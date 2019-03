OMSTRIDT FORSLAG: – Vi ønsker at Norge skal være blant de beste lagene i Europa og verden også fremover. Vi kan klare det. Men det vil koste, skriver Lise Klaveness i NFF. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Færre lag gir bedre kvalitet i Toppserien

Å redusere antall lag, altså å gjøre nåløyet mot toppen trangere, vil utvilsomt føre til et økt konkurransenivå. For eliteidrett er konkurranse. Tøff konkurranse.

LISE KLAVENESS, elitedirektør Norges fotballforbund

Internasjonalt står Norge overfor tøffere konkurranse enn noensinne. Trenden er klar: Vi sakker akterut internasjonalt. For at Norge skal henge med i toppen er det nødvendig å heve konkurransenivået i vår hjemlige liga. Å redusere antall lag i Toppserien er et av flere viktige tiltak for å ta opp jakten på de beste.

Europamestre. Verdensmestre. Olympiske mestre. Alt i årene 1990-2000. Norsk landslagsfotball på kvinnesiden har en stolt historie. Vi har vært en internasjonal fotball-stormakt, rett og slett.

I skrivende stund kan vi se tilbake på 2018 som et godt sportslig år. Som det første norske laget siden 2009 tok Lillestrøm seg til kvartfinale i Champions League. A-landslaget kvalifiserte seg til VM etter at laget slo ut regjerende europamester, Nederland. Hvem hadde egentlig trodd det etter EM 2017 hvor vi røk ut i gruppespillet; poeng- og målløse.

9. mars i år legger styret i NFF frem vedtaksforslag om å redusere antall lag i Toppserien og i 1. divisjon på kvinnesiden. Det kan kanskje fremstå paradoksalt at dette kommer nå. Skal vi ikke nå ta et steg tilbake, nyte at makspulsen etter tidenes svakeste mesterskap i 2017 har funnet en jevnere rytme?

Vi mener at svaret på dette er et tydelig nei. Det er nå vi må handle.

Vi er vitne til en eksplosiv bevegelse av toppfotball for kvinner internasjonalt. FIFA og UEFA prioriterer satsingen på kvinnesiden høyere og det er stor interesse rundt profiler og internasjonale mesterskap. Fotballhjertene våre gleder seg vilt over dette.

Vi er imidlertid bekymret for den klart negative trenden vi registrerer for norsk kvinnefotball sett fra et internasjonalt perspektiv. Bildet er klart; Norge sakker akterut – både med klubber og landslag. Dalende resultater og rankinger er udiskutable fakta som underbygger at Norge har mistet sin posisjon som fotballstormakt på kvinnesiden.

Norge har dessuten, statistisk sett, tilgang til færre gode spillere sammenlignet med våre argeste konkurrenter; Vi har langt færre spillere over 18 år enn blant andre Tyskland, Frankrike, Nederland og England. Til dette kommer også at de europeiske storlagene på kvinnesiden i dag har budsjetter i størrelsesordenen 30-65 millioner kroner. De norske toppklubbene driver sin virksomhet innenfor budsjetter som er brøkdelen så store.

Til tross for forskjellene har vi stor tro på det er mulig for Norge å klatre internasjonalt hvis vi er modige, smarte og klare til å ta de kraftfulle grepene som kreves.

Høsten 2017 nedsatte Forbundsstyret i NFF et utvalg ledet av Karen Espelund som skulle vurdere tiltak som kan heve det sportslige og kommersielle nivået på norsk toppfotball på kvinnesiden. Utvalget vurderte samtidig om det var behov for endringer i seriesystemet.

Utvalget leverte sin sluttrapport «Sammen om nye mål» oktober 2018. Konklusjonen er klar mht. at det er nødvendig å iverksette en rekke tiltak. Det anbefales at antall lag i Toppserien bør reduseres fra 12 til 8 lag. Utvalget presiserte samtidig at endret seriestruktur kun er et element som må virke sammen med andre tiltak for å oppnå ønsket sportslig effekt.

I vedtaksforslaget som legges frem under årets tingforhandlinger uttrykker Forbundsstyret at det totalt sett er for lav kvalitet i våre øverste ligaer. Styret er overbevist om at en reduksjon av antall lag vil kunne endre dette i en positiv retning. Det foreslås derfor at antall lag i Toppserien og 1. divisjon skal reduseres til 10 lag og at det skal innføres en sluttspillsordning. Å avvikle sluttspill mellom lagene som ligger nærmest hverandre på tabellen etter halvspilt serie vil legge til rette for flere kamper med tøff og tett konkurranse. Slik situasjonen er i dag er det stor avstand mellom topp og bunn i Toppserien. Flere jevne kamper med økt sportslig kvalitet vil dessuten kunne ha en kommersiell oppside ved at interessen fra publikum og mediene øker.

Styret og administrasjonen i NFF er imidlertid helt enig i det som sies i Espelund-rapporten om at det er viktig med en helhetlig tilnærming til utfordringene; det må iverksettes flere tiltak og tiltakene må sees i sammenheng. Forbundsstyret uttrykker derfor en klar intensjon om å iverksette en rekke andre sportslige tiltak som skal virke sammen med endret seriestruktur for å oppnå ønsket sportslig effekt.

Å redusere antall lag, altså å gjøre nåløyet mot toppen trangere, vil utvilsomt føre til et økt konkurransenivå. Eliteidrett er konkurranse. Tøff konkurranse.

Tinget – medlemmene – skal stemme over vedtaksforslaget. Vi må regne med engasjert debatt. NFF eies av sine medlemsklubber, både klubber som primært driver med bredde- og utviklingsfotball og klubber som har ambisjoner på høyeste nivå. Alle disse vil rimeligvis vurdere hvilke utslag økt konkurranse får for egen klubb her og nå.

Men dette valget dreier seg i realiteten om noe som strekker seg utover dette. Medlemmene har allerede definert en målsetting: Vi ønsker at Norge skal være blant de beste lagene i Europa og verden også fremover.

Vi kan klare det. Men det vil koste.