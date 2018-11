Endelig dommedag

MENINGER 2018-11-02T11:18:12Z

Etter fem uker med beinhard kamp og politisk kaos er dagen endelig her. KrFs veivalg vil definere partiet og norsk politikk i flere år.

kommentar

Publisert: 02.11.18 12:18

Spenningen er intens foran kveldens avstemning på KrFs landsmøte. Selv om et flertall av delegatene på forhånd har plassert seg på blå side, er det ikke sikkert at det ender slik. Avstemningen er hemmelig, det betyr at delegatene kan stemme annerledes enn det fylkene deres har instruert dem til uten å måtte konfronteres med det etterpå. Dette har gitt Hareide og hans røde side nytt håp om å stikke av med seieren til slutt.

KrFs prosess frem mot landsmøtet har fullstendig dominert den politiske dagsordenen i flere uker. Først og fremst fordi regjeringens liv står på spill. Men KrFs valg kan også endre Norges politiske landskap i mange år, uansett hvilken side partiet velger.

Går KrF inn i Erna Solbergs regjering har Norge fått den borgerlige blokken som statsministeren alltid har ønsket seg. Et slikt firepartisamarbeid vil har gode muligheter til å beholde makten i Norge i lang tid. Vinner det blå frem, er dette Solbergs største dag siden valgseieren i 2013. En koalisjon av Høyre, Frp, KrF og Venstre er sterk og favner et bredt velgergrunnlag både i alder og geografi. Denne firerbanden har vunnet relativt klart i begge de siste stortingsvalgene, og kan godt gjøre det igjen.

Velger KrF Ap så er dette Solbergs verste dag. Hun kan i og for seg leve med KrF som et noenlunde lojalt opposisjonsparti, men bytter partiet side så ser veien til makt tung ut for de borgerlige fremover. En Ap-ledet fløy med fem partier vil ha de beste muligheter får å beholde flertallet i mange år.

Resultatet i dag kan også avgjøre flere politiske karrierer. Ryker Erna Solbergs regjering er det et åpent spørsmål om hun er den borgerlige statsministerkandidaten i 2021. Ryker regjeringen kan det også være duket for lederskifte i Frp før neste stortingsvalg.

I Ap kan Jonas Gahr Støres posisjon stå på spill. Blir han statsminister denne høsten så har han endelig nådd det målet han bommet så kapitalt på i forrige valg. En statsministerpost kan blåse nytt liv og ny energi inn en politiker og et parti som sliter tungt. Men hvis det ikke skjer er det et åpent spørsmål om Støre får en ny sjanse i 2021.

Mens kampen har vært på sitt mest intense i KrF har det vært vanskelig å skjønne hvordan partiet skal klare å henge sammen etterpå. Den frykten tror jeg er noe overvurdert. Visst har dette retningsvalget vært opprivende og dramatisk, men noe annet kunne det neppe bli. Likevel virker det som om KrF egentlig var klare for dette oppgjøret. Forslaget om å bli stående der de er i dag har fått begrenset oppslutning, og partier har en evne til å samle seg etter slike slag.

Men i de neste timene er kampen på sitt mest intense, og hele Norge følger dramaet. I kveld vil det være mange vinnere og mange tapere, ikke bare i KrF men i hele det politiske landskapet.