INNRØMMET FEIL: Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden sa i lagmannsretten onsdag at forsvarergruppen kanskje var for naive da Jensens sak var oppe tingretten. Foto: Tore Kristiansen

Stille frontalangrep fra Elden

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Den korrupsjons- og hasjdømte politimannen Eirik Jensen har bedt om et mer offensivt forsvar. Det har han nå fått.

«Han kjempet mot vindmøller». «En spydspiss», sa forsvarer John Christian Elden om sin klient Eirik Jensen i ankesaken. I form var han neddempet. Men alle som hørte, skjønte hva han forsøkte å si.

Krig. Retorisk og juridisk.

Eirik Jensens forsvarer angrep aktoratet for å la rykter bli til bevis, for juridiske krumspring og hemmelighold. Denne gangen vil han ikke akseptere sladdede dokumenter og ukjente informanter.

– Om det medfører kamper om bevis, skal vi ta dem, sa Elden.

Og det stemmer at det som kan kalles «rykter» fikk betydning i tingretten. For eksempel de fem forskjellige vitnene som fortalte at de visste at Jensen sto på Cappelens lønningsliste. Både Cappelens mor, ekssamboer, sønn og sønnens stefar vitnet om det de kalte «familiehemmeligheten». En kriminell vitnet også om at Jensen og Cappelen samarbeidet.

Elden mente aktoratet laget en ramme hvor puslebitene skulle passe inn, slik at retten tenkte «skyldig».

I ankesaken har han ikke tenkt å vike en tomme. Den nye strategien ser ut til å gå langs tre spor:

For det første er det naturligvis korrupsjonspengene.

– Følg pengene. Hvor har de blitt av, spurte Elden?

Og der har han et poeng. I dommen fra Oslo tingrett ble Jensens overforbruk, som aktoratet mente å kunne bevise, sett bort fra. Og det er lite som tyder på et liv i luksus for Jensen i de 20 årene han ble dømt for å samarbeide med Cappelen.

Forsvarets andre hovedspor er kommunikasjonen mellom Jensen og Cappelen . – Alt fra sushi til andre ting, sa Elden. Var det ikke bare naturlig snakk med en informant og hverdagsprat de tekstet om?

Og noe var nok det. Men meldinger om «flammesikre plater» og «Av 100 påmeldte møtte kun 90…?» må fortsatt forklares.

Det tredje sporet er bevisførsel rundt ting som «Det hemmelige prosjektet», altså en jobb Jensen hadde i politiet frem til 2012 og som er stemplet hemmelig på grunn av sikkerhet. I tingretten var dette avskåret, men Jensen brakte det inn i saken i et forsøk på å forklare seg.

– På grunn av prosjektets karakter og ansvaret for folk 24/7, så har jeg levd et liv som ingen på politihuset har visst om, sa Jensen, som fortalte om et prosjekt forankret på toppnivå i norsk politi, at det var nasjonalt og «top security».

Elden harselerte onsdag med påtalemyndighetens ulike krumspring for å holde informasjon hemmelig. Og det har unektelig komikkens skjær. Politiet har sladdet og beslaglagt Jensens egne dokumenter.

Men at myndighetene ønsker å holde saken hemmelig, handler nok om nettopp sikkerhet. Kilder kan havne i fare, arbeidsmetoder kan avsløres. Jensen selv har understreket hvor tungt det er for ham å bryte kodeksen og snakke om topphemmeligheter.

I tingretten fungerte da også snakket om hemmelighold mest som en nødhavn når Jensen slet med å forklare seg.

«Jeg kommer ikke til å spare noen», sa Jensen før saken i fjor. «Alt skal frem», sier Elden nå.

Men det blir nok mye av det samme. Det er pengene som gir rom for å skape tvil. Jensen må være mangemillionær om det Cappelen har fortalt stemmer.