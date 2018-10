Foto: Roar Hagen

Macho fra Eldorado

Jair Bolsonaro er storfavoritt til å vinne presidentvalget i Brasil 28. oktober. Da vil den internasjonale klubben av sterke menn få et nytt medlem.

Bolsonaro er en høyrepopulist som snakker varmt om generalene som styrte Brasil med hard hånd fra 1964 til 1985. Han er en provokatør som effektivt har brukt sosiale medier for å utnytte folkelig misnøye og politikerforakt.

Bare en mann kan stanse den tidligere fallskjermsoldaten fra Eldorado: Fernando Haddad fra Arbeiderpartiet (PT). Han er kommet inn som reserve for tidligere president Lula da Silva, som sitter i fengsel for en korrupsjonsdom. En dom Lula og hans tilhengere mener er politisk. Haddad har ikke Lulas karisma, og PT er svekket av skandaler.

Brasils korrupsjon, kriser og kriminalitet forklarer hvordan en mann som ikke har oppnådd stort i en lang politisk karriere, bortsett fra å fornærme kvinner, homofile og etniske minoriteter, sannsynligvis blir landets neste president. Brasilianske velgere er frustrerte og sinte. Det politiske sentrum er utradert. Tiden er inne for politikere som Bolsonaro.

Han er en politisk veteran, som gir inntrykk av å være en outsider. Bare han kan rydde opp, slik Donald Trump gjør i USA. Bolsonaro påkaller ofte den amerikanske presidenten i valgkampen. Som klimaskeptiker lover han å følge Trumps eksempel og ta Brasil ut av klimaavtalen fra Paris. Brasil har 30 prosent av verdens gjenværende regnskog. Konsekvensene kan bli katastrofale for kampen mot global oppvarming.

Som Trump splitter Bolsonaro folket. Tilhengerne kaller ham en legende og mener han er landets redningsmann. Noen er forretningsfolk, andre er evangelisk kristne og mange savner orden og såkalte tradisjonelle verdier. Men Bolsonaros mange nedsettende og sjokkerende bemerkninger om kvinner, homofile og etniske minoriteter vekker også sterke motreaksjoner.

-Jeg kommer ikke til å voldta deg, fordi du ikke fortjener det, sa han en gang til en kvinnelig parlamentariker.

Forente kvinner mot Bolsonaro og #IkkeHan har millioner av følgere i sosiale medier.

66 prosent av brasilianerne bruker sosiale medier som nyhetskilde, mot 45 prosent i USA, ifølge Digital News. WhatsApp oppgir å ha 120 millioner brukere i Brasil og dette er Facebooks tredje største marked. Falske nyheter florerer. Tonen er konfronterende og hard.

En vinnersak for Bolsonaro er kampen mot voldskriminalitet. I fjor var det 64.000 drap, en økning på ti prosent på ett år. Selv ble Bolsonaro knivstukket på et valgkampmøte i september. Kritikere sammenligner Bolsonaros harde justis med den politikk president Rodrigo Duterte fører på Filippinene. Hans krig mot narkotika har ført til drap på mer enn 12.000 mistenkte langere og brukere.

Bolsonaro vil senke aldersgrensen for dødsstraff fra 18 til 16 år. Politiet skal få frie tøyler i å bekjempe kriminelle. Han vil fordoble antallet høyesterettsdommere, noe som vil gi ham kontroll over domstolen.

-Jeg tilbrakte 17 år i den brasilianske hæren. Jeg vet hva hierarki og disiplin betyr, og uten det vil vi aldri få orden og fremskritt, sa Bolsonaro i et intervju med Financial Times.

Generalene styrte Brasil fra 1964 til 1985. Det blir orden i diktatur, men også grove menneskerettighetsbrudd, drap og forsvinninger. Når Bolsonaro snakker anerkjennende om diktaturet, kan det gi grunn til å bli urolig for demokratiets fremtid. Bolsonaro har sagt at han ikke vil godta valgresultatet, hvis ikke han selv vinner. Han følger et kjent manus. Trump sa i 2016 at han ville godta resultatet av presidentvalget «hvis jeg vinner». I motsetning til Trump endret Bolsonaro mening da protestene ble for sterke.

Bolsonaro er et typisk eksempel på de sterke menns comeback på den globale scene og angrepene på verdier i det liberale demokrati. De har enkle løsninger. Nasjonen og kulturen er under angrep, fra ytre eller indre fiender. De sterke menn lover å rydde opp, bare de får frie tøyler.

Trump ble valgt til president på demokratisk vis i et land med maktfordeling og frie medier. Jair Bolsonaro er en hårsbredd fra å vinne makten i verdens femte mest folkerike nasjon og Latin-Amerikas økonomiske stormakt. Ungarns statsminister Viktor Orbán er det fremste eksempel på at illiberale krefter også er på fremmarsj i Europa. Både Russlands Vladimir Putin og Tyrkias Recep Tayyip Erdogan er blitt gjenvalgt i år, i valg med store mangler.

I Brasil har venstresiden dominert siden årtusenskiftet, med sosiale tiltak og økonomisk utjevning på programmet. Etter Lula ble Dilma Rousseff Brasils første kvinnelige president. Hun ble gjenvalgt i 2014, men stilt for riksrett og avsatt to år senere.

Arbeiderpartiet er i krise, men utgjør likevel den siste skanse mot høyrepopulistene. Fernando Haddad er avhengig av støtte fra hele venstresiden og alle som frykter ytre høyre.

Tidsånden tilsier at Bolsonaro vinner Brasils viktigste valg siden militærdiktaturet.