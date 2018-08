FERIE MED FORVIKLINGER: Per Sandberg glemte sikkerhetsrutinene da årets tyrkiaplaner gikk i vasken. Han dro til Iran. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Godt Frp’ere flest ikke er like naive

Publisert: 06.08.18 17:00

Når så få i partiet støtter nestlederen, er stikkordet islam.

Det er ikke like mange som roper «heksejakt» i Frp eller i kommentarfeltene denne gangen. Tvert om, flere er sinte på Sandberg, også høyt oppe i Frp.

Det er ikke så rart. Iran har det mest notoriske, islamistiske styret i verden. Du kan ikke reise dit og skryte uhemmet av det som Frp’er.

Skal en Frp-statsråd dra til Iran, er første bud å si noe om det diktatoriske prestestyret, de fryktelige sharialovene og bruddene på menneskerettighetene.

Ikke at landet er vakkert og at det er blant verdens mest misforståtte, som var Per Sandbergs budskap i sosiale medier.

Iran og islam er rett og slett en no-go-sone i Frp. Og derfor virker ikke den vanlige listhaugske måten å møte kritikk på.

Sandberg prøvde rett nok i forrige uke. - Alt jeg gjør skaper reaksjoner , sa han.

Og alt han fikk igjen var noen halvhjertede støtteerklæringer fra ytterste venstre side.

Det hadde vært enklere for fiskeriminister Per Sandberg om han falt for en russisk skjønnhet. Ja, det hadde vært bedre med en kvinne fra nesten hvilket som helst annet land.

Hans norsk-iranske kjærestes forsvar i Dagsnytt18 på fredag , gjorde i alle fall ikke saken bedre.

Bahareh Letnes prøvde i sendingen å moderere inntrykket av Iran. Det er ikke så mye pisking der, når man tenker seg om, mente hun. Og mesteparten av lovverket kommer dessuten ikke fra sharia.

Det er mulig det. Men for en Frp’er kan null prosent av lovverket komme fra sharia, om man samtidig skal reise rundt og reklamere for landet. Det gjelder egentlig resten av oss og.

Dessuten: En liten prosent pisking er en mager trøst for folk som blir utsatt for torturen.

Frps konsekvente avstandstagen fra regimer som dette, har det derimot vært lett å støtte helhjertet.

Men så falt jo kresne Bahareh Letnes for Sandberg fordi han var trønder og på grunn av personligheten , som hun sa.

Det er ikke lett å stå imot slik sjarm. Bare tanken får antakelig Darwin til å snu seg i graven.

Det er mulig det også er «naturen» som forklarer at Sandberg ikke har sagt noe på at Letnes kan reise uten hijab, med kjæreste, i et land der begge deler er strengt forbudt.

Det var nok også derfor tok han meg seg jobbtelefonen. Og la den igjen i kofferten. Og glemte å varsle Erna. Og ikke ser ut til å stusse på at en tidligere flyktning kan dra på impulstur tilbake til landet og familien som hun for ti år siden flyktet fra.

Men så er Per slett ikke alene om å bli blendet av følelser og dramatiske historier.

Frp’ere pleier å være flinke til å single ut slike folk.

De kaller dem «fuzzy asylliberalere», «snøfnugg» og «generasjon ynk».

Nå går det også med «Per Sandberg».