen, baser og kjernefysisk materiale. Trump var derfor altfor tidlig ute da han i sommer erklærte at atomtrusselen var fjernet, bare fordi han hadde truffet Kim.

Det viktigste for Kim har alltid vært å sikre seg selv og sitt regime. Han skaffet seg atomvåpen som beskyttelse og til bruk som forhandlingskort. Dynastiet Kim har kommet med løfter om nedrustning tidligere uten å følge opp. Kim Jong-un må i praksis vise at Nord-Korea mener alvor med å ruste ned. Diktatoren sier det avhenger av amerikanske motytelser. Det er opplagt at langvarige og krevende forhandlinger gjenstår.

Det viktigste er likevel at det pågår en diplomatisk prosess. Det ville ikke skjedd uten Moon Jae-ins fredsdiplomati. Han tok initiativ til samtaler med Kim, samtidig som han sto i nær kontakt med Trump. Et nytt toppmøte mellom Kim og Trump kan bidra til å opprettholde fremdriften i fredsprosessen, forutsatt at det fører til konkrete resultater fremfor uforpliktende erklæringer.

Altfor lenge har Korea vært en farlig og fastlåst konflikt. Vi håper partene bruker muligheten som nå står åpen for fred og samarbeid på den koreanske halvøy.