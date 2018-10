FORESLÅR TILTAK: - Jeg tror at en litt mer fleksibel barnehage også bidrar til at kvinner kan kjempe om høyere stillinger – uten at de knekkes av samvittighetskvaler, skriver Dyson. Foto: Kristoffer Myhre

«Hente i barnehagen»-debatten: – Samfunnet stenger ikke klokken 16

2018-10-27

Jeg sier ikke at vi skal innlosjere barna i barnehager døgnet rundt, men jeg ber om at barnehageordningen i Norge (om det var en person) innser at samfunnet verken åpner klokken 9.00 eller stenger klokken 16.00.

27.10.18

ASTRID DYSON, gründer og daglig leder av dyson.drager.

Martine Lunder Brenne og jeg har blitt karikaturer av oss selv. I mitt innlegg bærer jeg på Mac-en min og i innlegget «Mor med karriere : – Ja, av og til må vi faktisk gå fra jobb for å hente i barnehagen» bærer Brenne barnet sitt på armen.

Brenne er ansatt i Egmont-eide Foreldre & Barn og merker ikke direkte hva det gjør med en bedrift å ha ansatte i småbarnsfasen. Vi som bedriftseiere ser hva fraværsdagene gjør med økonomien vår.

Cofounder-Kjerstin og jeg har syv ansatte, og jeg vil påstå at vi har Norges mest fleksible arbeidsplass. Vi jobber der internett er. Men sånn er det ikke for alle.

Det å ha egen bedrift samtidig som du har barn, er ikke bare tøft, det er modig. Vi trenger flere kvinnelige gründere og ledere. Kjerstin og jeg er bevis på at det går an å være både gründer og leder. Tross småbarn.

Men av og til er det irriterende at barnehagen stenger når den stenger. Både for meg og min cofounder.

Brenne minner om at «det fødes for få barn i Norge, faktisk så få at statsministeren ber oss føde flere .» Jeg ønsker ikke å presse folk til å få barn (for å svare deg Tove Selnes, det var ikke meningen å øke presset småbarnsforeldre allerede har, men jeg må kontre med at det er et ekstremt press på kvinner 30 + om å få barn). Jeg ønsker at Norge får flere kvinnelige gründere og kvinnelige ledere.

Brenne etterlyser også i sin kronikk konkrete forslag:

1. Enten vi liker det eller ikke, så er det de barnløse som lettere klatrer i karrierestigen. Og som kommentar til Heidi Bøhagens kronikk «Skal barna ta ansvaret for at vi har laget et arbeidsliv der det ikke er plass til dem» (som hun egentlig ikke hadde tid til å skrive fordi hun har barn): jeg mener ikke at man skal kartlegge privatlivet til folk i en ansettelsesprosess.

Jeg tror på en mer åpen dialog slik at vi får flere kvinner i ledelse. Vi lever i 2018, alle vet at man er i etableringsfase i f. eks. 30-årene. Snakk om det i jobbintervjuet! Sammen så kan vi tilrettelegge for en arbeidsplass håndterlig for barnløse og folk med barn.

2. Går det an å løsne på den hellige timen fra 16.00 til 17.00? Kan vi si at det er ok å hente etter 17.00? Må vi ha konkurranse om hvem som henter barna først (et ønske fra min cofounder). Jeg tror at en litt mer fleksibel barnehage også bidrar til at kvinner kan kjempe om høyere stillinger – uten at de knekkes av samvittighetskvaler. Barnehageansatte må også hente sine barn. Men det må også folk som jobber turnus. Det er veldig lenge siden «vi har laget et arbeidsliv der det ikke er plass til barn», Bøhagen. Altså, det er ikke noen nytt at folk jobber til alle døgnets tider.

3. Det å være gründer er ikke en 9-17-jobb. Mange svenske barnehager tilbyr utvidede åpningstider for å hjelpe familier hvor mor eller far jobber utenfor «normal arbeidstid». I Sverige har de hatt døgnåpne barnehager i over 20 år. Jeg sier ikke at vi skal innlosjere barna i barnehager døgnet rundt, men jeg ber om at barnehageordningen i Norge (om det var en person) innser at samfunnet i Norge verken åpner klokken 9.00 eller stenger klokken 16.00.

4. Skattelette til gründerselskaper (AS yngre enn 10 år) som har flere enn to ansatte. Ytterligere skattelette til AS som har ansatte i småbarnsfasen. Det er opp mot 15–20 ekstra fraværsdager i året forbundet med barn i barnehagen.

Om Erna gir bedrifter, hvert fall mindre bedrifter i oppstartsfasen, litt mer å rutte med – så kanskje vi kan klare å lage flere barn til gjengjeld.