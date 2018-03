ÅPEN PROFIL: Facebook-sjef Mark Zuckerberg på en konferanse i San Francisco i 2011, året før selskapet ble børsnotert. Lenge pekte alle piler opp, men nå stilles det sosiale nettverket på den hardeste prøve. Foto: KIMIHIRO HOSHINO / AFP

Facebook taper ansikt

Publisert: 23.03.18 10:33

Facebook bygget et globalt nettsamfunn, men forsømte å beskytte innbyggerne i den digitale landsbyen.

Nettgiganten taper ansikt når brukernes informasjon kommer på avveie og døren står åpen for falske nyheter og politisk manipulasjon. Aksjekursen stuper, investorer truer med søksmål og brukere sletter sine profiler. Det pågår etterforskninger i fire land. Et av verdens mest suksessrike selskaper er rammet av en perfekt storm.

Facebook vil ri stormen av. Men det skjer ikke uten stor skade og dyrekjøpte erfaringer.

Jeg ble en bruker av Facebook i 2008. Jeg var i USA på jobb i det som ble kalt «Facebook-valget». For første gang forsøkte presidentkandidatene å bruke sosiale medier, Barack Obama med langt større hell enn John McCain. Obama hadde hyret inn 24 år gamle Chris Hughes, en av de fem Harvard studentene som startet Facebook fire år tidligere. For Obama ble Facebook et verktøy for å mobilisere unge velgere, og for å samle inn penger.

Noen mente at “Facebook-faktoren” avgjorde valget til Obamas fordel. Det var nok en overdrivelse ettersom Obama den gang bare hadde to millioner følgere på Facebook. Men kanskje bidro Facebook uaktsomt til valget av Donald Trump i 2016? Torsdag morgen skrev Trump på Twitter:

-Husk hva de sa under valgkampen om at Donald Trumps holdt store taler som trakk store folkemengder, men at han brukte mye mindre penger og ikke brukte sosiale medier like godt som Crooked Hillarys store og svært avanserte stab. Vel, de sier ikke det lenger.

Nei, ingen betviler lenger effekten av sosiale medier i demokratiske valg. Heller ikke potensialet for å spre falske nyheter, bruke store mengder data med personlige informasjon for å manipulere eller utføre avanserte psykologisk krigføring i valg.

Trump velger å skryte av effektive bruk av sosiale medier på samme tid som selskapet Cambridge Analytica (CA) granskes for påstander om at de misbrukte 50 millioner Facebook-brukeres profil i forbindelse med presidentvalget. CA jobbet for Trump-kampanjen.

-Vi finner velgerne og får de til å handle, sier CA på sin hjemmeside. De går ikke stille i dørene: Vi forsynte Trumps presidentkampanje med ekspertisen og innsikten som hjalp ham å vinne Det hvite hus. Men Cambridge Analytica benekter at de bruke Facebook-data som grunnlag for sitt arbeid med Trump-kampanjen.

Facebook-sjef Mark Zuckerberg innrømmer feil. Facebook har ansvar for å beskytte brukernes informasjon. -Hvis vi ikke kan gjøre det, så fortjener vi ikke å tjene dere, skriver Zuckerberg. Selvransakelse er første skritt for å gjenopprette tilliten, både blant aksjonærer og brukere.

Ved årsskiftet skrev Zuckerberg at hans personlige utfordring for 2018 var å forstå hvordan Facebooks tjenester ble brukt og gjøre alt for å forsterke de gode sidene og forhindre skade. Kort tid etter står selskapet i sin største krise.

Zuckerberg skrev i årsmeldingen at Facebook var blitt misbrukt, av blant av nasjonalstater og ved spredning av falske og polariserende nyheter. Problemet er at Facebook har gjort andre aktørers misbruk mulig. De har ikke i tilstrekkelig grad beskyttet hverken brukerne eller egen plattform mot misbruk.

-Dere skapte disse plattformene. Nå blir de misbrukt og da må dere gjøre noe med det. Hvis ikke gjør vi det, sa senator Dianne Feinstein i en tydelig advarsel under en høring i fjor.

Facebook ble lansert i 2004 av Zuckerberg og fire studievenner. I begynnelsen var det begrenset til Harvard før det spredde seg til andre universiteter. I 2006 ble Facebook åpnet for alle over 13 år.

Facebooks suksesshistorie kan avleses på mange måter. På 11 år har Facebook gått fra å være et college-fenomen til at 1,4 milliarder mennesker verden over daglig bruker nettverket. 2,1 milliarder logger seg på minst en gang i måneden. Milliardindustrien Facebook har fått over 25.000 ansatte. Den første saken om Facebook i VG var «Nett-fenomen sprer seg som en farsott» fra april 2007. 11 år senere er “alle” på sosiale medier. Ekspresident Obama har fått godt over 53 millioner følgere på Facebook. Trump har 49,3 millioner følgere på Twitter.

Facebooks idealistiske oppdrag, slik de selv beskriver det, er å gi mennesker makt til å bygge samfunn og gjøre verden mindre. De så ikke hvilke farer som truet idyllen. Det sosiale nettverket er vokst til å bli en gigant som skaperne ikke lenger har full kontroll over. Facebook er bare 14 år gammel. Men den som vokser så hurtig, og tilegner seg en slik makt, må opptre som ansvarlig voksen.