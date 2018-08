DIGITALT: En mann skriver inn et passord på en PC under den store hackerkongressen Def Con i Las Vegas i fjor. Foto: Steve Marcus / Reuters

Den digitale krigen

Propagandakrigen mot vestlige demokratier blir stadig mer sofistikert.

Russiske hackere, på oppdrag fra landets etterretningsmyndigheter, har utvidet sine amerikanske mål til også å omfatte konservative amerikanske tenketanker som The Hudson Institute og International Republican Institute, ifølge en rapport fra programvaregiganten Microsoft. I tillegg til at de er konservative har organisasjonene det til felles at de tidvis er kritiske til president Donald Trump, skriver New York Times . Avisen hevder angrepene på disse institusjonene representerer et underordnet strategiskifte for å nå et overordnet mål for russisk etterretning: Å destabilisere organisasjoner og institusjoner som utfordrer Moskva og president Vladimir Putin i Russland .

Mens de dokumenterte russiske hackerangrepene på demokratenes valgkampmaskin i 2016 kom overraskende på en hel verden, må de fleste land nå være oppmerksom på faren for denne typen fiendtlig manipulering fra fremmede makter før et valg. Sverige, som går til urnene om snaut tre uker synes å være spesielt sårbare for denne typen cyberaggresjon. Når konfliktnivået er høyt og debatten opphetet er grunnen fruktbar for denne typen splitt og hersk-strategi.

Tidligere i år offentliggjorde den amerikanske nettavisen Buzzfeed et dokument fra det amerikanske innenriksdepartementet som viste at landets myndigheter mente Russland sto bak angrepet mot ni av Sveriges største nettmedier i 2016. Man skal være ganske naiv for å tro at Russland i dag har mindre interesse av valgresultatet i det umiddelbare nærområdet som Sverige – og Norge – representerer.

Man kan diskutere hvor vellykket den er, strategien med å destabilisere fungerende demokratier foran et valg gjennom digitale angrep og spredning av desinformasjon. Mens det ikke er noen tvil om at Russland sto bak flere slike angrep på USA i 2016, er det høyst usikkert hvor mye de faktisk hadde å si. For alle som arbeider med, eller forbruker medier og informasjon er imidlertid årvåkenhet maktpåliggende. Det som før var lett gjennomskuelig propaganda fra fremmede makter kommer nå i form av tidvis sofistikert og godt kamuflert agitasjon. Skulle hemmelige tjenester vinne frem med en slik strategi, vil det true fundamentet for frie medier over hele verden og derigjennom undergrave den demokratiske infrastruktur.