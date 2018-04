FENGSLET: Nordmannen Frode Berg sitter fengslet i Russland, mistenkt for spionasje. Foto: Harald Henden

Russland bruker Frode Berg mot Norge

kommentar

Publisert: 25.04.18 21:49

Premissene i Frode Berg-saken er svake. Ordbruken er tilsvarende sterk. Norge sliter i det politiske spillet med Russland.

Arrestasjonen av Frode Berg er i ferd med å dele Norge. Særlig etter hans angivelige tilståelse av å ha jobbet for den norske Etterretningstjenesten Flere av Bergs støttespillere langer nå ut mot E-tjenesten og den norske regjeringen.

Det hevdes at Berg er lurt, at Berg ble manipulert, at ingen gjør noe for å få ham hjem og at Berg er et offer for en aggressiv norsk Russlandspolitikk. Det meste i saken er E-tjenestens og regjeringens skyld er omkvedet.

Frustrasjonen og sorgen over at en norsk statsborger, for noen en venn og en kollega, sitter på streng isolasjon i et beryktet fengsel i Moskva er lett å forstå. Arrestasjonen av Berg i desember i fjor kom som et sjokk på folk i Kirkenes. Det har kommet flere sjokk etter det.

Da nyheten om Bergs arrestasjon ble kjent, rykket flere ut og sa at de var helt sikre på at han ikke var en spion, at hele saken måtte være en misforståelse. Blant dem som sa det tydeligst var ordfører i Sør-Varanger Rune Rafaelsen (Ap). Rafaelsen har i en årrekke jobbet med norsk-russiske forbindelser og en ivrig forkjemper for best mulig forhold mellom de to landene. Han er også en tydelig kritiker av det han mener er en for streng og skarp politikk fra Norge mot Russland .

Så kunne Bergs russiske forsvarer, Ilya Novikov forrige uke meddele at Berg hadde innrømmet at han hadde et oppdrag for Etterretningstjenesten da han ble pågrepet. Det utenkelige var plutselig virkelighet. I kjølvannet av Novikovs informasjon, kom flere frem og fortalte at Berg hadde hatt flere oppdrag for E-tjenesten i Russland. Hvordan slike opplysninger kan hjelpe Bergs sak er for meg en gåte. De bekrefter jo bare anklagene som rettes mot ham.

Denne uken har det bygget seg opp et betydelig agg mot Etteretningstjenesten. Den fremstilles som om den nærmest har tvunget Frode Berg og andre nordmenn til å spionere på Russland.

Hele premisset for dette er ganske tynt.

Ingen har hørt fra Bergs egen munn hva som skjedde, ingen vet med sikkerhet hvor dypt involvert han var med E-tjenesten. Kanskje vi aldri får vite det heller. Akkurat slike forhold er det få som snakker sant om. Den er den typen hemmeligheter som det er lov til å lyve om, fordi avsløringer av etterretningsmetoder, -rutiner og -personell kan skade både enkeltmennesker og Norges sikkerhet.

Frode Berg er arrestert og tiltalt av den russiske sikkerhetstjenesten FSB, kjent som en av de mest skruppelløse og durkdrevne i verden. FSB vil bruke denne saken til noe mer enn eventuelt å få dømt det de mener er en norsk spion. Det blir stadig vanskeligere å se hvor saken mot Berg slutter og det politiske spillet mot Norge begynner.

At FSB har som mål å svekke den norske Etterretningstjenestens mulighet til å drive etterretning mot Russland er åpenbart. Å lage en fortelling om E-tjenesten som en gjeng amatører som presser gode nordmenn til å gjøre livsfarlige oppdrag, er et effektivt middel for å oppnå det.

En hemmelig tjeneste er avhengig av tillit i befolkningen, i denne saken er det mange som uttrykker mistillit til E-tjenesten.

Det er lett å skjønne at det blir sånn når tjenesten selv skalker alle luker og nekter å snakke med noen, og Utenriksdepartementet gjentar sine ikke-svar på alle spørsmål. Da legges premissene i saken av den informasjonen som FSB tillater Bergs russiske advokat å gå ut med.

Det er merkverdig at det ikke stilles flere kritiske spørsmål rundt den russiske versjonen av saken, som ser ut til å ha endret seg flere ganger. Først ble det sagt at Berg spionerte for CIA, så at han sto i ledtog med en arrestert russisk politimann, før det siden var snakk om en russisk kvinne. Nå vet vi ikke engang om han egentlig har vært i kontakt med noen.

Det er ingen grunn til å tro at rettsprosessen og etterforskningen mot Berg følger våre standarder for rettssikkerhet. Vi vet ikke hvordan innrømmelsene som Novikov har brakt videre er formulert eller hva Berg egentlig har sagt. Bergs kontakt med omverdenen, med sin familie og andre er fullstendig prisgitt FSB. Alle besøk og samtaler er overvåket. Det ligger selvfølgelig muligheter for stort press mot Berg i dette. Likevel gjøres videreformidlede innrømmelser til grunnleggende premisser i debatten om Berg. Det er merkelig, og et kildekritisk problem.

Når to etterretningstjenester står mot hverandre i et offentlig oppgjør bør man ta høyde for at sannheten i saken kan befinne seg godt skjult bak tykke lag av løgner og fordreininger. At de russiske tjenestene lyver uten å blunke selv i møtet med klare fakta, har vi sett mange eksempler på. Likevel gjøres altså versjonen av Frode Berg-saken som kommer ut fra FSBs eget fengsel til den offisielle, og brukes til å ta et oppgjør med vår egen E-tjeneste.

Det kan hende at den norske Etterretningstjenesten har sitt å svare for i denne saken. Hvis Frode Berg jobbet for den, så er det selvfølgelig en stort nederlag at han ble avslørt. Men det betyr ikke at hele tjenestens virksomhet er klanderverdig. At Norge driver etterretning mot Russland er både riktig og naturlig. Og det krever at noen blir spurt om og er villige til å gjøre det.

