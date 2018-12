PASIENTENE DUKKER IKKE OPP: Sykehusene på Vestlandet har hatt nesten 600 000 ubrukte timer i år Foto: Heiko Junge, NTB Scanpix

Leder

Sløsing med tid og penger

Folk som ikke møter opp til avtalt time på sykehus, koster samfunnet store summer og påfører andre pasienter unødvendig ventetid.

Publisert: 30.12.18 06:44







I Helse Vest kunne pasientene hatt et mye bedre tilbud og sykehusene mye bedre råd, var det ikke for at hver fjerde time kastes bort. Ifølge Bergens Tidende er det nemlig slik at så mange som 592 000 timer var ubrukt ved poliklinikkene ved utgangen av november. Det utgjør en firedel av kapasiteten.

– Mange tror visst det er omtrent som å avbestille en frisørtime, sier sykehussekretær Sissel Iversen til avisen. Hver dag opplever hun at det er noen som uteblir eller avbestiller i siste liten.

les også Menneskene, ikke pengene

Og hovedgrunnen til avviket er at pasientene ikke dukker opp (78.000 timer er tapt fordi pasienten uteble uten å gi beskjed) eller avbestiller for sent (212.000 ubrukte timer).

Gebyret for manglende oppmøte ble alt for tre år siden hevet, fra 320 til 640 kroner. Det er også blitt lettere å avbestille timen på nett. Dette har hjulpet, siden 2013 er andelen som ikke møter opp til timen uten å gi beskjed halvert. Men det har åpenbart ikke hjulpet nok. 25 prosent bortkastet tid på sykehusene er selvsagt både dumt og dyrt.

Og tydeligvis kan det gjøres mer. For selv om Hilde Christiansen, direktør for medarbeider, organisasjon og teknologi i Helse Vest, ikke vil peke på synebukker, går det frem av artikkelen at noen sykehus og avdelinger har stålkontroll på dette. Andre har det ikke.

les også Avviser pasienter med føflekkreft

Dette må altså gå an å forbedre, enten det dreier seg om flere varsler på sms, timevarsel god tid i forveien eller andre teknologiske løsninger. Om det ikke fungerer, bør det koste mer å glemme en time. Dette er fellesskapets ressurser, det er vi skattebetalerne som finansierer den bortkastede tiden. At et allerede tungt belastet og kostbart helsevesen skal bruke så mye av tiden sin på tull, det skjønner alle at ikke går an.

– Hvis ikke timen passer, må folk gi beskjed. Jo før, jo bedre, sier Mai Britt Fyllingen i skranken på poliklinikken på Haukeland til avisen. Hver dag mottar hun hundrevis av ulike henvendelser fra pasienter. Og det er vel og bra. Det er dem som verken sier i fra eller dukker opp som er problemet.