Reprise på Entebbe

Publisert: 23.04.18 15:05

Gisseldramaet på Entebbe i Uganda ble filmatisert tre ganger rett etter at det skjedde i 1976, og skapte voldelige konfrontasjoner i flere norske byer. En ny film i år om dramaet over førti år senere, hever knapt et øyenbryn.

27 juni 1976 kapret tyske og palestinske terrorister et israelsk Air France fly på vei fra Tel Aviv til Paris. Etter en tvungen mellomlanding i Libya hvor noen gisler ble satt fri, fikk kaprerne landingstillatelse i Uganda hos diktatoren Idi Amin.

Etter syv dager fløy Israel i all hemmelighet inn 29 israelske kommandosoldater som angrep flyplassen, drepte terroristene og 45 ugandiske soldater. Fire gisler ble også drept, men 102 ble reddet og fløyet hjem via Kenya. Lederen for kommandogruppen, Yonatan Netanyahu storebroren til den senere statsministeren – ble også drept.

Hele den spektakulære aksjonen var som skåret rett ut av en av datidens action- og katastrofefilmer. Og i dagene og ukene som fulgte hadde hele tre forskjellige filmselskap sikret seg forskjellige rettigheter til historien. Det ble et kappløp om å komme først til kinoduken, som ble vunnet av fjernsynsselskapet ABC med«Seier i Entebbe», som hadde verdenspremiere rett før jul, knappe fem måneder etter dramaet.

Norge var et av landene hvor filmen hadde premiere. Og fra det øyeblikket premieredatoen ble kjent, oppsto det en splittelse i opinionens forhold til aksjonen.

Inntil da hadde de fleste nordmenn som ikke var voldsom engasjert i midtøstenpolitikk sånn til daglig, oppfattet «operasjon Thunderbolt» (som var kodeordet israelerne hadde gitt aksjonen) som en feelgood begivenhet.

Hey, israelerne hadde reddet nesten alle de uskyldige gislene – noen av dem jødiske tidligere konsentrasjonsleirfanger. Sympatien med terroristene var ikke stor – to av dem var tyskere, noe som ikke akkurat appellerte til sympati og forståelse fra verdenssamfunnet når de tok jødiske gisler 30 år etter at Holocaust var avsluttet.

Og som ren bonus hadde man ydmyket den forrykte diktatoren Idi Amin – mannen som hadde fordrevet 40.000 asiater, kastet politiske motstandere til krokodillene og som ellers skrøt av det meste fra tortur til kannibalisme. Gikk det an å mislike en slik aksjon?

Joda, det gjorde det. «Kjeppjag sionistfilmen», oppfordret det radikale tidsskriftet Filmavisa. « Seieren ved Entebbe er ein propagandafilm for sionistisk terror, for retten til ein okkupantstat til væpnet aksjon mot andre land», skrev Klassekampen på lederplass.

Under premieren sto aksjonister utenfor og delte ut flygeblad. Og da filmen startet hadde flere gjemt seg bak publikum og reiste seg med bannere og prøvde å avbryte visningen etter at filmen hadde startet.

Dette fant ikke det betalende publikum seg i. Flere steder kom det til håndgemeng. I Oslo kastet publikum demonstrantene ut av Colosseum. I Tromsø ble det rene gatekamper utenfor Fokus kino. I Moss ble også demonstrantene kastet ut, men klarte å stjele med seg en av filmrullene fra maskinrommet.

«Seieren ...» ble etterfulgt av «Raidet på Entebbe» en måned senere. Og i løpet av 1977 kom også « Operasjon Thunderbolt» som var en israelsk dramatisering av aksjonen.

Det sto fortsatt noen aksjonister utenfor kinoene og delte ut pamfletter på slutten av 1977, men lufta var gått litt ut av ballongen.

Selv så jeg ingen av dem før et par år senere, da man kunne leie dem på video og se dem hjemme i stua uten at det dukket opp AKPere fra bak sofaen og ødela moroa. Alle tre var litt under pari, terningkast tre-actionfilmer, preget av hastverksarbeid og liten tid eller vilje til å forklare noe av bakgrunnen for konflikten.

Men i dag, nesten 42 år senere, burde det være mulig å vente seg noe mer. Flere av aktørene, ikke minst Israels statsminister Rabin og forsvarsminister Peres og Ugandas president Idi Amin er avdøde, er blitt historiske skikkelser. Midtøsten-konflikten er minst like fastlåst. Og actionsjangeren har selv tatt noen kvantesprang fremover både dramaturgisk og teknisk.

Så hva kunne man få ut av denne utrolige historien nå?

Skuffende lite, viste det seg. «Syv dager i Entebbe » er egentlig bare en nyoverhalt versjon av sine forgjengere.

Terroristene er fortsatt klisjeer, konflikten bare en svak skisse i bakgrunnen og selv det intense klimakset er forunderlig gammelmodig laget – og dertil irriterende kryssklippet med en israelsk jazzballettforestilling i et forsøk på å gi den et arty preg.

Den norske importøren har funnet ut at den ikke er verdt å sette opp på kino, og det er neppe fordi man frykter slåsskamper i kinosalene. For førti år senere har terroren mot uskyldige sivile rykket inn i Europas storbyer.

Og da ser man slike historier på en litt annen måte.