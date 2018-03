Skal vi ta en prat?

Khamshajiny Gunaratnam. Foto: Annemor Larsen

Publisert: 26.03.18

Er det noen av oss som egentlig ønsker de steile frontene? Vi tillegger hverandre meninger, kaster fornærmelser og anklager rundt oss som om det var ingenting. Dette i ytringsfrihetens navn?

KHAMSHAJINY «KAMZY» GUNARATNAM, varaordfører i Oslo/Nestleder i Oslo Arbeiderparti

MARIA VARTERESSIAN, Generasjon Y-kontakt, Sagene Arbeiderparti

Med ord som våpen fyrer vi av hatsalver på Facebook og i kommentarfeltene til nettaviser. Det skaper en følelse av anarki der terskelen for å spre hat virker stadig lavere.

Innvandring har ofte vært kjernen til de skarpeste ordskiftene. Det har handlet om fremmedfrykt, sosiale problemer, press på lønninger og økte klasseskiller. Utfordringene er ikke uoverkommelige, og sammen skal vi kunne klare å løse dem gjennom samarbeid og inkludering. Vi står for mange av de samme grunntankene. Blant de viktigste er nasjonens sikkerhet og ønske om et varmere samfunn. Kan vi ikke snakke sammen?

Det er på tide å styrke samfunnskontrakten mellom oss. Første steg kan være å legge til side våre verbale våpen og lytte mer aktivt til hverandre. Selvsagt skal vi ha tøffe debatter, men kan vi også ta oss tid til å forstå og gjøre oss forstått? Det er snakk om medmenneskelighet, åpenhet og dialog.

Norge er kåret til verdens beste land å bo i, med verdens lykkeligste mennesker. Tillit, raushet og samhold er våre viktigste virkemidler for å sikre et varmt og inkluderende samfunn. Men i tider som nå føles det nesten ut som om tillit burde skrives ut på blå resept til alle.

Vi skal ikke tillate oss å glemme at det nettopp er tillit som er bærebjelken i vårt samfunn. Essensen i «norsk kultur». Hver eneste gang vi bare lytter for å svare og ikke for å forstå, forvitrer en liten bit av den. Det gjør oss mer sårbare og skaper avstand.

Vi er hvite, mørkhudede, høye, lave, tynne, overvektige, invalide, atleter, uføretrygdede, dyslektikere, akademikere, rørleggere, homofile, transvestitter, troende og ateister. Født med og uten ski på beina, både i og utenfor Norge. Vi er nordmenn alle sammen!

Det er lett å hate når vi slutter å se og lytte til hverandre. Derfor er det på høy tid å legge til side både ovenfra og ned holdninger og hatretorikk i kommentarfelt. I stedet bør vi ta en god kikk på hverandre. Kanskje innser vi at vi er likere enn det vi i utgangspunktet tenkte?

Hat må møtes med raushet og tålmodighet. Å be noen om å slutte å hate er enkelt. Langt vanskeligere er det å sette seg ordentlig inn i og forstå hvor hatet kommer fra. De fleste av oss har opplevd å være sinte og å handle i affekt. Vi sier ting som sårer og legger medmenneskeligheten til side. Noen lar hatet ta fullstendig overhånd. Det er vårt felles ansvar å forhindre at dette skjer.

Vi lurer oss selv dersom vi tror at vi løser problemer ved å ta avstand fra, og legge lokk på, hatretorikken. Fremfor å sette hardt mot hardt må vi ta oss tid til å se på hva som er kjernen til problemet. Vi bør kunne snakke om det.

Vi er én nasjon. Det er ikke noe «oss mot dem». Ikke egentlig. Så la oss se hverandre, støtte hverandre og snakke sammen oftere. For det er ingen vei utenom. Ingen av oss legger oss om kveldene og føler tilfredshet med hatet. Nei, vi vil ikke hate. Men vi tar gjerne en prat.

Er dere med?

