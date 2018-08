Per Sandberg på folkemøte i Mandal i helgen Foto: Hallgeir Vågenes

Slik det måtte gå

Det var ingen vei utenom. Per Sandberg måtte gå av som statsråd. Han falt for eget grep.

Per Sandberg reiste til Iran uten å varsle, slik han skulle ha gjort. Han tok med seg jobbtelefonen sin, og kan dermed ha lagt sensitiv informasjon åpen for iransk etterretning. Da han kom hjem, sa han at han godt visste hva han hadde gjort, og at det var hans eget valg å opptre på denne måten.

Regjeringen kan ikke ha en statsråd som bevisst bryter sikkerhetsrutiner og regler. Og som på toppen av det hele når han kommer hjem bagatelliserer både reisen og sine egne sikkerhetsbrudd. Erna Solberg hadde ikke noe valg. Per Sandberg måtte trekke seg.

Burde rådført seg

Hele historien er en trist affære. Bakteppet er et samlivsbrudd som åpenbart har vært opprivende for begge parter, med gjensidige beskyldninger og søksmål. Sandberg har forelsket seg, og latt hensynet til privatlivet veie tyngre enn viktigheten av å følge sikkerhetsrutiner statsråder er pålagt.

Mye tyder på at han ikke har rådført seg med noen som kunne hjelpe ham før han la sine ferieplaner - eller at han har latt være å lytte. Hadde han håndtert både planleggingen, selve reisen og sine egne reaksjoner i ettertid, kunne mye vært annerledes.

Det som nå skjer, kan være Sandbergs farvel til norsk politikk. Han er fortsatt nestleder i Frp, men sitter ikke lenger på Stortinget. Også før han sa ja til gjenvalg som nestleder, ga han uttrykk for at han muligens var på vei ut av politikken.

Hardtarbeidende

Sandberg er kjent som en dyktig fagpolitiker. Han fikk mye ros av kollegaer i alle partier da han satt i Stortingets samferdselskomite. Han har vært omstridt som fiskeriminister. Men det er tydelig, også for hans motstandere, at han er hardtarbeidende, at han ikke viker unna motstand, og at han møter dem som blir rammet av beslutningene hans ansikt til ansikt.

Lenge var Sandberg kjent som en av de mest folkelige politikerne i Frp. Men i denne saken har det vært taust fra mange gamle støttespillere, noen av dem har til og med kritisert ham. Mange har nok ligget på været for å se hvor det ender. Det vet vi i dag.

Hva med Erna?

Denne saken slår tilbake på hele regjeringen, også på statsminister Erna Solberg. Det har festet seg et inntrykk av at hun i utgangspunktet tok for lett på det som har skjedd. Dette kommer på toppen av kritikken fra Riksrevisjonen, som ved to anledninger har slaktet sikringen av sårbare objekter ved et eventuelt terroranslag. Senere denne måneden er det høring i Stortinget, der representanter for Regjeringen må svare for seg.

Spørsmål om sikkerhet og beredskap er av en annen karakter enn andre typer saker. Det er mindre slingringsmonn, mindre rom for slurv her. Det har Per Sandberg fått oppleve nå. Og det kan Erna Solberg komme til å merke.