Skjebnetid

Tirsdag skal det britiske parlamentet etter alt å dømme stemme over den fremforhandlede brexit-avtalen.

Et skjebnetungt øyeblikk i nasjonens historie. Så skjellsettende at alt er usikkert. Både utfallet og hvilke konsekvenser det vil få. Det er i skrivende stund ikke en gang sikkert om avtalen blir lagt frem til votering i morgen.

Så sent som nå i helgen foregikk det, ifølge The Sunday Times, samtaler på toppnivå i det konservative regjeringspartiet om statsminister Theresa May i ellevte time skal be om utsettelse. Dette for å unngå ydmykelse fra sine egne i en avstemning der hun etter alle solemerker vil lide nederlag.

Pausen skal hun angivelig bruke til å gjennomføre nye samtaler med EUs ledelse og brexit-forhandlere i Brussel. Målet er å komme opp med en bearbeidet avtale tilstrekkelig sminket til å kunne passere de minst gjenstridige i Tory-rekkene.

May skal på fredag ha avvist et lignende initiativ fra Sir Graham Brady, leder av den såkalte 1922-komiteen – parlamentarikergruppen som under gitte omstendigheter kan kreve valg av ny partileder.

Disse forsøkene på å få statsminister May til å kjøpe seg enda mer tid kan tyde på flere ting. Men først og fremst signaliserer det at gravalvoret er i ferd med å gå opp for den ubøyelige høyresiden i det konservative partiet: Hele regjeringsprosjektet er i spill, og de vil få skylden om det havarerer.

Et utfall som ikke er like utenkelig lenger, er at Theresa May selv kan velge å gå av og kaste landet ut i regjeringskrise og nyvalg. Ifølge meningsmålingene er det i så fall ikke veldig sannsynlig at Toryene kan gjeninnta Whitehall og Downing Street etterpå.

Da vil Tory-opprørere som Boris Johnson, Jacob Rees Mogg og deres støttespillere på høyre høyreflanke måtte se seg i speilet hver morgen de kommende år og erkjenne hvem det var som innsatte sosialisten Jeremy Corbyn som statsminister.

Eneste farbare vei for Theresa May hvis hun skal vinne frem, er å tviholde på narrativet om at det er hennes avtale eller syndfloden.

Etter å ha lidd nederlag i morgen vil hun ha enda en sjanse til å få avtalen vedtatt i en avstemming nummer to. Da må hun spille hard brexit- og EØS-tilhengerne i fanget på hverandre slik at Labour blir nødt til å forlate sitt primære forbli-i-EU-standpunkt og tvinges til å stemme for andrevalget; en avtale som sikrer britene en trygg avskjed med EU.

Trolig er det flertall i parlamentet for en ny folkeavstemning om brexit, og ifølge meningsmålingene ville resultatet i så fall bli det motsatte som sist. Det er dypt ironisk, men enda mer tragisk, at Theresa May må bruke all sin politiske kapital og kløkt på å drive gjennom et vedtak hverken folket eller de folkevalgte innerst inne ønsker seg.