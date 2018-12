INNVANDRING: – At Sylvi Listhaug og Frp angriper arbeidsinnvandrere og universelle velferdsordninger er ganske oppsiktsvekkende, skriver forfatterne. Foto: Tore Kristiansen

Til forsvar for arbeidsinnvandreren!

Norske velferdsytelser er med god grunn koblet til arbeid, ikke til statsborgerskap. Sylvi Listhaugs angrep på arbeidsinnvandrere er også et angrep på den norske modellen.

MADS A. DANIELSEN, medlem av Oslo Ap

EMIL MOGSTAD, medlem av Oslo Ap

EØS-avtalen kommer under stadig sterkere press. Nylig har Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet uttalt at de ikke har planer om å frede EØS-avtalen , og Fellesforbundet kan tippe LO til å mene det samme. Fremskrittspartiets Per-Willy Amundsen sa nylig til Klassekampen at «Nå som britene er på vei ut av EU , bør også Norge kreve å få EØS-avtalen reforhandlet».

Sist ut er Frp-nestleder Sylvi Listhaug, som i et intervju med VG (12.12.18) hiver seg på bølgen og sier EØS-avtalen bør reforhandles. Listhaug ønsker å begrense innvandringen fra særlig Øst-Europa, og hun vil reforhandle (les: innskrenke) muligheten andre EØS-lands innbyggere har til å jobbe i Norge og delta i norske velferdsordninger.

Listhaug sier blant annet at ‘Jeg mener det må bli slutt på at arbeidsinnvandrere får ta med seg eksempelvis barnetrygd og kontantstøtte tilbake til hjemlandet. Slike ordninger bidrar til å stimulere at flere vil komme til landene som har slike gode ytelser.’

Angrep på innvandring er ikke noe nytt fra verken Listhaug eller Frp, men at de angriper arbeidsinnvandrere og universelle velferdsordninger er ganske oppsiktsvekkende. Ikke bare lønner arbeidsinnvandring seg, den er faktisk helt nødvendig for å få hjulene i økonomien til å gå rundt. Uten arbeidsinnvandringen fra Polen og Sverige hadde det norske samfunnet stoppet opp.

Norge utdanner for eksempel ikke nok håndverkere til å dekke behovet til byggebransjen. Nordmenn flest vil heller ikke ta jobber som vaskehjelp eller servitør. Begrenser vi EØS-borgeres mulighet til å reise til, jobbe og bo i Norge kan vi dermed i verste fall lamme hele næringer, som byggebransjen, lastetransportbransjen, og hotell- og restaurantbransjen.

Arbeidsinnvandring fra EØS-området har i det store og hele tjent Norge svært godt. Dette underbygges av blant andre Statistisk sentralbyrå og OECD og av forskerne bak den omfattende Europautredningen og de to Brochmann-utvalgene .

Den trolig største utfordringen med arbeidsinnvandring i dag er sosial dumping, men vi trenger ikke reforhandle EØS-avtalen for å løse dette: Her har regjeringen et stort handlingsrom innenfor EØS-avtalen, som de velger å ikke bruke.

De potensielle samfunnsøkonomiske og politiske konsekvensene av en slik reforhandling er enorme. Arbeidsinnvandring i seg selv er ikke et godt nok argument til å starte en slik risikosport. Har ikke Listhaug fått med seg Brexit?

Dagens arbeidsinnvandring fra EU lønner seg, også når vi trekker fra velferdsytelsene de har opptjent. I 2017 utbetalte NAV kun 59 millioner kroner i barnetrygd til polske familier. Litauiske familier var på en god 2. plass med snaue 30 millioner. Når de bidrar til å holde hjulene i det norske samfunnet i gang og betaler milliarder i skatt til den norske velferdskassa, er det så mye å forlange at polske håndverkere og svenske servitører som alle andre får utbetalt sykepenger eller engangsstønader hvis de får barn?

Norske velferdsytelser er med god grunn koblet til arbeid, ikke til statsborgerskap. Det kalles arbeidslinja.

Vi skal ikke gå i retning av De arabiske emirater eller Qatar, der rettigheter til grunnleggende tjenester er knyttet til statsborgerskap, og fremmedarbeidere fra Pakistan og Sri Lanka er en underklasse uten rettigheter.

Som vi sier i Arbeiderpartiet: ‘Gjør din plikt, krev din rett.’ Det skulle bare mangle at EØS-borgere som arbeider i og skatter til Norge opptjener de samme rettighetene som alle andre i norsk arbeidsliv. Noe annet ville vært diskriminerende. Listhaugs uttalelser er dermed ikke annet enn et angrep på den norske modellen.